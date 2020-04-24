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Київ знову очолив список міст світу з найбільш забрудненим повітрям: індекс QIAir - 155
Станом на 9:08 24 квітня Київ посідає перше місце в списку міст світу з найбільш забрудненим повітрям.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт світового рейтингу за індексом якості повітря QIAir.
Нині індекс забруднення повітря в Києві становить 155.
Зазначимо, що на другому і третьому місці розташовуються Делі (Індія) та Чіангмай (Таїланд) з індексом 145 і 123 відповідно.
МОЗ радить мешканцям Києва та області не виходити на вулицю і пити більше рідини у зв'язку зі смогом.
Топ коментарі
+6 Ksenia VB
показати весь коментар24.04.2020 09:16 Відповісти Посилання
+4 Старый зольдат
показати весь коментар24.04.2020 09:17 Відповісти Посилання
+2 Юрий Грунько
показати весь коментар24.04.2020 09:18 Відповісти Посилання
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Через вентиляцию прёт по полной. На даче (район Белая Дача, Славутич) пелена. Если это не от пожаров в Зоне то видимо вонь от тлеющей ЗЕлёной плесени. Ну, или от его штанов.
Промисловості практично немає, а бруду більше ніж в китайців.
Мастера заголовка, блин.
ДЯКУВАТИ ЗЕ ВЛАДІ і ЗЕ особисто, бо цього ЩУРА квартального мабуть в Київі з сім єю немає
А как у педалика грозились закрыть центр от легкового транспорта)