Супрун відповіла Зеленському на критику медреформи: "Не буває просто "вжух" - і все готово"
Колишня в.о. глави Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун прокоментувала заяви президента Володимира Зеленського щодо реформи охорони здоров'я в інтерв'ю для фільму "Рік президента Зеленського".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Супрун написала у фейсбуці ввечері 23 квітня, зазначивши, що, очевидно, президенту недостатньо року, щоб розібратися в реаліях системи охорони здоров'я України та змісті медичної реформи.
Вона назвала кілька своїх "найулюбленіших тез Зеленського". Зокрема, про те, що "нам дісталася у спадок далеко не ідеальна медицина".
Супрун зазначила, що українцям у спадок дісталася стара радянська медична система, "у якій десятиліттями декларативно проголошувалося здоров’я громадян найвищою цінністю держави. Натомість у реальності ця система стала плацдармом для збагачення визначених каст видатних лікарів, медичних феодалів та фармацевтичної мафії. І аж ніяк не ставила на перше місце реальну турботу про здоров’я і життя громадян".
"За 25 років незалежності України на посаді міністра охорони здоров’я було 22 людини. Старт з нуля з приходом кожного нового міністра - одна з причин, чому нічого роками не змінювалося. Лише у 2016 році ми почали поступово втілювати зміни і фактично з нуля будувати нову систему охорони здоров’я", - пояснила Супрун.
Вона зазначила, що "низькі зарплати лікарів, жахливі умови в лікарнях - це проблеми, через які і була розпочата трансформація системи охорони здоров'я, а не її наслідки".
"Зміни розпочалися у 2018 році на первинній ланці медичної допомоги. Первинна ланка - це сімейні лікарі, з яких починається шлях пацієнта у системі охорони здоров’я. Внаслідок реформи на первинній ланці заробітні плати сімейних лікарів та медичного персоналу зросли у 2-4 рази", - наголосила ексглава Міністерства охорони здоров'я.
Супрун нагадала, що наступний етап змін розпочався лише у квітні 2020 року. Саме він включає лікарні та поліклініки, де, за словами президента, нічого не готово.
"Зеленському треба зрозуміти, що системні та комплексні реформи не відбуваються в турборежимі. Не буває просто "вжух" - і все готово. Такі зміни потребують чіткої стратегії, часу, грошей, ресурсів, а головне - професійних людей, які готові їх втілювати", - наголосила Супрун.
Що стосується ситуації з масками, яку президент назвала "якоюсь ганьбою", колишня в.о. міністра охорони здоров'я зазначила, що коли інші країни світу, не чекаючи піків у кількості випадків, відразу ж заборонили будь-яке вивезення засобів індивідуального захисту, з України продовжували їх вивозити далі.
"Зараз маємо такі цифри: з 1 по 15 квітня в Україні підприємства закупили 5,7 млн масок. Цього реально недостатньо для того, аби забезпечити медичних працівників. Наприклад, у Нью-Йорку одна лікарня використовує близько 100 тисяч масок на день. Якщо в Україні 242 опорні лікарні, то нескладно порахувати на скільки часу медичним працівникам у цих лікарнях вистачить 5,7 млн масок: для всіх лікарень цього вистачить на трохи більше, ніж один день", - пояснила Супрун.
"Не розраховувати правдиві потреби і не намагатися їх забезпечувати - ось це ганьба", - додала вона.
Щодо бажання глави держави після коронавірусу повністю змінити підхід до реформи, Супрун погодилася, зазначивши, що "має бути більше фінансування на сферу охорони здоров'я, більша підтримка Національної служби здоров'я, мають спробувати швидше все впроваджувати. А не змінювати міністрів охорони здоров'я тричі трохи більше ніж за пів року".
Колишня глава МОЗ порадила Володимиру Зеленському "займатися своїми справами і виконувати свої повноваження". "У Конституції України вони чітко прописані", - зауважила вона.
"І нікому не потрібен цей пафос у ставленні до медичних працівників. Вони вже майже 30 років слухають від різних посадовців про те, які вони професійні та унікальні, але ніяк не дочекаються гідних умов роботи. І ці гідні умови принесе лише повноцінна трансформація системи, а не тимчасові надбавки та подачки ", - додала Уляна Супрун.
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я вот о чем.....
Перебазарив з братом Єрмака, і вжух.... ти вже керівник Енергоатому...... Насмоктала кому треба і вжух.... Клітіна - заступник міністра транспорту .....
В Україні медицини не було, тому що її немає кому рухати вперед.
Рівень кваліфікації ескулапів нижче плінтуса. Мова не йде про окремі успіхи окремих лікарів.
