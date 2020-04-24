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Новини Коронавірус і карантин
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Карантин пом'якшуватимуть у п'ять етапів, основний критерій - зменшення кількості хворих, - Степанов

Карантин пом'якшуватимуть у п'ять етапів, основний критерій - зменшення кількості хворих, - Степанов

Найближчим часом буде представлено ​​інформацію про поетапний вихід України з карантинних обмежень - відкриття для відвідування парків, початок роботи підприємств сфери послуг.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це в ефірі "Україна 24" заявив глава МОЗ Максим Степанов.

"Сподіваємося, що з 12 травня ситуація із захворюваністю буде така, що ми будемо в змозі пом'якшити карантинні заходи і поступово виходити з карантину. Основний критерій - суттєве зменшення кількості хворих", - зазначив він.

За його словами, наразі щодня приріст кількості хворих становить від 7 до 12%.

"Розроблено алгоритм, п'ять етапів, але основний критерій - зменшення кількості хворих. На кожному з етапів починаємо пом'якшувати карантинні заходи: відкриття парків, тих чи інших магазинів... Гадаю, найближчим часом дамо інформацію, щоб усі зрозуміли, як саме Україна виходитиме з карантину і за яких умов", - пояснив Степанов.

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Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5401) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+9
В какие нахрен 5 этапов у людей сотни погибших десятки тысяч зараженных в других странах и выходят не так как Степанов,я понимаю вам хочется по максимому удавку затянуть,загнать в стойло баранов,ограничить свободу передвижения как заявы Шмыгаля не отпускать заробитчан,у нас крепосное право?или вы суки от вседозволенности охренели?читается же не забота о людях,а злоупотребление властью и проявление диктатуры зебильной властью
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24.04.2020 10:28 Відповісти
+7
Пурга КоронвиRUSа разогнана лучше чем реклама,двигатель торговли.Главное держать в напряжении стадо,остальное приложится.Под эту Туфту спишут чего в экономике и политике.Для меня ясно одно.Популисты в роде Макрона,Зеленского,Конте и прочих клоунов в политике больше не будет,от слова никогда.На смену придут профессионалы..
Ждём-с.
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24.04.2020 10:30 Відповісти
+7
Жду когда начнутся посадки этих клоунов - чтобы другие рвущиеся к власти знали своё место и обязанности.
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24.04.2020 10:34 Відповісти
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Ты [нецензурное ругательство] степашка хренов, хотя бы для начала сформулируй условие так, чтоб и трезвый мог понять, это о чём. Процент [нецензурное ругательство] чего от чего, дурень лысый?
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24.04.2020 10:16 Відповісти
Карантин будут смягчать в пять этапов, основной критерий - уменьшение количества заболевших, - Степанов - Цензор.НЕТ 5067
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24.04.2020 10:18 Відповісти
А чому не 4 етапи? По одному етапу в рік.
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24.04.2020 10:21 Відповісти
"основной критерий - уменьшение количества заболевших"

Треба просто перестати перевіряти людей, як ви на початку епідемії робили.
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24.04.2020 10:21 Відповісти
это все фикция, проводится больше тестов (которые, кстати, не были клинически проверены и сертифицированы ни в одной стране) - выходит больше зараженных, карантин таким образом можно продлевать до посинения
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24.04.2020 10:22 Відповісти
В какие нахрен 5 этапов у людей сотни погибших десятки тысяч зараженных в других странах и выходят не так как Степанов,я понимаю вам хочется по максимому удавку затянуть,загнать в стойло баранов,ограничить свободу передвижения как заявы Шмыгаля не отпускать заробитчан,у нас крепосное право?или вы суки от вседозволенности охренели?читается же не забота о людях,а злоупотребление властью и проявление диктатуры зебильной властью
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24.04.2020 10:28 Відповісти
Пурга КоронвиRUSа разогнана лучше чем реклама,двигатель торговли.Главное держать в напряжении стадо,остальное приложится.Под эту Туфту спишут чего в экономике и политике.Для меня ясно одно.Популисты в роде Макрона,Зеленского,Конте и прочих клоунов в политике больше не будет,от слова никогда.На смену придут профессионалы..
Ждём-с.
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24.04.2020 10:30 Відповісти
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24.04.2020 10:32 Відповісти
Жду когда начнутся посадки этих клоунов - чтобы другие рвущиеся к власти знали своё место и обязанности.
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24.04.2020 10:34 Відповісти
Дураки не должны сидеть в тюрьме,дураки должны скакать по сцене и веселить публику...
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24.04.2020 10:36 Відповісти
Миша Джугавили тоже популист и психопат,Одесский рехВОРМатор звучит гордо...
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24.04.2020 10:38 Відповісти
Не буди лихо, сейчас свидетели секты сакамиха возбудятся.
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24.04.2020 11:03 Відповісти
1 этап : разрешаем библиотеки
2 этап : разрешаем парки
3 этап : разрешаем музеи
4 этап : открываем одну станцию метро
5 этап :открываем кладбища
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24.04.2020 11:50 Відповісти
 
 