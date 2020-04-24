Українці Данії передали медичним закладам Тернопільщини 31 апарат ШВЛ для боротьби з COVID-19

Українці Данії спільно з волонтерами організації Bevar Ukraine передали медичним закладам Тернопільської області вантажівку гуманітарної допомоги, в якій, серед іншого, - 31 апарат штучної вентиляції легень, які необхідні для пацієнтів з тяжкою формою COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє волонтерська організація українців у Данії Bevar Ukraine, яка є організатором проєкту.

"Наша організація опікується збором і передачею гуманітарної допомоги з Данії українським школам, садочкам, лікарням, будинкам престарілих. Ми не могли залишатися осторонь, коли Україна зіткнулася із загрозою коронавірусу. За підтримки наших донорів в Данії ми зібрали медичне обладнання, необхідне для боротьби з COVID-19. Крім того, українці, які проживають в Данії, зібрали понад 50 тис. датських крон (200 тис. грн), що дозволить закупити більше 200 захисних костюмів для українських медиків", - розповів голова Bevar Ukraine Андрій Кузьмін.

Крім апаратів ШВЛ, Bevar Ukraine передав українським лікарням аналізатори крові, монітори пацієнта, діагностичні системи, обладнання для операційних, лікарняні ліжка, витратні матеріали тощо.

Донорами обладнання стали данські лікарні (Aarhus Universitetshospital, Køge Sygehus, Capio CFR), благодійні організації (Hjælp Østeuropa, Dansk International Humanitær Hjælp, Viomis Aid, Rumæniensprojektet af 1992) і приватні особи (Tom Faber Nisbeth Meyer, Mark Bertz).

"З огляду на те, що на всю область ми маємо 138 апаратів ШВЛ, ця допомога є суттєвою для Тернопільщини. Частину обладнання буде передано в обласну інфекційну лікарню", - розповів голова Тернопільської ОДА Володимир Труш.

За попередніми підрахунками, вартість допомоги перевищує 120 тис. євро.

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Розподіляти вантаж до лікарень Тернопільщини будуть благодійний фонд "Світло Реформації" спільно з обласним управлінням МОЗ у залежності від потреби.

"Ми плануємо, що вже до кінця тижня все це медичне обладнання перебуватиме в лікарнях області. Наша мета - випереджати події і забезпечити допомогою саме ті райони, де спалахи вірусу щойно почалися або можуть початися найближчими днями. Також будемо враховувати укомплектованість лікарень", - пояснив керівник БФ "Світло Реформації" Іван Гонтар.

Саме БФ "Світло Реформації" забезпечив прийом гуманітарного вантажу в Україні - фонд опікувався комунікацією з держорганами, розмитненням, прийманням вантажу на склад і подальшим розподілом у лікарнях.

"Це наші надійні партнери, які не один раз допомагали нам в прийомі вантажу в Україні", - зазначив Кузьмін.

Волонтерська організація Bevar Ukraine ("Збережи Україну") заснована в 2014 році для медичної і гуманітарної допомоги в зв'язку з війною на сході України. Основними донорами є датські лікарні, комуни, компанії, фонди, церкви та інші благодійні організації, а також датчани і українці, які проживають в Данії. Щорічно Bevar Ukraine допомагає десяткам закладів в Україні, основними одержувачами допомоги є дитячі будинки, освітні установи та установи для дітей, лікарні, хоспіси та будинки для літніх людей.

За цей час організація направила в Україну 30 вантажівок і 2 літаки (всього понад 360 тонн) гуманітарної допомоги на суму понад 1 млн євро.

"Світло Реформації" - це благодійний фонд, заснований членами церкви євангельських християн-баптистів. Місія фонду - служіння Богу через допомогу нужденним, для цього залучаються зарубіжні та українські благодійники, християнські місії і церкви. "Світло Реформації" співпрацює з благодійниками з декількох країн Західної Європи. Офіс фонду і склад допомоги розташований в Тернополі. Початок гуманітарної справи було покладено в 2008 році. Основними одержувачами допомоги є лікарні, геріатричний пансіонати, хоспіси, територіальні центри надання соціальних послуг, школи, інтернати, реабілітаційні центри, благодійні фонди, церкви, а також армія і переселенці.