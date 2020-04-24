В Україні з COVID-19 госпіталізовано 2489 осіб, з них 109 дітей і 244 медики. До апаратів ШВЛ підключено 103 пацієнти, - ЦГЗ

В Україні на амбулаторному лікуванні перебувають 5158 пацієнтів, з них 394 дитини та 1214 медиків. Загалом госпіталізовано 2489 осіб, з них 109 дітей і 244 медпрацівники.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ЦГЗ у Facebook.

До апаратів штучної вентиляції легень підключено 103 особи, зокрема одну дитину.

Також повідомляється, що в результаті ускладнень, викликаних хворобою, померли 193 особи, з них 99 чоловіків і 94 жінки. Серед померлих переважають особи віком від 50 років (85%).

Загалом 601 особа вже видужала, з них 109 медиків - повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

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Всього в Україні досліджено 77 752 зразки методом ПЛР.

Нагадаємо, станом на ранок 24 квітня 477 нових випадків COVID-19, загалом - 7647, померли 193 особи, 601 особа одужала.