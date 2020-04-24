УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6742 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Коронавірус і карантин
1 945 14

Українських призовників допускатимуть до лав ЗСУ лише після обсервації, - головний санлікар Ляшко

Українських призовників допускатимуть до лав ЗСУ лише після обсервації, - головний санлікар Ляшко

Українські призовники будуть допущені до лав Збройних сил лише після того, як пройдуть обсервацію та отримають підтвердження, що точно не заражені новим коронавірусом COVID-19 і не спровокують спалах хвороби в армії.

Про це 23 квітня розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі суспільно-політичного ток-шоу "Право на владу", передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За його словами, у МОЗ щодня обговорюють на нарадах із силовими структурами України, зокрема Міноборони, рішення щодо протидії коронавірусу.

"Наразі ми працюємо постійно з Міністерством оборони, як і з іншими силовими структурами. У нас відбуваються щоденні спільні наради, де ми проговорюємо і ухвалюємо рішення, які мають впливати на епідемічну ситуацію в тих силових структурах і оборонних структурах, які сьогодні несуть службу і захищають наші кордони", - розповів Віктор Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу 3 нові випадки COVID-19 зареєстровано в ЗСУ, кількість хворих зросла до 46, - Командування Медсил

Ляшко наголосив, що наразі людство зіткнулося зі значною епідемією, тому вкрай важливо зберегти боєздатність армії. А тому в Міноборони зараз прораховують усі можливі ризики занесення коронавірусу у лави ЗСУ, і допускатимуть до служіння лише тих, хто отримає від лікарів точне підтвердження того, що вони здорові.

"Так, у Міністерстві оборони є своя санітарно-епідеміологічна служба, яка була збережена, яка сьогодні працює і виконує свої функції. Але ми всі маємо розуміти, що ми живемо в період епідемії і значної епідемії, такої пандемії у світі не було, тому основне наше завдання, яке сьогодні є, – це зберегти, в тому числі, боєздатність нашої армії. Тому всі заходи, які вживаються сьогодні Міністерством оборони, зокрема для призову, вони прораховують ризики. І допускатимуться люди до місць служіння, міст несення варти тільки після того, як вони пройдуть обсервацію і матимуть чітке підтвердження того, що вони не можуть занести збудник коронавірусної хвороби в місця дислокації Збройних сил", - наголосив Віктор Ляшко.

Автор: 

армія (3778) карантин (18172) МОЗ (5401) Міноборони (7475) оборона (4825) Ляшко Віктор (1517) ЗСУ (7666) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+2
Юзівка.
показати весь коментар
24.04.2020 08:43 Відповісти
+1
Всем понятно, как терь косить будут?
показати весь коментар
24.04.2020 08:37 Відповісти
+1
https://censor.net/user/27028 - Юзивка это с загнивающего капитализма название...

маладой республике не подходит...
показати весь коментар
24.04.2020 08:46 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Всем понятно, как терь косить будут?
показати весь коментар
24.04.2020 08:37 Відповісти
Донецк переименовали, главарь «ДНР» подписал указ: объявлено новое название
Согласно "указу" террориста Дениса Пушилина, боевики теперь будут использовать для Донецка его предыдущее название "город Сталино".
https://politeka.net/society/262703-doneck-pereimenovali-glavar-dnr-podpisal-ukaz-obyavleno-novoe-nazvanie?utm_source=iua Подробности скандального "указа"
показати весь коментар
24.04.2020 08:38 Відповісти
Юзівка.
показати весь коментар
24.04.2020 08:43 Відповісти
https://censor.net/user/27028 - Юзивка это с загнивающего капитализма название...

маладой республике не подходит...
показати весь коментар
24.04.2020 08:46 Відповісти
отличная новость...
теперь нужно ввести тройки ВЧК, как при Сралине ...
кто из лугандонцев против переименования, тех к стенке беспощадно....
ну и коллективизацию ввести с трудоднями.. - что бы по настоящему все было...
показати весь коментар
24.04.2020 08:45 Відповісти
"Дауннецк" і логічно, і зрозуміло навіть іноземцю.
показати весь коментар
24.04.2020 08:46 Відповісти
https://censor.net/user/410601 - вот сейчас Сивохе обидно стало....
он же в Донецке родился...

Українських призовників допускатимуть до лав ЗСУ лише після обсервації, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 3132
показати весь коментар
24.04.2020 08:50 Відповісти
Тю, я думал по лидеру нужно. Пенисдушилинск или Пенисово. Можно еще Пенис на Кальмиусе )))
показати весь коментар
24.04.2020 08:52 Відповісти
А тест сделать слабо? Дебил
показати весь коментар
24.04.2020 08:58 Відповісти
Маразм крепчает. жили не тужили. На тебе придумали коронавирус.
показати весь коментар
24.04.2020 09:06 Відповісти
Раньше так и было. Сперва карантин, потом присяга и служба.
показати весь коментар
24.04.2020 09:29 Відповісти
хто носэ масочку - будэ носити касочку
показати весь коментар
24.04.2020 11:34 Відповісти
 
 