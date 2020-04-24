На ранок 24 квітня зафіксовано 477 нових випадків COVID-19 в Україні, всього - 7647, померли 193 людини, 601 - одужав, - МОЗ
В Україні зафіксовано 7647 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
За даними ЦГЗ, станом на 9:00 24 квітня в Україні 7647 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 193 летальні, 601 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 477 нових випадків.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 370 випадків;
Волинська область — 203 випадки;
Дніпропетровська область — 195 випадків;
Донецька область — 24 випадки;
Житомирська область — 309 випадків;
Закарпатська область — 260 випадків;
Запорізька область — 163 випадки;
Івано-Франківська область — 684 випадки;
Кіровоградська область — 283 випадки;
м. Київ — 1122 випадки;
Київська область — 505 випадків;
Львівська область — 298 випадків;
Луганська область — 27 випадків;
Миколаївська область — 103 випадки;
Одеська область — 169 випадків;
Полтавська область — 161 випадок;
Рівненська область — 437 випадків;
Сумська область — 90 випадків;
Тернопільська область — 532 випадки;
Харківська область — 118 випадків;
Херсонська область — 77 випадків;
Хмельницька область — 65 випадків;
Чернівецька область — 1199 випадків;
Черкаська область — 234 випадки;
Чернігівська область — 19 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 24 квітня 2020 року до Центру надійшло 1460 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 22518 повідомлень про підозру на COVID-19.
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почитайте про одеского больного которому написали что здоров и отправили домой
а унего все еще диагностируется вирус
https://enovosty.com/news_abroad/full/2404-zachem-zapirali-lyudej-v-kvartiry-oni-tam-pobyli-kak-v-tyurme-vyshli-i-zarazilis-lukashenko
плохой вопрос, кароч. очередная манипуляция. но манипуляции - твоя стихия...
повторюсь: сам ляшко признал этот запрет чисто мерой психологического воздействия. я считаю это хамством. обвинениями в хамстве мои претензии к дурантинщикам не исчерпываются это только один пункт.
на шашлыках большие толпы не собираются, там обычно все друг друга хорошо знают. другими словами: дополнительной возможности заразиться почти нет. но на шашлычников планомерно натравливают общественное мнение. ты не находишь, что это мерзость?
а динамика поклонников секты вирусобесия не радует: спадает во многих странах, при этом процент погибших мизерный. Пичалька?
https://ua-times.com/special-2/coronavirus/covid-19-ukraine-map.html
-хуже чем вчера,но лучше чем завтра
хуй" на простого українця, в першу чергу вони рятують "насителей руцкага мира" = 9:04https://censor.net/news/3191132/pochemu_chetveryh_svyaschennikov_s_koronavirusom_iz_pochaevskoyi_lavry_lechat_v_stolitse_neizvestno
Одне з відділень Третьої лікарні тимчасово закриють через коронавірус---https://18000.com.ua/strichka-novin/odne-z-viddilen-treto%D1%97-likarni-timchasovo-zakriyut-cherez-koronavirus/ https://18000.com.ua/strichka-novin/odne-z-viddilen-tretoї-likarni-timchasovo-zakriyut-cherez-koronavirus/
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