Медики, які повернулися з Італії, поділяться досвідом зі своїми колегами в усіх регіонах України, - Степанов

Українським медикам буде корисний досвід українських лікарів, які працювали в Італії, в плані процесу лікування хворих на коронавірус, в тому числі у важкій формі.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Вчора повернулися українські медики (які працювали в Італії) ... відразу поїхали на обсервацію, вони перебувають у санаторії в Києві", - розповів він.

За його словами, медики пробудуть там кілька днів, потім їм зроблять ПЛР-тести, після чого вже буде можливість спілкуватися з ними не тільки телефоном.

"Всі вони повернулися здорові, в доброму гуморі", - зазначив Степанов.

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"Досвід, який вони отримали в Італії, стосується процесу лікування, алгоритмів ... організації карантину, контролю ... Особливо нам цікавий досвід за схемами лікування важких хворих ... це все буде дуже корисно нашим лікарям", - додав він.

Він повідомив, що після обсервації буде проведена онлайн-конференція медиків, які повернулися з Італії, зі своїми колегами в усіх регіонах України.

Нагадаємо, вчора з Італії повернулися 20 медиків системи МВС та МОЗ, які допомагатимуть колегам боротися з COVID-19.