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Новини Коронавірус і карантин
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У 161 українця за кордоном виявили COVID-19, 56 - вилікувалися, 7 - померли, 16,7 тис. - звернулися по допомогу, - МЗС

У 161 українця за кордоном виявили COVID-19, 56 - вилікувалися, 7 - померли, 16,7 тис. - звернулися по допомогу, - МЗС

За кордоном від коронавірусної хвороби вилікувалися 56 українців, 7 громадян України померли.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у Facebook Міністерства закордонних справ.

Зазначається, що найбільше українців проходять лікування в Італії. Там лікується 121 громадянин України. Крім того, українці лікуються від COVID-19 у Греції, Іспанії, Швеції, Чехії, Німеччині та інших країнах.

Загалом за кордоном одужали 56 українців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 190,8 тис. осіб, інфіковано понад 2,7 млн. ІНФОГРАФІКА

Сім громадян України за кордоном померли від початку епідемії COVID-19.

"16 724 громадянина України звернулися по допомогу до дипломатичних установ України в межах системи "Захист"", - йдеться в повідомленні.

У 161 українця за кордоном виявили COVID-19, 56 - вилікувалися, 7 - померли, 16,7 тис. - звернулися по допомогу, - МЗС 01

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