Мова йде про надання медичної допомоги населенню, і власне охоплення тяжкодоступних районів, безперспективних сел,..........
Теперішеня ситуація яскраво про це свідчить, що байкотування медреформи ризводить до тяжких наслідків. Працює 1 лабораторія на таку країну.!!!! Фамацевимчна галузь знову поставила ескулапів у "позу Кіси Вороб"янінова"
На самом деле «реформа» супрун развалила главное - санитарно-гигиеническую направленность и доступность медицины. Ранее главным было изолировать больного от общества. Именно для этого врач приходил к больному в день вызова и определял дальнейшую методику его лечения - изоляция и лечение дома или направление в стационар. Теперь же все больные должны сами ехать на прием к врачу по предварительной записи, то есть больные с инфекцией вступают в контакт с другими по дороге к врачу и в самой поликлинике. Результат этого маразма и пожинаем в виде заражения здоровых от больных и инфекционного всплеска.
И основная задача ее псевдореформ, не улучшение качества и доступности медуслуг, а "очистка" страны от одиноких пенсионеров и малоимущих, особенно в сельской местности. "Меньше народа - больше кислорода ", то есть власти не нужно будет платить за стариков и малоимущих из которых денег за лечение не выдоишь. А псевдореформаторы хотят полностью преобразовать всю медицинскую отрасль исключительно в доходный бизнес. Поэтому медицины здоровья уже нет, а процветает индустрия болезни, причем профилактика заболеваний превратилась в их искусственное создание. Ведь деньги можно зарабатывать только на больных, особенно хрониках. Такой системе выгодно, чтобы люди болели, чаще обращались за медицинской помощью и долго лечились.
«Це - унікальна українська система. Ми взяли найкращі практики європейських країн, Канади та Великобританії і створили систему. Модель, яку ми пропонуємо, більше схожа на британську чи іспанську систему», - пояснює в.о. міністра Уляна Супрун.
Окремо Супрун повідомила, що під час розробки законопроектів американська система охорони здоров'я навіть не розглядалась. По-перше, вона коштує надто дорого для України. По-друге, вимагає надзвичайно великих фінансових вкладень в систему від населення.
Про "развалила главное - санитарно-гигиеническую направленность и доступность медицины".
Якщо мається на увазі СЕС, то це не в її компетенції. 29 березня 2017 р. урядом було прийнято рішення про ліквідацію Держсанепідслужби, оскільки її функції виконують https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%9E%D0%97 МОЗ , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96 Держпраці та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0 Держпродспоживслужба .
Доступність медицини, через порядок з сімейними лікарями, як на мене стала якраз таки кращою. Швидка допомога працює за https://moz.gov.ua/article/news/antifejk-moz-schodo-novih-pravil-vikliku-shvidkoi-dopomogi чіткими і зрозумілими правилами.
Про доступність медицини в сільській місцевості... можу Вам тільки нагадати, що живете в одній із найбідніших країні Європи.
https://www.facebook.com/ulanasuprun/photos/a.1764564323828127/2633377263613491/?type=3&theater Уляна Супрун
https://moz.gov.ua/article/news/90-preparativ-z-programi-dorosloi-onkologii-sogodni-zakupovujut-deshevshe-nizh-2014-roku---zvit-cpk 90% препаратів з програми дорослої онкології сьогодні закуповують дешевше ніж 2014 року
https://moz.gov.ua/article/news/rahunkova-palata-mizhnarodni-organizacii-ekonomljat-40-derzhavnogo-bjudzhetu-vidilenogo-na-zakupivli-likiv Рахункова палата: міжнародні організації економлять 40% державного бюджету, виділеного на закупівлі ліків
А якщо понос в турборежимі?
Зе говорит с биомассой и продает им "волшебную палочку", Супрун пытается отвечать ему на языке логики.
Бесполезно. Демагог, обещяющий биомассе "вжух", не нуждается в логике и профессиональных советах.
Да и платная медицина если и будет то должна создаваться сама и на свои средства а не на государственные.Украина снова стает на те-же грабли государственные учреждения фактически отдает в частные руки и те на голом месте не вложив ни копейки будут драть из народа который всю жизнь оплачивал налоги в том числе и на медицину.
ну чому ж, у ідіотів саме так і буває- я думал раз, раз і порєшалі.
Потоки елея льются со всех телеканалов ,власть чуть ли не ежеминутно
признаётся в любви к медикам.
У куда бы действенней и наглядней было вывести на экраны на всеобщее
обозрение тех "государственных " сволочей - "патриотов " ,которые вывезли из
Украины резервный фонд защитных средств и всыпать им как следует .