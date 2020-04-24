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Новини Коронавірус і карантин
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На ранок 24 квітня зафіксовано 477 нових випадків COVID-19 в Україні, всього - 7647, померли 193 людини, 601 - одужав, - МОЗ

На ранок 24 квітня зафіксовано 477 нових випадків COVID-19 в Україні, всього - 7647, померли 193 людини, 601 - одужав, - МОЗ

В Україні зафіксовано 7647 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 24 квітня в Україні 7647 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 193 летальні, 601 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 477 нових випадків.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 370 випадків;
Волинська область — 203 випадки;
Дніпропетровська область — 195 випадків;
Донецька область — 24 випадки;
Житомирська область — 309 випадків;
Закарпатська область — 260 випадків;
Запорізька область — 163 випадки;
Івано-Франківська область — 684 випадки;
Кіровоградська область — 283 випадки;
м. Київ — 1122 випадки;
Київська область — 505 випадків;
Львівська область — 298 випадків;
Луганська область — 27 випадків;
Миколаївська область — 103 випадки;
Одеська область — 169 випадків;
Полтавська область — 161 випадок;
Рівненська область — 437 випадків;
Сумська область — 90 випадків;
Тернопільська область — 532 випадки;
Харківська область — 118 випадків;
Херсонська область — 77 випадків;
Хмельницька область — 65 випадків;
Чернівецька область — 1199 випадків;
Черкаська область — 234 випадки;
Чернігівська область — 19 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 24 квітня 2020 року до Центру надійшло 1460 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 22518 повідомлень про підозру на COVID-19.

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На ранок 24 квітня зафіксовано 477 нових випадків COVID-19 в Україні, всього - 7647, померли 193 людини, 601 - одужав, - МОЗ 01
На ранок 24 квітня зафіксовано 477 нових випадків COVID-19 в Україні, всього - 7647, померли 193 людини, 601 - одужав, - МОЗ 02

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5401) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
какие издевательства. не дали нажраться до соплей?
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24.04.2020 09:25 Відповісти
+6
мне ничего не нравиться, но нужно соблюдать КАРАНТИН если не для себя, то из-за уважения к другим.
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24.04.2020 09:31 Відповісти
+4
Это меньше чем вчера .
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24.04.2020 09:21 Відповісти
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Это меньше чем вчера .
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24.04.2020 09:21 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=aMtoM6ER7lg
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24.04.2020 09:23 Відповісти
да,вчера 578 и 13 погибших а сегодня 477 и 6 погибших
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24.04.2020 09:38 Відповісти
ето все фейковая информация

почитайте про одеского больного которому написали что здоров и отправили домой
а унего все еще диагностируется вирус
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24.04.2020 13:09 Відповісти
На 101 человек, меньше чем вчера. Может это стабилизация!?
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24.04.2020 09:22 Відповісти
Увидим на той неделе .
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24.04.2020 09:23 Відповісти
Полтавская область не давала статистику за вчера, профилактика
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24.04.2020 09:55 Відповісти
"продай комп купи мозги" ,,,,, какая нах стабилизация ?!.. впереди поминальные дни и майские , будет тебе "стабилизация" на 21 мая ...
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24.04.2020 10:54 Відповісти
Чёт не видать стррашного роста после Пасхи... Хотя для дурантинщиков это действительно страшно: Ведь оччень не хочется отвечать за издевательства над людьми. А придётся!
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24.04.2020 09:24 Відповісти
какие издевательства. не дали нажраться до соплей?
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24.04.2020 09:25 Відповісти
Тебе всё нравится? В частности запрет прогуляться по берегу реки с социальной дистанцией 1 000 м:
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24.04.2020 09:27 Відповісти
мне ничего не нравиться, но нужно соблюдать КАРАНТИН если не для себя, то из-за уважения к другим.
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24.04.2020 09:31 Відповісти
кому нужно - пусть тот и впадает в благоговение перед идиотизмом ляшка. мне это не нужно. а уважение должно быть взаимным. "другим" на меня насрать, справедливо будет ответить взаимностью.
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24.04.2020 09:37 Відповісти
На ранок 24 квітня зафіксовано 477 нових випадків COVID-19 в Україні, всього - 7647, померли 193 людини, 601 - одужав, - МОЗ - Цензор.НЕТ 1080
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24.04.2020 09:40 Відповісти
Во-первых, это враньё. Во-вторых, меня на такой дешёвый понт не взять.
