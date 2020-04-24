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Новини Коронавірус і карантин
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Через кілька тижнів або місяців світ дізнається, які ліки працюють від коронавірусу, - ВООЗ

Через кілька тижнів або місяців світ дізнається, які ліки працюють від коронавірусу, - ВООЗ

Протягом "тижнів або місяців" стане зрозуміло, які ліки допомагають протистояти коронавірусу SARS-CoV-2.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Лігу, про це розповіла CNN Марія ван Керхов, технічний керівник програми ВООЗ з протидії коронавірусу.

За словами фахівця, поки немає жодного свідчення, щоб якийсь препарат боровся саме з коронавірусом, а не симптомами хвороби. ВООЗ стежить за сотнями випробувань потенційних ліків.

"Результати не можуть з'явитися доволі скоро. Але світ через кілька тижнів або місяців дізнається, що працює", - цитує CNN медика з редакторськими правками.

Також читайте: Використання плазми видужалих є перспективним у лікуванні важких випадків COVID-19, але поки в Україні це заборонено, - патофізіолог Досенко

В кінці 2019 го в Ухані (КНР) почався спалах захворювання COVID-19: його викликає коронавірус SARS-CoV-2. Специфічного лікування хвороби поки немає, терапія спрямована на боротьбу з симптомами і підтримку імунітету.

У квітні ВООЗ повідомляла, що пандемія коронавірусу ще не пройшла пік, а спалахи будуть повторюватися, поки не з'явиться вакцина.

Зараз в розробці 70 вакцин проти COVID-19, три вже випробовують на людях. Однак у ВООЗ кажуть, що вакцина навряд чи з'явиться протягом року.

Автор: 

ВООЗ (770) карантин (18172) лікування (607) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+9
нахер ВООЗ , Китай под трибунал !!!
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24.04.2020 10:25 Відповісти
+6
ВОЗ озаботился и озадачился когда Трамп отменил финансирование -- почему не часов несколько или минут ??? Клоуны
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24.04.2020 10:28 Відповісти
+5
Благодарим за ценную и очевидную информацию. Она точно стоит тех сотен миллионов долларов за которые существует ВОЗ.
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24.04.2020 10:30 Відповісти
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нахер ВООЗ , Китай под трибунал !!!
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24.04.2020 10:25 Відповісти
ВОЗ озаботился и озадачился когда Трамп отменил финансирование -- почему не часов несколько или минут ??? Клоуны
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24.04.2020 10:28 Відповісти
цианистый калий, 100500%
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24.04.2020 10:26 Відповісти
Пенсионный Фонд знает ,что ВОЗ хочет озвучить название лекарства ?
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24.04.2020 10:26 Відповісти
Или лет, или не узнает
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24.04.2020 10:27 Відповісти
Еще даже с лекарствами не разобрались, что говорит о необычности вируса...
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24.04.2020 10:27 Відповісти
так ученные с США, Московии, а потом с Ухани создали такой международный гибрид, что сам черт ногу сломит...
и он к тому же еще и мутируют...
для потомков задача...
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24.04.2020 10:31 Відповісти
боюсь что потомков не будет, все сдохнем
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24.04.2020 10:37 Відповісти
Благодарим за ценную и очевидную информацию. Она точно стоит тех сотен миллионов долларов за которые существует ВОЗ.
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24.04.2020 10:30 Відповісти
про какие "сотни миллионов долларов" ты говоришь?

взнос США = $400 млн (15% от всех)

=> $400 / 15 * 100 = 2 666
> 2.5 млрд долларов в год
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24.04.2020 10:49 Відповісти
Знаем мы ваше лекарство [нецензурное ругательство] чем меньше жизни давать людям, тем хуже будет распространятся вирус. Вот и всё ваше "лекарство"!
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24.04.2020 10:33 Відповісти
Свята вода помогає, невідкладно налагодить виробництво в ампулах, робити ін'єкції і вірус переможений!
Правда вона дорога будде собака, 100$ ампула!
ВооЗ паразити, які живуть за рахунок трудових народів, як і ООН!
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24.04.2020 10:37 Відповісти
Есть такая версия что путло заразил Ухань после кипиша в новосибирском Векторе,когда там произошел взрыв
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24.04.2020 10:44 Відповісти
После взрыва вдруг образовалась вспышка пневмании. Чекисты таким образом замели следы
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24.04.2020 10:45 Відповісти
А чи стане відомо світовій громадськості про вплив вибуху який стався на вірусологічному підприємстві у РФії у листопаді 2019 р. на розповсюдження по РФії та у Китаї пневмонії та її різновидів виведених там.
Чому зачищається інформація на цю тему.
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24.04.2020 10:50 Відповісти
Наверное не зря ***** говорил - а они все сдохнут, это я про "китайского ящура" которого первоначально скреатировали в университетской лаборатории США.
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24.04.2020 11:01 Відповісти
Называли Британию, Германию, Швейцарию и Польшу.
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24.04.2020 11:08 Відповісти
Ответ будет в стиле - Пока что ни какое... Нам надо больше финансирования
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24.04.2020 11:15 Відповісти
типова паразитична організація на службі у жирних котів...Дональд жгі...)
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24.04.2020 11:18 Відповісти
ИЛИ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ, НО ТОЧНО УЗНАЕТ !)
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24.04.2020 15:04 Відповісти
 
 