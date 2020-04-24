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Новини Коронавірус і карантин
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Медики, які повернулися з Італії, поділяться досвідом зі своїми колегами в усіх регіонах України, - Степанов

Медики, які повернулися з Італії, поділяться досвідом зі своїми колегами в усіх регіонах України, - Степанов

Українським медикам буде корисний досвід українських лікарів, які працювали в Італії, в плані процесу лікування хворих на коронавірус, в тому числі у важкій формі.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Вчора повернулися українські медики (які працювали в Італії) ... відразу поїхали на обсервацію, вони перебувають у санаторії в Києві", - розповів він.

За його словами, медики пробудуть там кілька днів, потім їм зроблять ПЛР-тести, після чого вже буде можливість спілкуватися з ними не тільки телефоном.

"Всі вони повернулися здорові, в доброму гуморі", - зазначив Степанов.

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"Досвід, який вони отримали в Італії, стосується процесу лікування, алгоритмів ... організації карантину, контролю ... Особливо нам цікавий досвід за схемами лікування важких хворих ... це все буде дуже корисно нашим лікарям", - додав він.

Він повідомив, що після обсервації буде проведена онлайн-конференція медиків, які повернулися з Італії, зі своїми колегами в усіх регіонах України.

Нагадаємо, вчора з Італії повернулися 20 медиків системи МВС та МОЗ, які допомагатимуть колегам боротися з COVID-19.

Автор: 

карантин (18172) лікарі (1290) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Обкашляют передовой опьіт?
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24.04.2020 10:03 Відповісти
Аха, и вирусом тоже поделяться
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24.04.2020 10:03 Відповісти
Тебе написано "в санатории" до получения результатов PCR. Здесь ургентным медикам каждые 2 недели ставят PCR + тампоны.
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24.04.2020 10:13 Відповісти
"поделятся опытом со своими коллегами во всех регионах Украины"

Шоу продовжується!
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24.04.2020 10:24 Відповісти
а так же поделятся методами записи в "умерших от коронавируса" всех подряд
не зря ведь ВОЗ высрала вот такой протокол, в соответствии с которым всем врачам рекомендуется считать и указывать причиной почти любой смерти "ковид19"
https://www.who.int/classifications/icd/Guidelines_Cause_of_Death_COVID-19.pdf?fbclid=IwAR0PkrTGW9bbmklPo-6WNDg-vfWYUHrKuCeJ01heMZarRPIYk65Gvd-RkOM
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24.04.2020 10:30 Відповісти
они хотели еще продлить там свое пребывание - не дали, денюжек нет наверно.
интересно, как они там общались - итальянские врачи сестры вообще не знают английского, а наши только английский кое-как.
На всю смену был хотя бы один еле-еле говоривший по английски (сказал наш врач).
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24.04.2020 15:04 Відповісти
 
 