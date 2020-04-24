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Новини Пожежі в Україні
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Київ знову очолив список міст світу з найбільш забрудненим повітрям: індекс QIAir - 155

Київ знову очолив список міст світу з найбільш забрудненим повітрям: індекс QIAir - 155

Станом на 9:08 24 квітня Київ посідає перше місце в списку міст світу з найбільш забрудненим повітрям.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт світового рейтингу за індексом якості повітря QIAir.

Нині індекс забруднення повітря в Києві становить 155.

Зазначимо, що на другому і третьому місці розташовуються Делі (Індія) та Чіангмай (Таїланд) з індексом 145 і 123 відповідно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У повітрі Києва досі фіксують продукти горіння, посилене миття вулиць міста триває, - Кличко

Київ знову очолив список міст світу з найбільш забрудненим повітрям: індекс QIAir - 155 01

МОЗ радить мешканцям Києва та області не виходити на вулицю і пити більше рідини у зв'язку зі смогом.

Автор: 

забруднення (245) Київ (19649) пожежа (4351)


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Топ коментарі
+6
Це ж треба так забруднити все навкола.
Промисловості практично немає, а бруду більше ніж в китайців.
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24.04.2020 09:16 Відповісти
+4
БРЕХНЯ!
Через вентиляцию прёт по полной. На даче (район Белая Дача, Славутич) пелена. Если это не от пожаров в Зоне то видимо вонь от тлеющей ЗЕлёной плесени. Ну, или от его штанов.
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24.04.2020 09:17 Відповісти
+2
Ну хоть тут прочно за первое место зацепились.))
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24.04.2020 09:18 Відповісти
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В комнате не воняет (Лесной массив). Ветра нет. От слова "совсем". Ясно. Солнышко землю нагреет - пойдут восходящие потоки. Дрянь унесёт вверх.
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24.04.2020 09:14 Відповісти
БРЕХНЯ!
Через вентиляцию прёт по полной. На даче (район Белая Дача, Славутич) пелена. Если это не от пожаров в Зоне то видимо вонь от тлеющей ЗЕлёной плесени. Ну, или от его штанов.
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24.04.2020 09:17 Відповісти
Ух-ты сосед нарисовался)))
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24.04.2020 16:26 Відповісти
Наиболшее задымление - правый берег и Вышгородский район, там запах гари должен быть конкретный.
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24.04.2020 09:17 Відповісти
В районе Чайки конкретно воняет гарью
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24.04.2020 09:28 Відповісти
Це ж треба так забруднити все навкола.
Промисловості практично немає, а бруду більше ніж в китайців.
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24.04.2020 09:16 Відповісти
А дарницкая тэс и мусорный завод на Вырлице и болото возле него такую вонь создают, особенно утром.
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24.04.2020 09:21 Відповісти
Мы не можем ждать милостей от природы, взять их у нее - наша задача.
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24.04.2020 09:21 Відповісти
киев занял это место надолго
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24.04.2020 09:16 Відповісти
Ну хоть тут прочно за первое место зацепились.))
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24.04.2020 09:18 Відповісти
Живе гине. Жах
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24.04.2020 09:26 Відповісти
Жесть, скільки разів був в Києві ніколи не помічав.
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24.04.2020 09:38 Відповісти
Да вы охренели. Какой смог, откуда??????????? Лукьяновка вообще без признаков гари.
Мастера заголовка, блин.
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24.04.2020 09:49 Відповісти
Опоздали с инфой, уже на 46 месте.
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24.04.2020 11:46 Відповісти
По состоянию на 9:08 24 апреля, Киев занимает первое место в списке городов мира с самым загрязненным воздухом. Источник: https://censor.net/n3191204

ДЯКУВАТИ ЗЕ ВЛАДІ і ЗЕ особисто, бо цього ЩУРА квартального мабуть в Київі з сім єю немає
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24.04.2020 12:19 Відповісти
Ей скот, не устал бред писать?)
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24.04.2020 17:53 Відповісти
Кацап затусуйся під шконку де скоро твій хозяїн буде.
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24.04.2020 19:04 Відповісти
Агрессивний бот, умора)
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25.04.2020 18:06 Відповісти
Загоняют страшилками людей по домам.А с воздухом полный порядок ни гари ни смога.
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24.04.2020 14:47 Відповісти
только рак легких от радиоактивных 2,5 РМ частиц
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24.04.2020 17:46 Відповісти
И как выяснилось автомобили к загрязнению воздуха совсем не причем)
А как у педалика грозились закрыть центр от легкового транспорта)
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24.04.2020 16:29 Відповісти
На 9 утра ситуация была не очень, сейчас кристальный воздух)
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24.04.2020 17:46 Відповісти
Ти дебіл? Київ і Швейцарію мабуть переплутав. Лошара - в Київі десятки тисяч автівок у людей, що ти х.рню пишеш про кришталевий воздух, конь ти педальний.
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24.04.2020 19:14 Відповісти
У ботов не спрашивали...
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25.04.2020 18:05 Відповісти
Мошонка ти кацапська, будеш ти мені ще розказувати
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25.04.2020 22:09 Відповісти
Кстати, в некоторых районах днепра, уровни в 400 бывают по утрам, но никто об єтом не говорит)
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24.04.2020 17:52 Відповісти
 
 