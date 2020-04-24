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Новини Рік Зеленського
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Супрун відповіла Зеленському на критику медреформи: "Не буває просто "вжух" - і все готово"

Супрун відповіла Зеленському на критику медреформи:

Колишня в.о. глави Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун прокоментувала заяви президента Володимира Зеленського щодо реформи охорони здоров'я в інтерв'ю для фільму "Рік президента Зеленського".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Супрун написала у фейсбуці ввечері 23 квітня, зазначивши, що, очевидно, президенту недостатньо року, щоб розібратися в реаліях системи охорони здоров'я України та змісті медичної реформи.

Вона назвала кілька своїх "найулюбленіших тез Зеленського". Зокрема, про те, що "нам дісталася у спадок далеко не ідеальна медицина".

Супрун зазначила, що українцям у спадок дісталася стара радянська медична система, "у якій десятиліттями декларативно проголошувалося здоров’я громадян найвищою цінністю держави. Натомість у реальності ця система стала плацдармом для збагачення визначених каст видатних лікарів, медичних феодалів та фармацевтичної мафії. І аж ніяк не ставила на перше місце реальну турботу про здоров’я і життя громадян".

"За 25 років незалежності України на посаді міністра охорони здоров’я було 22 людини. Старт з нуля з приходом кожного нового міністра - одна з причин, чому нічого роками не змінювалося. Лише у 2016 році ми почали поступово втілювати зміни і фактично з нуля будувати нову систему охорони здоров’я", - пояснила Супрун.

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Вона зазначила, що "низькі зарплати лікарів, жахливі умови в лікарнях - це проблеми, через які і була розпочата трансформація системи охорони здоров'я, а не її наслідки".

"Зміни розпочалися у 2018 році на первинній ланці медичної допомоги. Первинна ланка - це сімейні лікарі, з яких починається шлях пацієнта у системі охорони здоров’я. Внаслідок реформи на первинній ланці заробітні плати сімейних лікарів та медичного персоналу зросли у 2-4 рази", - наголосила ексглава Міністерства охорони здоров'я.

Супрун нагадала, що наступний етап змін розпочався лише у квітні 2020 року. Саме він включає лікарні та поліклініки, де, за словами президента, нічого не готово.

"Зеленському треба зрозуміти, що системні та комплексні реформи не відбуваються в турборежимі. Не буває просто "вжух" - і все готово. Такі зміни потребують чіткої стратегії, часу, грошей, ресурсів, а головне - професійних людей, які готові їх втілювати", - наголосила Супрун.

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Що стосується ситуації з масками, яку президент назвала "якоюсь ганьбою", колишня в.о. міністра охорони здоров'я зазначила, що коли інші країни світу, не чекаючи піків у кількості випадків, відразу ж заборонили будь-яке вивезення засобів індивідуального захисту, з України продовжували їх вивозити далі.

"Зараз маємо такі цифри: з 1 по 15 квітня в Україні підприємства закупили 5,7 млн масок. Цього реально недостатньо для того, аби забезпечити медичних працівників. Наприклад, у Нью-Йорку одна лікарня використовує близько 100 тисяч масок на день. Якщо в Україні 242 опорні лікарні, то нескладно порахувати на скільки часу медичним працівникам у цих лікарнях вистачить 5,7 млн масок: для всіх лікарень цього вистачить на трохи більше, ніж один день", - пояснила Супрун.

"Не розраховувати правдиві потреби і не намагатися їх забезпечувати - ось це ганьба", - додала вона.

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Щодо бажання глави держави після коронавірусу повністю змінити підхід до реформи, Супрун погодилася, зазначивши, що "має бути більше фінансування на сферу охорони здоров'я, більша підтримка Національної служби здоров'я, мають спробувати швидше все впроваджувати. А не змінювати міністрів охорони здоров'я тричі трохи більше ніж за пів року".

Колишня глава МОЗ порадила Володимиру Зеленському "займатися своїми справами і виконувати свої повноваження". "У Конституції України вони чітко прописані", - зауважила вона.

