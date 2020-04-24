Українських призовників допускатимуть до лав ЗСУ лише після обсервації, - головний санлікар Ляшко

Українські призовники будуть допущені до лав Збройних сил лише після того, як пройдуть обсервацію та отримають підтвердження, що точно не заражені новим коронавірусом COVID-19 і не спровокують спалах хвороби в армії.

Про це 23 квітня розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі суспільно-політичного ток-шоу "Право на владу", передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За його словами, у МОЗ щодня обговорюють на нарадах із силовими структурами України, зокрема Міноборони, рішення щодо протидії коронавірусу.

"Наразі ми працюємо постійно з Міністерством оборони, як і з іншими силовими структурами. У нас відбуваються щоденні спільні наради, де ми проговорюємо і ухвалюємо рішення, які мають впливати на епідемічну ситуацію в тих силових структурах і оборонних структурах, які сьогодні несуть службу і захищають наші кордони", - розповів Віктор Ляшко.

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Ляшко наголосив, що наразі людство зіткнулося зі значною епідемією, тому вкрай важливо зберегти боєздатність армії. А тому в Міноборони зараз прораховують усі можливі ризики занесення коронавірусу у лави ЗСУ, і допускатимуть до служіння лише тих, хто отримає від лікарів точне підтвердження того, що вони здорові.

"Так, у Міністерстві оборони є своя санітарно-епідеміологічна служба, яка була збережена, яка сьогодні працює і виконує свої функції. Але ми всі маємо розуміти, що ми живемо в період епідемії і значної епідемії, такої пандемії у світі не було, тому основне наше завдання, яке сьогодні є, – це зберегти, в тому числі, боєздатність нашої армії. Тому всі заходи, які вживаються сьогодні Міністерством оборони, зокрема для призову, вони прораховують ризики. І допускатимуться люди до місць служіння, міст несення варти тільки після того, як вони пройдуть обсервацію і матимуть чітке підтвердження того, що вони не можуть занести збудник коронавірусної хвороби в місця дислокації Збройних сил", - наголосив Віктор Ляшко.