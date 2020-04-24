У 161 українця за кордоном виявили COVID-19, 56 - вилікувалися, 7 - померли, 16,7 тис. - звернулися по допомогу, - МЗС

За кордоном від коронавірусної хвороби вилікувалися 56 українців, 7 громадян України померли.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у Facebook Міністерства закордонних справ.

Зазначається, що найбільше українців проходять лікування в Італії. Там лікується 121 громадянин України. Крім того, українці лікуються від COVID-19 у Греції, Іспанії, Швеції, Чехії, Німеччині та інших країнах.

Загалом за кордоном одужали 56 українців.

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Сім громадян України за кордоном померли від початку епідемії COVID-19.

"16 724 громадянина України звернулися по допомогу до дипломатичних установ України в межах системи "Захист"", - йдеться в повідомленні.