"І нікому не потрібен цей пафос у ставленні до медичних працівників. Вони вже майже 30 років слухають від різних посадовців про те, які вони професійні та унікальні, але ніяк не дочекаються гідних умов роботи. І ці гідні умови принесе лише повноцінна трансформація системи, а не тимчасові надбавки та подачки ", - додала Уляна Супрун.

Автор: 

Зеленський Володимир (24339) медицина (2136) Супрун Уляна (636)


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Топ коментарі
+65
Це вава тобі не на піаніно музицірувать піпєткою.
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24.04.2020 10:12 Відповісти
+58
Супрун ответила Зеленскому на критику медреформы: "Не бывает просто "вжух" - и все готово" - Цензор.НЕТ 5066
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24.04.2020 10:15 Відповісти
+42
Врешь. Она не просто медик, а очень квалифицированный медик.

Освіта
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC_%D0%B4-%D1%80%D0%B0_%D0%A1%D1%83%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%BD.jpg Супрун ответила Зеленскому на критику медреформы: "Не бывает просто "вжух" - и все готово" - Цензор.НЕТ 8775

Диплом Doctor of Medicine (США)
Навчання на бакалавра природничих наук в галузі біології в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%92%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Університеті Вейна , США (1981-1985)Навчання на лікарку (Doctor of Medicine)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%BD_%D0%A3%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D1%96%D1%8F#cite_note-10 [10] в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83_%D0%9C%D1%96%D1%87%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD Університет штату Мічиган , https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83_%D0%9C%D1%96%D1%87%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD,_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8&action=edit&redlink=1 Коледж медицини людини https://en.wikipedia.org/wiki/Michigan_State_University_College_of_Human_Medicine [en] , США (1985-1989)Проміжна річна програма резидентури, лікарня Оаквуд, США (1989-1990)Лікарка-резидентка з радіологічної діагностики, https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Icahn_School_of_Medicine_at_Mount_Sinai&action=edit&redlink=1 лікарня Синай в Детройті https://en.wikipedia.org/wiki/Icahn_School_of_Medicine_at_Mount_Sinai [en] , США (1990-1994)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%BD_%D0%A3%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D1%96%D1%8F#cite_note-Mount_Sinai-11 [11] Аспірантура з мамографії та томографічної радіології, лікарня Генрі Форда, США (1994-1995)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%BD_%D0%A3%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D1%96%D1%8F#cite_note-%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%94%D1%81%D1%82%D1%80-12 [12]
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24.04.2020 10:19 Відповісти
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И, стоп. Как вы вообще сейчас вырулили на свою методичку про 73% вечно недовольного дерьма? Каким образом это вообще относится к полемике о реформах Уляны Супрун?
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24.04.2020 11:18 Відповісти
як можно вести полеміку про реформи, якщо ніяких реформ не було?
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24.04.2020 11:30 Відповісти
"вжух" - и скоморох уже президент. Так что бывает.
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24.04.2020 10:43 Відповісти
позиция Супрун меня немного удивляет.... не стану судить правильно она свое делала, или не правильно...., но в честь какого праздника она оправдывается, или что-то доказывает этому ничтожеству? вот в чем вопрос.....
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24.04.2020 10:46 Відповісти
вона вихована ввічлива людина. Відповідає на звинувачення та на дешеві висери від зеленого блазня. Правильно робить. сцивоху чогось бубочка ні в чому не звинувачує. А патякає щось на Супрун, бо хто везе, того і поганяють.
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24.04.2020 11:39 Відповісти
Ну, судячи з кількості ботів в коментарях під її дописом, її пост - напевно більш дорогий висер, ніж в зеленського
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24.04.2020 11:44 Відповісти
тролько, в нас на форумі якось не прийнято лайкати свої власні кометарі, як це ти робиш. Як же ж вас легко вирахувати, тролі.
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24.04.2020 12:13 Відповісти
Та ти шо? А на вашому форумі принято фігачити коментарі "в спам", які не сходяться з лінією соєвої партії? Ну, давай, розкажи тоді мені, що я за тролль, і що ти там собі вирахував? Цікаво почитати
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24.04.2020 18:02 Відповісти
не оспариваю ее талантов.....
«Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы.» Артур Блох

