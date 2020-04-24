У США епідемія коронавірусу може призвести до зростання ВІЛ та інфекцій, що передаються статевим шляхом, - медики
Медики попереджають, що пандемія коронавірусу може призвести у США до спалаху захворювань, що передаються статевим шляхом, та збільшення кількості зараження ВІЛ через те, що всі медичні ресурси нині спрямовані на боротьбу з COVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це повідомляє The Hill.
Доступ то тестування та ВІЛ та інфекції, що передаються статевим шляхом (ІПСШ), значно зменшився. 2200 фахівців з цих захворювань були направлені на боротьбу з коронавірусом. Лікарні повідомляють про скорочення програм з протидії розповсюдженню ВІЛ та ІПСШ. Деякі лікарні скорочують кількість пацієнтів за записом, деякі з них припинили приймати пацієнтів в порядку живої черги.
Фахівці цієї галузі поперджають, що очікують унаслідок цих скорочень значний спалах ВІЛ та ІПСШ. При цьому рівень заражень на ІПСШ є наразі рекордно високим, зростання випадків відбувалося пять років поспіль до 2018 року.
Водночас план президента Трампа покінчити з епідемією ВІЛ у 2030 фактично заморожений, оскільки всі ресурси наразі направлені на боротьбу з коронавірусом.
У 2016 році у США зареєстровано було 1,1 мільйона інфікованих на ВІЛ віком від 13 років та старше. Щороку кількість інфікованих зростає на 40 000 осіб.
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Понятное дело - подцепил коронавирус - бегом ширяться и шатыриться.
Что писать не о чем? Анализ года пребывания президента на должности - слабо освещать?
Или хотя бы то, что в Киеве Уже на этот карантин начали забивать - в парках безопаснее и здоровее, чем в квартирах...
Закон про землю до сих пор не опубликован, хотя вступает в силу со следующего года....
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