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24.04.2020 09:41 Відповісти
это не вранью, а горький опыт итальянцев, которые рассуждали как ты.
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24.04.2020 09:42 Відповісти
это враньё. у нас другие правила захоронения. итальянцев отправили в концлагерь на дому и неизвестно, был ли от этого эффект в борьбе с новомодным вирусом или совсем наоборот:
https://enovosty.com/news_abroad/full/2404-zachem-zapirali-lyudej-v-kvartiry-oni-tam-pobyli-kak-v-tyurme-vyshli-i-zarazilis-lukashenko
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24.04.2020 09:47 Відповісти
У Лукашенко сейчас РЕКОРД по заболеваемостям. Он уже догоняет Италию.
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24.04.2020 09:49 Відповісти
Может нет, а может да. Двух одинаковых стран нет. А ты задумывался, что будет после дурантина? Ведь у людей денег нет на эти понты! А после дурантина, заболеют те из потенциальных жертв, кто не умер не заразившись вирусом (умер без короны), и кого дико неэффективными мерами пока удалось уберечь от заражения. Так стоило ли огород городить?
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24.04.2020 09:56 Відповісти
после карантина может ухе никого не будет, если ВСЕ будут вести себя как ты.
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24.04.2020 09:59 Відповісти
Самое смешное, что я себя веду почти идеально. Уверяю, конца света не будет. Тебя грязно нае... наобманули.
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24.04.2020 10:01 Відповісти
ключевое слово - "почти"
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24.04.2020 10:02 Відповісти
идиотский (кстати, сам ляшко подтвердил, что он не имеет противоэпидемического смысла) запрет гулять весной я уважать не собираюсь.
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24.04.2020 10:06 Відповісти
гулять никто не запрещает, главное соблюдать дистанцию и мыть руки.
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24.04.2020 10:10 Відповісти
на берегу водоёма и в парках (включая лесопарки) имеют право гулять только собаки. а люди при них. один человек. это не плевок в рожу от власти?
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24.04.2020 10:13 Відповісти
ты гарантируешь, что на берегу водоемов и в парках не будут собираться толпами?
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24.04.2020 10:19 Відповісти
с гарантиями плохо даже теоретически. обычно гарантия - это обязательство выплатить какую-то страховую премию, если произойдёт нечто, которое...
плохой вопрос, кароч. очередная манипуляция. но манипуляции - твоя стихия...
повторюсь: сам ляшко признал этот запрет чисто мерой психологического воздействия. я считаю это хамством. обвинениями в хамстве мои претензии к дурантинщикам не исчерпываются это только один пункт.
на шашлыках большие толпы не собираются, там обычно все друг друга хорошо знают. другими словами: дополнительной возможности заразиться почти нет. но на шашлычников планомерно натравливают общественное мнение. ты не находишь, что это мерзость?
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24.04.2020 10:30 Відповісти
...это тот случай когда твое ЛИЧНОЕ мнение никого не интересует, речь идет о спасении ВСЕГО человечества!
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24.04.2020 10:32 Відповісти
речь не идёт о спасении человечества. а хоть бы и шло: если для спасения человечества нужно убить меня, насрать мне на это челвечество, пусть дохнет.
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24.04.2020 10:34 Відповісти
речь идет как раз об этом. с тобой или без тебя, человечеству не важно.
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24.04.2020 10:36 Відповісти
нет. это всего лишь грандиозный мандраж. количество погибших в день меньше тихо умирающих от туберкулёза. но хомячкам пох. хомячки справляют обряды коронавирусного культа.
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24.04.2020 10:39 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=YfCZsWrI7I8
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24.04.2020 10:48 Відповісти
тупА. всё, на что способен?
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24.04.2020 10:50 Відповісти
нужно считать не количество погибших в день, а ДИНАМИКУ роста болезни, от корой НЕТ лекарства.
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24.04.2020 10:48 Відповісти
не ори. утомил. у тебя собака есть?
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24.04.2020 10:51 Відповісти
мне хватает ботов как ты, которые целый день на цензрое гавкают.
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24.04.2020 10:52 Відповісти
хамство в качестве основного "аргумента"... лахтинская школа...
