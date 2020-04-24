Карантин пом'якшуватимуть у п'ять етапів, основний критерій - зменшення кількості хворих, - Степанов
Найближчим часом буде представлено інформацію про поетапний вихід України з карантинних обмежень - відкриття для відвідування парків, початок роботи підприємств сфери послуг.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це в ефірі "Україна 24" заявив глава МОЗ Максим Степанов.
"Сподіваємося, що з 12 травня ситуація із захворюваністю буде така, що ми будемо в змозі пом'якшити карантинні заходи і поступово виходити з карантину. Основний критерій - суттєве зменшення кількості хворих", - зазначив він.
За його словами, наразі щодня приріст кількості хворих становить від 7 до 12%.
"Розроблено алгоритм, п'ять етапів, але основний критерій - зменшення кількості хворих. На кожному з етапів починаємо пом'якшувати карантинні заходи: відкриття парків, тих чи інших магазинів... Гадаю, найближчим часом дамо інформацію, щоб усі зрозуміли, як саме Україна виходитиме з карантину і за яких умов", - пояснив Степанов.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Треба просто перестати перевіряти людей, як ви на початку епідемії робили.
Ждём-с.
2 этап : разрешаем парки
3 этап : разрешаем музеи
4 этап : открываем одну станцию метро
5 этап :открываем кладбища