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Новини Коронавірус і карантин
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У США епідемія коронавірусу може призвести до зростання ВІЛ та інфекцій, що передаються статевим шляхом, - медики

У США епідемія коронавірусу може призвести до зростання ВІЛ та інфекцій, що передаються статевим шляхом, - медики

Медики попереджають, що пандемія коронавірусу може призвести у США до спалаху захворювань, що передаються статевим шляхом, та збільшення кількості зараження ВІЛ через те, що всі медичні ресурси нині спрямовані на боротьбу з COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це повідомляє The Hill.

Доступ то тестування та ВІЛ та інфекції, що передаються статевим шляхом (ІПСШ), значно зменшився. 2200 фахівців з цих захворювань були направлені на боротьбу з коронавірусом. Лікарні повідомляють про скорочення програм з протидії розповсюдженню ВІЛ та ІПСШ. Деякі лікарні скорочують кількість пацієнтів за записом, деякі з них припинили приймати пацієнтів в порядку живої черги.

Фахівці цієї галузі поперджають, що очікують унаслідок цих скорочень значний спалах ВІЛ та ІПСШ. При цьому рівень заражень на ІПСШ є наразі рекордно високим, зростання випадків відбувалося пять років поспіль до 2018 року.

Дивіться також: "Нам потрібні ліки. Ми хочемо жити": активісти пікетують ОП з вимогою забезпечити своєчасну закупівлю ліків для ВІЛ-позитивних пацієнтів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Водночас план президента Трампа покінчити з епідемією ВІЛ у 2030 фактично заморожений, оскільки всі ресурси наразі направлені на боротьбу з коронавірусом.

У 2016 році у США зареєстровано було 1,1 мільйона інфікованих на ВІЛ віком від 13 років та старше. Щороку кількість інфікованих зростає на 40 000 осіб.

Автор: 

карантин (18172) США (23390) ВІЛ (51) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
Те, що постраждали медики є факт, але питання в тому, що не виконувалися правила безпечної праці. А це кримінальна справа проти міністра.
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24.04.2020 08:22 Відповісти
+5
Это абсолютно очевидно всем, у кого паника не отключила мозги. К сожалению закон 73% работает и в этом случае. Именно у такого процента взрослых людей полностью работоспособных мозгов нет. Они могут сносно существовать только находясь под сильным влиянием мозговлоадельцев.
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24.04.2020 08:16 Відповісти
+3
А в Україні МОЗ інфікує лікарів, маємо близько 1300 лікарів хворих на короновірус.
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24.04.2020 08:15 Відповісти
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А в Україні МОЗ інфікує лікарів, маємо близько 1300 лікарів хворих на короновірус.
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24.04.2020 08:15 Відповісти
25% из них пострадали ни за что...
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24.04.2020 08:17 Відповісти
Те, що постраждали медики є факт, але питання в тому, що не виконувалися правила безпечної праці. А це кримінальна справа проти міністра.
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24.04.2020 08:22 Відповісти
Бардак будет продолжаться пока не начнут сажать за служебную халатность ...
В первую очередь первых "руководителей" и ************.
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24.04.2020 08:29 Відповісти
тобто, американці не сидять дома, а іп"ця як коти?
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24.04.2020 08:16 Відповісти
можно и дома сидеть... если продукты какой-нибудь шкет из "глобо" может привезти на дом, почему нельзя заказать предмет вожделений в несвежем бюстгалтере с засаленными волосами, и тоже не выходя из дому???
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24.04.2020 08:23 Відповісти
Это абсолютно очевидно всем, у кого паника не отключила мозги. К сожалению закон 73% работает и в этом случае. Именно у такого процента взрослых людей полностью работоспособных мозгов нет. Они могут сносно существовать только находясь под сильным влиянием мозговлоадельцев.
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24.04.2020 08:16 Відповісти
"Перед смертью не надышишься"©
Понятное дело - подцепил коронавирус - бегом ширяться и шатыриться.
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24.04.2020 08:29 Відповісти
Могут привести, а могут не привести... типа - любит не любит...
Что писать не о чем? Анализ года пребывания президента на должности - слабо освещать?
Или хотя бы то, что в Киеве Уже на этот карантин начали забивать - в парках безопаснее и здоровее, чем в квартирах...
Закон про землю до сих пор не опубликован, хотя вступает в силу со следующего года....
Есть куча ВАЖНЫХ тем!
Не рассматриваемых... Почему?
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24.04.2020 08:30 Відповісти
цікаво, а є орінінал ціх статей, що там наші американці покажуть скрін шот ціх статей?...
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24.04.2020 08:32 Відповісти
Ученые сразу предупреждали: От карантина смертей будет больше, чем от коронавируса!
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24.04.2020 08:39 Відповісти
100% но то фсьо фигня, главное чтоб от мифического коронавируса не умирали. А то, что умрут от туберкулеза, гепатита, спида, инфарктов и инсультов, то так (((
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24.04.2020 09:24 Відповісти
Марвел,пора мистера Америку с тором и остальными на помощь
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24.04.2020 09:13 Відповісти
Переписка во время карантина (дистанционная):
У США епідемія коронавірусу може призвести до зростання ВІЛ та інфекцій, що передаються статевим шляхом, - медики - Цензор.НЕТ 5686
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24.04.2020 09:40 Відповісти
Скорей всего CODVID-19 вызавает ВИЧ. Поэтому и предупреждают зарание мол это не CODVID-19 вызывает ВИЧ а борьба с ним.
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24.04.2020 10:10 Відповісти
Еше и уточняют в названии статьи что именно половым путем только ВИЧ передается. Некакого воздушно капельного) даже и недумайте.
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24.04.2020 10:13 Відповісти
читая заголовки новостей, складывается впечатление, что народ уже и не знают, чем напугать - глупость несусветная сменяет тупость и чушь собачью
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24.04.2020 10:10 Відповісти
 
 