я вот о чем.....
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24.04.2020 12:01 Відповісти
дотепно. Але, не в цьому випадку. зеленське звинуватило її майже не у шахрайстві. Вона змушена захистити своє чесне ім"я. От мені, наприклад, було цікаво перечитати її позицію. Не за всім встигаєш слідкувати, а тепер Уляна чітко, коротко та без зайвого словесного мотлоху пояснила, що було в нашій медицині, і як саме вона хотіла це змінити.
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24.04.2020 12:09 Відповісти
можливо, але я би не став.....
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24.04.2020 12:22 Відповісти
вона публічна людина. Промовчати в цьому випадку означає погодитись зі звинуваченнями. Це проста людина може дозволити собі бути вищою за витівки блазня, який взявся критикувати/патякати про щось, навіть не розуміючи самого зміста питання, яке кинувся критикувати, а в людей відповідальних, а пані Уляна такою і є, в людей, які обіцяли зміни, яким довіряли, і яким не дали їх зробити, іншого виходу немає, ніж в публічному просторі відповісти нахабній нікчемі.
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24.04.2020 12:28 Відповісти
Из методички строчишь эту муть?
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24.04.2020 14:05 Відповісти
яку саме? Ти в курсі що в методичках? Я і не сумнівався. Нульовки завжди обізнані в питаннях змісту методичек.
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24.04.2020 15:34 Відповісти
Більш за все я жалкую, що зелений виродок прибрав пані Супрун з колишньої влади. Єдину людину яка справді почала маштабну реформу у підпорядкованій їй галузі вперше за роки незалежності. Натомість залишив чорта у МВС який ніхєра не робе. Також слід зауважити, що зелень призначає вже третього свого міністра охорони здоров'я, тобто вже очевидно що коли зелений звільняв профі та реформатора Супрун він і гадки не мав, що далі робити. Жалюгідний скоморох..
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24.04.2020 10:48 Відповісти
Ця пані закрила сільські амбулаторії.
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24.04.2020 11:10 Відповісти
Серйозно? Всі двісті тищ мельонів, які Яник повідкривав?
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24.04.2020 11:36 Відповісти
Буває, як у Зеленського: "Вжух, і год проSран!"
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24.04.2020 10:51 Відповісти
Эта старая ведьма уничтожила медицыну и мало того завязаная с фармамафиями и забугорными сатанистами ставила эксперименты на украинцах поддельными,низкокачественными,непроверенными вакцынами
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24.04.2020 10:52 Відповісти
Аргументация уровня «фимоз головного мозга». Вы это на полном серьезе пишете, или для имитации плюрализма?
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24.04.2020 11:01 Відповісти
Тебе Иван Грозный из первой палаты разве не говорил, что мешать алкоголь с "колесами" опасно - арахноиды могут высосать твой мозг...😀
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24.04.2020 11:23 Відповісти
орus. Да вы что, у нас действительно была медицина? Вы точно про нашу страну говорите, у нас медицины не было говорю как человек проработавший в нашей так называемой медицине с 1986г. застала и совок и нынешние времена, взятки,поборы, воровство, без денег никто шагу не ступит оправдывая маленькой зарплатой, оборудование все старье часто в нерабочем состоянии т.к. то что было работающее глав.врачи списали и продали в частные кабинеты. Супрун не любили и палки в колеса ей ставили именно медработники потому что она делала все что это прекратить, только после того как Супрун начала реформу у нас начала появляться медицина и первичка это уже почувствовала. Но у нас не любят тех кому больше всех надо и тех кто действительно что то делает.
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24.04.2020 18:45 Відповісти
а воффачка хочет монтаж! оп, и все в шоколаде
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24.04.2020 10:52 Відповісти
Все по справі каже Супрун.... Але "вжух" у влади Зелених теж буває.....

