Київ знову очолив список міст світу з найбільш забрудненим повітрям: індекс QIAir - 155

Станом на 9:08 24 квітня Київ посідає перше місце в списку міст світу з найбільш забрудненим повітрям.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт світового рейтингу за індексом якості повітря QIAir.

Нині індекс забруднення повітря в Києві становить 155.

Зазначимо, що на другому і третьому місці розташовуються Делі (Індія) та Чіангмай (Таїланд) з індексом 145 і 123 відповідно.

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МОЗ радить мешканцям Києва та області не виходити на вулицю і пити більше рідини у зв'язку зі смогом.