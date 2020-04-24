Медики, які повернулися з Італії, поділяться досвідом зі своїми колегами в усіх регіонах України, - Степанов
Українським медикам буде корисний досвід українських лікарів, які працювали в Італії, в плані процесу лікування хворих на коронавірус, в тому числі у важкій формі.
Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Вчора повернулися українські медики (які працювали в Італії) ... відразу поїхали на обсервацію, вони перебувають у санаторії в Києві", - розповів він.
За його словами, медики пробудуть там кілька днів, потім їм зроблять ПЛР-тести, після чого вже буде можливість спілкуватися з ними не тільки телефоном.
"Всі вони повернулися здорові, в доброму гуморі", - зазначив Степанов.
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"Досвід, який вони отримали в Італії, стосується процесу лікування, алгоритмів ... організації карантину, контролю ... Особливо нам цікавий досвід за схемами лікування важких хворих ... це все буде дуже корисно нашим лікарям", - додав він.
Він повідомив, що після обсервації буде проведена онлайн-конференція медиків, які повернулися з Італії, зі своїми колегами в усіх регіонах України.
Нагадаємо, вчора з Італії повернулися 20 медиків системи МВС та МОЗ, які допомагатимуть колегам боротися з COVID-19.
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не зря ведь ВОЗ высрала вот такой протокол, в соответствии с которым всем врачам рекомендуется считать и указывать причиной почти любой смерти "ковид19"
https://www.who.int/classifications/icd/Guidelines_Cause_of_Death_COVID-19.pdf?fbclid=IwAR0PkrTGW9bbmklPo-6WNDg-vfWYUHrKuCeJ01heMZarRPIYk65Gvd-RkOM
интересно, как они там общались - итальянские врачи сестры вообще не знают английского, а наши только английский кое-как.
На всю смену был хотя бы один еле-еле говоривший по английски (сказал наш врач).