Перебазарив з братом Єрмака, і вжух.... ти вже керівник Енергоатому...... Насмоктала кому треба і вжух.... Клітіна - заступник міністра транспорту .....
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24.04.2020 10:56 Відповісти
Дох....я букв у поясненні для ЗЄнєлоха. В нього мозочок зломається прочитавши це. Краще б Супрун видала Ваві таблетку.
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24.04.2020 11:00 Відповісти
Ульяна - молодца!
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24.04.2020 11:04 Відповісти
Зедена пліснява покрила усю Україну.
В Україні медицини не було, тому що її немає кому рухати вперед.
Рівень кваліфікації ескулапів нижче плінтуса. Мова не йде про окремі успіхи окремих лікарів.
Мова йде про надання медичної допомоги населенню, і власне охоплення тяжкодоступних районів, безперспективних сел,..........
Теперішеня ситуація яскраво про це свідчить, що байкотування медреформи ризводить до тяжких наслідків. Працює 1 лабораторія на таку країну.!!!! Фамацевимчна галузь знову поставила ескулапів у "позу Кіси Вороб"янінова"
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24.04.2020 11:07 Відповісти
А хто зараз бойкотує медреформу?
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24.04.2020 11:22 Відповісти
ви, 73/43%тні зебіли, всі разом.
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24.04.2020 11:56 Відповісти
Бачу фєрма працює вхолосту. Грошей завезли, а опонентів в коментарях - не завезли
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24.04.2020 12:00 Відповісти
спроавді, ви, зебіли - не опоненти. Брехуни до опонентів за визначенням не можуть належати
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24.04.2020 12:06 Відповісти
"вжух" может быть только вниз, в яму. А на гору карабкаться действительно долго. Любая созидательная деятельность занимает уйму времени, а разрушить созданное можно и за секунду.
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24.04.2020 11:37 Відповісти
от як на прикладі з країною. Менше ніж за рік моніка зеленськи зіпсувала все, що порох зробив за 5 років.
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24.04.2020 11:46 Відповісти
Що конкретно?
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24.04.2020 17:38 Відповісти
якби зеленський не був таким придурком, то він би поцікавився в якому стані була медицина всі роки. Хочаб подумав що менш ніж за два роки не вдасться зробити медицину як у Німеччині. Блазень він і є блазень.. Уляна молодець, відповіла чітко, по ділу, без емоцій та образ. Шкода що зелена пліснява її прибрала і псує все те, що вона розпочала !
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24.04.2020 11:45 Відповісти
Зедебил уже год как "президент" и что он сделал, что бы стране стало лучше.... Этот паяц все профукал,прос*ал причем так быстро как никто до него.А еще он все время жалуется как много он работает. как он устал. какие все неблагодарные не ценят этого......так в чем проблема вали Вова по быстрому в Ростов или пока еще можно(у тебя есть время) куда хочешь, и забирай своих друзей,Ермака,Богдана,Баканова и др., своего кукловода Беню. Беги Вова беги...пока не погнали
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24.04.2020 11:53 Відповісти
Каждое предложение, сказанное Супрун - цвях у труну теперішньої брехливої влади! Особенно "крепко" сказано, когда предыдущий министр здравоохранения сбежала в больничку, чтобы не организовывать работу по борьбе с коронавирусом! А П(не президент, а предатель) её еще потом и челомкал за это, а на протестовавших людей натравил полицаев.
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24.04.2020 11:59 Відповісти
На ветку, видимо по команде шефа петиной ботофермы, ринулись рядове боты с низким IQ, что видно по их примитивному и однообразному облизыванию филе супрун. Какое право руководить "реформой" и давать всем советы имела Супрун, если ее американская медицина (а другой модели она просто не знает) в мировом рейтинге эффективности занимает только позорное 55 место (Украины, кстати, в этом рейтинге даже нет)?
На самом деле «реформа» супрун развалила главное - санитарно-гигиеническую направленность и доступность медицины. Ранее главным было изолировать больного от общества. Именно для этого врач приходил к больному в день вызова и определял дальнейшую методику его лечения - изоляция и лечение дома или направление в стационар. Теперь же все больные должны сами ехать на прием к врачу по предварительной записи, то есть больные с инфекцией вступают в контакт с другими по дороге к врачу и в самой поликлинике. Результат этого маразма и пожинаем в виде заражения здоровых от больных и инфекционного всплеска.
И основная задача ее псевдореформ, не улучшение качества и доступности медуслуг, а "очистка" страны от одиноких пенсионеров и малоимущих, особенно в сельской местности. "Меньше народа - больше кислорода ", то есть власти не нужно будет платить за стариков и малоимущих из которых денег за лечение не выдоишь. А псевдореформаторы хотят полностью преобразовать всю медицинскую отрасль исключительно в доходный бизнес. Поэтому медицины здоровья уже нет, а процветает индустрия болезни, причем профилактика заболеваний превратилась в их искусственное создание. Ведь деньги можно зарабатывать только на больных, особенно хрониках. Такой системе выгодно, чтобы люди болели, чаще обращались за медицинской помощью и долго лечились.
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24.04.2020 12:16 Відповісти
Про "ее американская медицина".
«Це - унікальна українська система. Ми взяли найкращі практики європейських країн, Канади та Великобританії і створили систему. Модель, яку ми пропонуємо, більше схожа на британську чи іспанську систему», - пояснює в.о. міністра Уляна Супрун.
Окремо Супрун повідомила, що під час розробки законопроектів американська система охорони здоров'я навіть не розглядалась. По-перше, вона коштує надто дорого для України. По-друге, вимагає надзвичайно великих фінансових вкладень в систему від населення.

