Через кілька тижнів або місяців світ дізнається, які ліки працюють від коронавірусу, - ВООЗ

Протягом "тижнів або місяців" стане зрозуміло, які ліки допомагають протистояти коронавірусу SARS-CoV-2.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Лігу, про це розповіла CNN Марія ван Керхов, технічний керівник програми ВООЗ з протидії коронавірусу.

За словами фахівця, поки немає жодного свідчення, щоб якийсь препарат боровся саме з коронавірусом, а не симптомами хвороби. ВООЗ стежить за сотнями випробувань потенційних ліків.

"Результати не можуть з'явитися доволі скоро. Але світ через кілька тижнів або місяців дізнається, що працює", - цитує CNN медика з редакторськими правками.

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В кінці 2019 го в Ухані (КНР) почався спалах захворювання COVID-19: його викликає коронавірус SARS-CoV-2. Специфічного лікування хвороби поки немає, терапія спрямована на боротьбу з симптомами і підтримку імунітету.

У квітні ВООЗ повідомляла, що пандемія коронавірусу ще не пройшла пік, а спалахи будуть повторюватися, поки не з'явиться вакцина.

Зараз в розробці 70 вакцин проти COVID-19, три вже випробовують на людях. Однак у ВООЗ кажуть, що вакцина навряд чи з'явиться протягом року.