В Україні з COVID-19 госпіталізовано 2489 осіб, з них 109 дітей і 244 медики. До апаратів ШВЛ підключено 103 пацієнти, - ЦГЗ
В Україні на амбулаторному лікуванні перебувають 5158 пацієнтів, з них 394 дитини та 1214 медиків. Загалом госпіталізовано 2489 осіб, з них 109 дітей і 244 медпрацівники.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ЦГЗ у Facebook.
До апаратів штучної вентиляції легень підключено 103 особи, зокрема одну дитину.
Також повідомляється, що в результаті ускладнень, викликаних хворобою, померли 193 особи, з них 99 чоловіків і 94 жінки. Серед померлих переважають особи віком від 50 років (85%).
Загалом 601 особа вже видужала, з них 109 медиків - повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
Всього в Україні досліджено 77 752 зразки методом ПЛР.
Нагадаємо, станом на ранок 24 квітня 477 нових випадків COVID-19, загалом - 7647, померли 193 особи, 601 особа одужала.
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хуй" на простого українця, в першу чергу вони рятують "насителей руцкага мира" = 9:04https://censor.net/news/3191132/pochemu_chetveryh_svyaschennikov_s_koronavirusom_iz_pochaevskoyi_lavry_lechat_v_stolitse_neizvestno
Это еще +103 (ну, может быть, 102) к смертям от коронавируса в Украине.
У пациентов с диагнозом "ковид19" развивается интерстициальная пневмония, возникает нарушение газообмена. Изнутри кислород не проходит в эритроциты вследствие воспаления и отека с фиброзом, снаружи альвеолы забиты мокротой, и ИВЛ этому только еще больше способствует при нагнетании смеси в легкие, то есть они еще больше травмируются.
Если человек еще не в самом тяжелом состоянии, и может дышать сам, ему достаточно дать кислород пассивно, например, через маску.
Если уже без сознания, ИВЛ бесполезна и так же крайне вредна. Но в такой ситуации может помочь аппарат ЭКМО.
После отключения от аппарата ИВЛ меньше 20% пациентов с ковид19 выживает (опыт китайских, европейских и американских врачей), они просто не могут начать снова дышать самостоятельно. В Украине этот показатель близок к 0%!
Преступник на посту министра здравоохранения занимается заработком на жизнях, продолжая покупать аппараты ИВЛ по завышенным ценам.