Про "развалила главное - санитарно-гигиеническую направленность и доступность медицины".
Якщо мається на увазі СЕС, то це не в її компетенції. 29 березня 2017 р. урядом було прийнято рішення про ліквідацію Держсанепідслужби, оскільки її функції виконують https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%9E%D0%97 МОЗ , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96 Держпраці та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0 Держпродспоживслужба .
Доступність медицини, через порядок з сімейними лікарями, як на мене стала якраз таки кращою. Швидка допомога працює за https://moz.gov.ua/article/news/antifejk-moz-schodo-novih-pravil-vikliku-shvidkoi-dopomogi чіткими і зрозумілими правилами.

Про доступність медицини в сільській місцевості... можу Вам тільки нагадати, що живете в одній із найбідніших країні Європи.
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24.04.2020 14:18 Відповісти
У нас самий крутий реХВорматор медицини це криворізький бубочка. Оголосив по телебаченню, що Мрія маски привезла з Китаю, от і вся реХВорма від квартальної мудлоти!
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24.04.2020 12:39 Відповісти
Не забудь, что уже третий его министр продолжает тупые "реформы" супрун.
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24.04.2020 13:32 Відповісти
Якщо президента так легко обдурити, якщо він ніяк не може дізнатись щось детальніше ніж "20 літаків", якщо він постійно плутає причини з наслідками і навпаки, то "який це нафіг" президент?
https://www.facebook.com/ulanasuprun/photos/a.1764564323828127/2633377263613491/?type=3&theater Уляна Супрун

Супрун відповіла Зеленському на критику медреформи: "Не буває просто "вжух" - і все готово" - Цензор.НЕТ 8686
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24.04.2020 13:00 Відповісти
Он и супрун одного поля ягоды.
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24.04.2020 13:33 Відповісти
Пані Супрун. Не сідайте грати в шахмати із голубом миру, бо він порозкидає всі фігури, навалить на шахматну доску і на всіх присутніх і звичайно полетить, вважаючи, що виграв партію.
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24.04.2020 13:04 Відповісти
Вы уверены, что она умеет играть в шахматы? Судя по ее "закупкам" лекарств, она умеет только махерить.
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24.04.2020 13:39 Відповісти
У Вас щось зелене з штанів потікло... Що б не бути балаболом, не могли б пруфів накинути про її махєрні закупки?

