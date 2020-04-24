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Завищення ціни під час закупівлі костюмів для лікарів, які борються з COVID-19, не було, - Степанов
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов називає маніпуляцією інформацію про закупівлю костюмів для медиків за завищеною ціною і пояснює, що це костюми біологічного захисту, а не робочий одяг.
Про це він заявив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Закупівля костюмів для медиків - немає ніякого завищення (ціни). Порівнюють костюми біологічного захисту і костюм, який має назву "робочий одяг", - зазначив Степанов.
Він пояснив: "Міністерство закуповувало костюми біологічного захисту, а не робочий одяг".
"Говорити про те, що були завищені ціни, - банальна маніпуляція, яка не має нічого спільного з реальністю", - заявив Степанов.
Топ коментарі
+18 18c49ed2
показати весь коментар24.04.2020 10:00 Відповісти Посилання
+17 Старый зольдат
показати весь коментар24.04.2020 09:54 Відповісти Посилання
+17 Утилизация ватников
показати весь коментар24.04.2020 09:57 Відповісти Посилання
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Давайте наркоботы, расскажите, что вы мрази украинофобские не наживаетесь на смертях украинцев!
По данным https://368.media/2020/04/02/maksim-stepanov-chto-izvestno-o-novom-glave-minzdrava/ 368.media , компания будет заниматься поставками необходимых медицинских товаров в период эпидемии коронавируса. "
і хоче, щоб йому вірили на слово
А так - да... Так - да... Так - завышения не было...
Google в помощь!!! Даже пионер купит, а тут тендер и прокладка! Зачем??? В минздраве нет интернета???