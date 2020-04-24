Карантин пом'якшуватимуть у п'ять етапів, основний критерій - зменшення кількості хворих, - Степанов

Найближчим часом буде представлено ​​інформацію про поетапний вихід України з карантинних обмежень - відкриття для відвідування парків, початок роботи підприємств сфери послуг.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це в ефірі "Україна 24" заявив глава МОЗ Максим Степанов.

"Сподіваємося, що з 12 травня ситуація із захворюваністю буде така, що ми будемо в змозі пом'якшити карантинні заходи і поступово виходити з карантину. Основний критерій - суттєве зменшення кількості хворих", - зазначив він.

За його словами, наразі щодня приріст кількості хворих становить від 7 до 12%.

"Розроблено алгоритм, п'ять етапів, але основний критерій - зменшення кількості хворих. На кожному з етапів починаємо пом'якшувати карантинні заходи: відкриття парків, тих чи інших магазинів... Гадаю, найближчим часом дамо інформацію, щоб усі зрозуміли, як саме Україна виходитиме з карантину і за яких умов", - пояснив Степанов.

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