https://moz.gov.ua/article/news/90-preparativ-z-programi-dorosloi-onkologii-sogodni-zakupovujut-deshevshe-nizh-2014-roku---zvit-cpk 90% препаратів з програми дорослої онкології сьогодні закуповують дешевше ніж 2014 року

https://moz.gov.ua/article/news/rahunkova-palata-mizhnarodni-organizacii-ekonomljat-40-derzhavnogo-bjudzhetu-vidilenogo-na-zakupivli-likiv Рахункова палата: міжнародні організації економлять 40% державного бюджету, виділеного на закупівлі ліків
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24.04.2020 14:23 Відповісти
Молодец супрун!!! Мокнула нашего неуча президента головой в одно место!! Зеленский !! это тебе не 95 квартал ! не болтай чепухи в тех вопросах, в которых ты полный баран!! А лучше засучи рукава и работай сам и заставь работать свою дебильную команду!!
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24.04.2020 13:14 Відповісти
Супрун человек честности и здавого смысла, что ника не скажэшь про Зе и Ко
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24.04.2020 13:32 Відповісти
Такое только в Африке может присниться.
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24.04.2020 13:40 Відповісти
"... Не бывает просто "вжух" - и все готово..."

А якщо понос в турборежимі?
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24.04.2020 13:34 Відповісти
Стильно сильно і під вухо презирваденту
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24.04.2020 14:54 Відповісти
ВЖУХ ЭТО ПО МЕДИЦИНСКИ !)
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24.04.2020 15:08 Відповісти
Они говорят не друг с другом а в разных плоскостях.
Зе говорит с биомассой и продает им "волшебную палочку", Супрун пытается отвечать ему на языке логики.
Бесполезно. Демагог, обещяющий биомассе "вжух", не нуждается в логике и профессиональных советах.
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24.04.2020 15:36 Відповісти
Тем более, что в сериале всё и так работало. )
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24.04.2020 16:01 Відповісти
Бывает ой как еще бывает,вот ,,вжух,, и остатки хоть како-то медицины не стало а вот на новую не хватает средств.
Да и платная медицина если и будет то должна создаваться сама и на свои средства а не на государственные.Украина снова стает на те-же грабли государственные учреждения фактически отдает в частные руки и те на голом месте не вложив ни копейки будут драть из народа который всю жизнь оплачивал налоги в том числе и на медицину.
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24.04.2020 16:42 Відповісти
"Не бывает просто "вжух" - и все готово"

ну чому ж, у ідіотів саме так і буває- я думал раз, раз і порєшалі.

Супрун відповіла Зеленському на критику медреформи: "Не буває просто "вжух" - і все готово" - Цензор.НЕТ 3724
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24.04.2020 17:33 Відповісти
Турбодебила только турбослабительное исправит!
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24.04.2020 19:31 Відповісти
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24.04.2020 19:32 Відповісти
совковому продукту - верящему в чудо человеку невозможно доказать что, "Не бывает просто "вжух" - и все готово"
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24.04.2020 21:40 Відповісти
Цей Зе її нігтя не варт.
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24.04.2020 23:28 Відповісти
" И никому не нужен этот пафос в отношении медицинских работников " - 100% !
Потоки елея льются со всех телеканалов ,власть чуть ли не ежеминутно
признаётся в любви к медикам.
У куда бы действенней и наглядней было вывести на экраны на всеобщее
обозрение тех "государственных " сволочей - "патриотов " ,которые вывезли из
Украины резервный фонд защитных средств и всыпать им как следует .
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25.04.2020 09:27 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=tvhSPfh0fG4 Хто такий Зеленський? Підсумок року
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27.04.2020 17:29 Відповісти
Супрун відповіла Зеленському на критику медреформи: "Не буває просто "вжух" - і все готово" - Цензор.НЕТ 5696
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14.05.2020 21:13 Відповісти
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