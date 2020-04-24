5 нових випадків COVID-19 зафіксовано в ЗСУ, всього 51 інфікований, - Командування Медсил

У Збройних силах України станом на ранок 24 квітня підтверджено 51 випадок інфікування коронавірусом.

Про це повідомляє Командування Медсил на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Станом на 07:00 24 квітня в Збройних Силах України зареєстровано 51 випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, з них 15 осіб одужали та 2 летальні випадки.

На ізоляції (в тому числі самоізоляція) – 342 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих 3 доби – 42 особи.

За минулу добу зареєстровано 5 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українських призовників допускатимуть до лав ЗСУ лише після обсервації, - головний санлікар Ляшко

4 хворих перебувають у закладах охорони здоров’я (ВМКЦ Центрального регіону – 1 військовослужбовець, Чернівецький військовий госпіталь – 1 військовослужбовець, Мукачівський військовий госпіталь – 1 військовослужбовець, Харківська обласна інфекційна лікарня – 1 працівник ЗС України), у Рівненській області – 1 військовослужбовець лікується вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.