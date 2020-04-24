Супрун відповіла Зеленському на критику медреформи: "Не буває просто "вжух" - і все готово"

Колишня в.о. глави Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун прокоментувала заяви президента Володимира Зеленського щодо реформи охорони здоров'я в інтерв'ю для фільму "Рік президента Зеленського".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Супрун написала у фейсбуці ввечері 23 квітня, зазначивши, що, очевидно, президенту недостатньо року, щоб розібратися в реаліях системи охорони здоров'я України та змісті медичної реформи.

Вона назвала кілька своїх "найулюбленіших тез Зеленського". Зокрема, про те, що "нам дісталася у спадок далеко не ідеальна медицина".

Супрун зазначила, що українцям у спадок дісталася стара радянська медична система, "у якій десятиліттями декларативно проголошувалося здоров’я громадян найвищою цінністю держави. Натомість у реальності ця система стала плацдармом для збагачення визначених каст видатних лікарів, медичних феодалів та фармацевтичної мафії. І аж ніяк не ставила на перше місце реальну турботу про здоров’я і життя громадян".

"За 25 років незалежності України на посаді міністра охорони здоров’я було 22 людини. Старт з нуля з приходом кожного нового міністра - одна з причин, чому нічого роками не змінювалося. Лише у 2016 році ми почали поступово втілювати зміни і фактично з нуля будувати нову систему охорони здоров’я", - пояснила Супрун.

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Вона зазначила, що "низькі зарплати лікарів, жахливі умови в лікарнях - це проблеми, через які і була розпочата трансформація системи охорони здоров'я, а не її наслідки".

"Зміни розпочалися у 2018 році на первинній ланці медичної допомоги. Первинна ланка - це сімейні лікарі, з яких починається шлях пацієнта у системі охорони здоров’я. Внаслідок реформи на первинній ланці заробітні плати сімейних лікарів та медичного персоналу зросли у 2-4 рази", - наголосила ексглава Міністерства охорони здоров'я.

Супрун нагадала, що наступний етап змін розпочався лише у квітні 2020 року. Саме він включає лікарні та поліклініки, де, за словами президента, нічого не готово.

"Зеленському треба зрозуміти, що системні та комплексні реформи не відбуваються в турборежимі. Не буває просто "вжух" - і все готово. Такі зміни потребують чіткої стратегії, часу, грошей, ресурсів, а головне - професійних людей, які готові їх втілювати", - наголосила Супрун.

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Що стосується ситуації з масками, яку президент назвала "якоюсь ганьбою", колишня в.о. міністра охорони здоров'я зазначила, що коли інші країни світу, не чекаючи піків у кількості випадків, відразу ж заборонили будь-яке вивезення засобів індивідуального захисту, з України продовжували їх вивозити далі.

"Зараз маємо такі цифри: з 1 по 15 квітня в Україні підприємства закупили 5,7 млн масок. Цього реально недостатньо для того, аби забезпечити медичних працівників. Наприклад, у Нью-Йорку одна лікарня використовує близько 100 тисяч масок на день. Якщо в Україні 242 опорні лікарні, то нескладно порахувати на скільки часу медичним працівникам у цих лікарнях вистачить 5,7 млн масок: для всіх лікарень цього вистачить на трохи більше, ніж один день", - пояснила Супрун.

"Не розраховувати правдиві потреби і не намагатися їх забезпечувати - ось це ганьба", - додала вона.

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Щодо бажання глави держави після коронавірусу повністю змінити підхід до реформи, Супрун погодилася, зазначивши, що "має бути більше фінансування на сферу охорони здоров'я, більша підтримка Національної служби здоров'я, мають спробувати швидше все впроваджувати. А не змінювати міністрів охорони здоров'я тричі трохи більше ніж за пів року".

Колишня глава МОЗ порадила Володимиру Зеленському "займатися своїми справами і виконувати свої повноваження". "У Конституції України вони чітко прописані", - зауважила вона.

"І нікому не потрібен цей пафос у ставленні до медичних працівників. Вони вже майже 30 років слухають від різних посадовців про те, які вони професійні та унікальні, але ніяк не дочекаються гідних умов роботи. І ці гідні умови принесе лише повноцінна трансформація системи, а не тимчасові надбавки та подачки ", - додала Уляна Супрун.