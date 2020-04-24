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Рада сьогодні розгляне розблокування змін до Регламенту, питання енергетики та створення ТСК

Рада сьогодні розгляне розблокування змін до Регламенту, питання енергетики та створення ТСК

Розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання парламенту в п'ятницю о 13:00 у зв'язку з вимогою Президента України підписав 22 квітня спікер Дмитро Разумков.

Як інформує Цензор.НЕТ, Рада планує розглянути сьогодні такі питання:

1) проєкт постанови про скасування рішення Верховної Ради України від 16 квітня 2020 року про ухвалення в цілому як закону проєкту Закону України "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури" (№ 1043-П, 1043 П1, 1043-П2, 1043-П3);

2) проєкт постанови про скасування результатів голосування Верховної Ради України від 16.04.2020 року про ухвалення в другому читанні як закону проєкту Закону про внесення змін до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (реєстр. № 2653-П);

3) проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо безпеки використання ядерної енергії (рег. № 2372);

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового засідання ВР на 24 квітня

4) проєкт закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо штрафних балів (рег. № 2809);

5) проєкт закону про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві (рег. № 3205, 3205-1);

6) проєкт закону про внутрішній водний транспорт (реєстр. № 1182-1-д);

7) проєкт закону про внесення змін до деяких законів України (щодо врегулювання кризи неплатежів на ринку електричної енергії та питань сертифікації оператора системи передачі) (рег. № 3364);

Читайте: У "Слузі народу" оприлюднили порядок денний позачергового засідання Ради. ДОКУМЕНТ

8) проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення відповідальності за формування системи ціноутворення в будівництві автомобільних доріг загального користування (реєстр. № 2234);

9) проєкт постанови про створення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування оприлюднених у ЗМІ фактів можливих корупційних дій посадових осіб органів державної влади, які призвели до значних втрат дохідної частини Державного бюджету України (реєстр. № 3358).

Автор: 

ВР (15045) місцеве самоврядування (326) ПДР (478) регламент (115) атомна енергетика (513) позачергове засідання (223)


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Зелень доенергетилась до ручки.
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24.04.2020 09:24 Відповісти
Еще, вроде как, собираются вернуть взимание штрафов на месте, без суда (((
Авакян працюе
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24.04.2020 09:36 Відповісти
Новини треба дивитись. Якщо на сцензорі про це не написали, Це не означає, що неправда.
Написано же: збираються повернути
Читати вмієш??
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24.04.2020 09:42 Відповісти
 
 