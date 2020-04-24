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Новини Коронавірус і карантин
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Завищення ціни під час закупівлі костюмів для лікарів, які борються з COVID-19, не було, - Степанов

Завищення ціни під час закупівлі костюмів для лікарів, які борються з COVID-19, не було, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов називає маніпуляцією інформацію про закупівлю костюмів для медиків за завищеною ціною і пояснює, що це костюми біологічного захисту, а не робочий одяг.

Про це він заявив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Закупівля костюмів для медиків - немає ніякого завищення (ціни). Порівнюють костюми біологічного захисту і костюм, який має назву "робочий одяг", - зазначив Степанов.

Він пояснив: "Міністерство закуповувало костюми біологічного захисту, а не робочий одяг".

"Говорити про те, що були завищені ціни, - банальна маніпуляція, яка не має нічого спільного з реальністю", - заявив Степанов.

Також читайте: За добу в Україні на COVID-19 захворіли 28 дітей і 98 медпрацівників, госпіталізовано 181 особу, - Степанов

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5401) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+18
Завищення ціни під час закупівлі костюмів для лікарів, які борються з COVID-19, не було, - Степанов - Цензор.НЕТ 5041
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24.04.2020 10:00 Відповісти
+17
Защитные халаты, закупленные министерством здравоохранения с нарушением тендерной процедуры, не смотря на заявление министра Степанова, не имеют никаких сертификатов удостоверяющих у них наличие особого уровня биологической защиты. Просто дороже на 41%.
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24.04.2020 09:54 Відповісти
+17
А ты, я смотрю, все божью росу от Степанова пьешь. Вкусно?
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24.04.2020 09:57 Відповісти
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Спокойно, щас ******* объяснят, что зрада есть. Она не может не есть.
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24.04.2020 09:54 Відповісти
А ты, я смотрю, все божью росу от Степанова пьешь. Вкусно?
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24.04.2020 09:57 Відповісти
Как ты мог такое подумать? Питаюсь токмо нектаром от святотомосного Петра, сла-а-авься имя его, алилуйя!
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24.04.2020 10:02 Відповісти
министр сказал, как отрезал...и нет сомненья
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24.04.2020 10:51 Відповісти
Защитные халаты, закупленные министерством здравоохранения с нарушением тендерной процедуры, не смотря на заявление министра Степанова, не имеют никаких сертификатов удостоверяющих у них наличие особого уровня биологической защиты. Просто дороже на 41%.
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24.04.2020 09:54 Відповісти
Завищення ціни під час закупівлі костюмів для лікарів, які борються з COVID-19, не було, - Степанов - Цензор.НЕТ 5041
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24.04.2020 10:00 Відповісти
Главноє- чтоб Костюмщик сидел!..
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24.04.2020 10:22 Відповісти
А чего они стоят на 40% выше рыночной цены?
Давайте наркоботы, расскажите, что вы мрази украинофобские не наживаетесь на смертях украинцев!
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24.04.2020 09:54 Відповісти
Украинские костюмы дешевле но не подходят для нужд медиков при работе с вирусами, это признают и сами производители.
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24.04.2020 10:01 Відповісти
Это вранье. Делают и был запас, который накануне загнали налево.

Завищення ціни під час закупівлі костюмів для лікарів, які борються з COVID-19, не було, - Степанов - Цензор.НЕТ 1496
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24.04.2020 10:05 Відповісти
Ну и что это, дай сравнение качества украинского костюма за 250 и китайского за 480.
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24.04.2020 10:13 Відповісти
Тебе никто ничего не должен. Нужно? Ищи и смотри. Особенно из каких вариантов материалов можно шить лабораторные костюмы.
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24.04.2020 10:27 Відповісти
Завищення ціни під час закупівлі костюмів для лікарів, які борються з COVID-19, не було, - Степанов - Цензор.НЕТ 9738
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24.04.2020 10:02 Відповісти
Всі ви брехуни зелені як і ваш Главзебіл.
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24.04.2020 09:57 Відповісти
Завышения цены при покупке костюмов для врачей, борющихся с COVID-19, не было, - Степанов - Цензор.НЕТ 166
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24.04.2020 09:59 Відповісти
масками теж Нефьодов торгував? за недалекоглядність несе відповідальність бзде та уряд
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24.04.2020 10:10 Відповісти
На картинке тот самый " Бук", из которого хунта сбила Боинг. Вывезли для секретности
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24.04.2020 10:26 Відповісти
"Жена экс-губернатора Одесской области Максима Степанова в день его назначения министром здравоохранения Украины зарегистрировала в пригороде Одессы медицинскую компанию «Бестздрав».
По данным https://368.media/2020/04/02/maksim-stepanov-chto-izvestno-o-novom-glave-minzdrava/ 368.media , компания будет заниматься поставками необходимых медицинских товаров в период эпидемии коронавируса. "
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24.04.2020 10:03 Відповісти
а как там жена???? уже вошла в курс мед торговли, со своим новым бинесом???????????
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24.04.2020 10:08 Відповісти
Степанов вважає себе "джєнтєльмєном"
і хоче, щоб йому вірили на слово
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24.04.2020 10:14 Відповісти
Конечно никакого завышения цены не было... Было банальное отрицательное занижение цены.
А так - да... Так - да... Так - завышения не было...
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24.04.2020 10:16 Відповісти
https://www.alibaba.com/product-detail/Wholesale-waterproof-protective-gown-manufacturer-ppe_62521843254.html?spm=a2700.7724857.normalList.100.760155b7zZNzYF

Google в помощь!!! Даже пионер купит, а тут тендер и прокладка! Зачем??? В минздраве нет интернета???
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24.04.2020 10:20 Відповісти
ого, достаточно теперь назвать все манипуляцией и зашибись. а раньше зрадолюбы по любому поводу истерики закатывали аж на тв и бесконечно
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24.04.2020 10:23 Відповісти
Эсли спросить у вора: ты украл? То он точно скажет: нет это не я и воровства не было. А на "нет" и суда нет.
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24.04.2020 12:32 Відповісти
Нисколько не удивлюсь если через пол -года, год, степанов стане ммультимиллионером , на продаже и покупке лекарств и мед. оборудования!!
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24.04.2020 13:17 Відповісти
 
 