а динамика поклонников секты вирусобесия не радует: спадает во многих странах, при этом процент погибших мизерный. Пичалька?
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24.04.2020 10:55 Відповісти
та иди пройдись по больницам. Пустота. какая пандемия? в голове у тебя пандемия
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24.04.2020 16:13 Відповісти
это бешеные какие-то люди. какой конец свет,что они чешут? это же не чума. откуда такие паникеры берутся?
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24.04.2020 16:12 Відповісти
А як ви прокоментуєте "горький опет" шведів? Жодного карантину .жодних намордників .і жодних ужасів
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24.04.2020 15:51 Відповісти
никак. Умные люди знают что там, а такие как вы даже не анализуете. Там умерли жители престарелых домов в большинстве. А престарелый дом на старости это сплошной депресняк,, ясно что там старички не выдержали.
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24.04.2020 16:17 Відповісти
пока нет, слава Богу. Но признаки заражения от недели до 2х
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24.04.2020 09:52 Відповісти
они будут уверены, что это дурантин порешал)
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24.04.2020 16:08 Відповісти
Мапа поширення коронавірусу Україною, оновлюється:
https://ua-times.com/special-2/coronavirus/covid-19-ukraine-map.html
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24.04.2020 09:25 Відповісти
Сделано 77 тыс исследований, это просто мизер.
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24.04.2020 09:25 Відповісти
https://www.rbc.ua/rus/styler/minzdrav-rasskazal-skolko-strane-sdelano-1586769589.html По словам министра, всего протестировали 11136 человек.
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24.04.2020 09:38 Відповісти
если б кто забрал эти тесты, уже б и забыли за эпидемию
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24.04.2020 16:18 Відповісти
-как дела?
-хуже чем вчера,но лучше чем завтра
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24.04.2020 09:35 Відповісти
http://mignews.com.ua/proisshestviya/24048372.html
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24.04.2020 09:41 Відповісти
Вчора було гірше, рузге, в ціфірах не тямаєшь?
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24.04.2020 09:45 Відповісти
Чудеса: в Турции 80лямов - 100000 случаев, у нас 38 - 7000!
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24.04.2020 09:47 Відповісти
а шо ж такое дурантин не спасает турцию? как это обьяснит секта защитников дурантина?
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24.04.2020 16:21 Відповісти
Тут заражения медиков пачками надо рассмотреть: или карантин до задницы, или пусть каждого из них на 17000 за нарушение карантина. Остальное от лукавого
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26.04.2020 19:47 Відповісти
складываем цифры выздоровевших и умерших и делим на цифру выявленных. Когда результат достигнет 50% - значит эпидемия идет на спад
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24.04.2020 09:51 Відповісти
Важнее не просто количество случаев (это зависит от наличия в больницах тестов), а количества смертных случаев (их не скроешь)
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24.04.2020 09:55 Відповісти
Смертные случаи тоже зависят от тестов, можно списать на пневмонию.
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24.04.2020 09:57 Відповісти
Но это уже другой порядок цифр. Кто сильно захочет может найти и общие цифры по всем пневмониям.
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24.04.2020 10:01 Відповісти
Очень сложная выборка. Проще считать как сейчас, кого мало денег. Тесты делают подозрительным и по наим считают. Идеальный случай сделать ВСЕМ тесты и несколько раз, разными.
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24.04.2020 10:05 Відповісти
ЗЕмедицині "піхуй" на простого українця, в першу чергу вони рятують "насителей руцкага мира" = 9:04https://censor.net/news/3191132/pochemu_chetveryh_svyaschennikov_s_koronavirusom_iz_pochaevskoyi_lavry_lechat_v_stolitse_neizvestno
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24.04.2020 10:04 Відповісти
Это все последствия вербной недели и пасхи в храмах РПЦ. А теперь все дружно в поминальные дни на кладбище. Все дружно, вместе помянем и снова нальем. И чтобы обязательно батюшка всех причастил. А потом все на майские, на природу. Чтобы массово с шашлычком да под водочку. Так глядишь карантин , для тех кто выживет до осени продлят.
