Завищення ціни під час закупівлі костюмів для лікарів, які борються з COVID-19, не було, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов називає маніпуляцією інформацію про закупівлю костюмів для медиків за завищеною ціною і пояснює, що це костюми біологічного захисту, а не робочий одяг.

Про це він заявив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Закупівля костюмів для медиків - немає ніякого завищення (ціни). Порівнюють костюми біологічного захисту і костюм, який має назву "робочий одяг", - зазначив Степанов.

Він пояснив: "Міністерство закуповувало костюми біологічного захисту, а не робочий одяг".

"Говорити про те, що були завищені ціни, - банальна маніпуляція, яка не має нічого спільного з реальністю", - заявив Степанов.

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