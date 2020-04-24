За добу авіація ДСНС скинула 236 т води, щоб зупинити поширення вогню в Зоні відчуження

За минулу добу в Чорнобильській зоні авіація скинула 236 т води, щоб зупинити поширення вогню, проте пожежі там ще тривають.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Станом на 7 ранку 24 квітня у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ у гасінні пожеж на території Луб’янського, Паришівського, Дитятківського та Денисовицького лісництв.

Зазначається, що основні зусилля спрямовані на локалізацію 3 осередків (с. Розсоха, с. Крива Гора та с. Рудьки – с. Буряківка) тління пеньків, залишків деревини та торф’янику в осередках, пройдених вогнем.

Для облаштування протипожежних розривів залучено важку інженерну техніку ДСНС та додатково 7 шляхопрокладачів Збройних Сил України. Інженерною технікою створено 863 км мінералізованих смуг. До гасіння залучено 1 тис. 66 осіб та 253 одиниці техніки, з них від ДСНС 1 тис. 32 рятувальники особового складу та 238 одиниць техніки, у тому числі 2 вертольоти, якими 23 квітня здійснено 118 скидів – 236 т води.

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