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24.04.2020 10:06 Відповісти
тупо долбите з методички пропаганду
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24.04.2020 11:28 Відповісти
з такою логікою давайте і в супермаркети не ходити
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24.04.2020 15:53 Відповісти
Не вірю в статистику мін. охорони здоров'я . Тільки вчора в Черкасах закрили відділення 3 міської лікарні , та кардіоцентр , а то велика кількість людей . А ще порахуйте скільки людей приходили відвідувати хворих. https://procherk.info/news/karantin/81481-cherkaskij-kardiotsentr-dekilka-dniv-bude-na-karantini-pidozri-na-covid-19 Черкаський кардіоцентр декілька днів буде на карантині: підозри на COVID-19
Одне з відділень Третьої лікарні тимчасово закриють через коронавірус---https://18000.com.ua/strichka-novin/odne-z-viddilen-treto%D1%97-likarni-timchasovo-zakriyut-cherez-koronavirus/ https://18000.com.ua/strichka-novin/odne-z-viddilen-tretoї-likarni-timchasovo-zakriyut-cherez-koronavirus/
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24.04.2020 10:13 Відповісти
А ще лікарі 3 міської лікарні спілкувалися з лікарями інших відділень ... Статистика не сходиться з реальністтю.
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24.04.2020 10:15 Відповісти
14.04 - 3372, 98 человек умерли, 119 - выздоровели, новых 270
15.04 - 3764, 108 человек умерли, 143 - выздоровели, новых 392
16.04 - 4161, 116 человек умерли, 186 - выздоровели, новых 397
17.04 - 4662, 125 человек умерли, 246 - выздоровели, новых 501
18.04 - 5106, 133 человек умерли, 275 - выздоровели, новых 444
19.04 - 5449, 141 человек умерли, 347 - выздоровели, новых 343
20.04 - 5710, 151 человек умерли, 359 - выздоровели, новых 261
21.04 - 6125, 161 человек умерли, 367 - выздоровели, новых 415
22.04 - 6592, 174 человека умерли, 424 - выздоровели, новых 467
23.04 - 7170, 187 человек умерли, 504 - выздоровели, новых 578
24.04 - 7647, 193 человека умерли, 601 - выздоровел, новых 477
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24.04.2020 10:26 Відповісти
В Мордоре зафиксировали 5849 новых случаев заражения коронавирусом,вчера 4770. ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! но до США далеко ещё,надо вам касатики постараться
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24.04.2020 10:46 Відповісти
Вicлюк,я з Чернiвцi,якщо рта не тямиш,грiш тобi цiна,а Черновцы-пережевут,надеюсь,как и вся Украина..
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24.04.2020 10:58 Відповісти
По приглашению Зеленского https://news.liga.net/society/news/koronavirus-v-ukraine-na-observatsii-nahodyatsya-400-chelovek---moz с 13 марта в Украину вернулись около 700 тысяч граждан . Скольких Зеленский поместил на Карантин, а скольких запустил распространять коронавирус по Украине, чтобы больше украинцев заболели и умерли?
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24.04.2020 11:48 Відповісти
усе в Божих руках
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24.04.2020 14:18 Відповісти
На ранок 24 подано _більше_ підозр (1460) ніж на 23 число (1409) і на 22 число (1117). З великою вірогідністю завтра буде від 510 до 620 нових виявлених. В черговий раз переконуємось, що ВСЕ залежить від того, скількох людей обстежили на низовому рівні (ті самі "підозри" - це люди, у яких взяли зразок), настільки і виросте в наступні день-два кількість нововиявлених позитивних. От і вся "казочка про хитрунів_маніпуляторів з МОЗ та ЦГЗ", малята.
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24.04.2020 21:37 Відповісти
А где делись грузовики ВС Италии с включенными фарами? Их заполнили трупами (где видео?) и они уехали? А полупустые траншеи на сотни мест с двумя десятками гробов посредине заполнены и засыпаны? Где картинки? Про Италию тишина. Они выплакали сотни миллиардов евро. А были в долгах , как в шелках. Решили проблему? Всё? Чехи с понедельника закругляются с карантином, будя. Поляки тоже планируют. Наши будут сидеть, как малане на говне. Мир вокруг восстанавливается, а мы? Нам что нужно? Првильно, денех от эмвээхв, хоть чуточку, бюджет пополнить. Поэтому карантину быть, пока не дадут...ну хоть лярдик. Но не факт.
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24.04.2020 22:00 Відповісти
Уже есть новые данные. На сегодня увеличение выявленных 478, на одного человека больше.
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25.04.2020 09:48 Відповісти
 
 