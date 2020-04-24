Через кілька тижнів або місяців світ дізнається, які ліки працюють від коронавірусу, - ВООЗ
Протягом "тижнів або місяців" стане зрозуміло, які ліки допомагають протистояти коронавірусу SARS-CoV-2.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Лігу, про це розповіла CNN Марія ван Керхов, технічний керівник програми ВООЗ з протидії коронавірусу.
За словами фахівця, поки немає жодного свідчення, щоб якийсь препарат боровся саме з коронавірусом, а не симптомами хвороби. ВООЗ стежить за сотнями випробувань потенційних ліків.
"Результати не можуть з'явитися доволі скоро. Але світ через кілька тижнів або місяців дізнається, що працює", - цитує CNN медика з редакторськими правками.
В кінці 2019 го в Ухані (КНР) почався спалах захворювання COVID-19: його викликає коронавірус SARS-CoV-2. Специфічного лікування хвороби поки немає, терапія спрямована на боротьбу з симптомами і підтримку імунітету.
У квітні ВООЗ повідомляла, що пандемія коронавірусу ще не пройшла пік, а спалахи будуть повторюватися, поки не з'явиться вакцина.
Зараз в розробці 70 вакцин проти COVID-19, три вже випробовують на людях. Однак у ВООЗ кажуть, що вакцина навряд чи з'явиться протягом року.
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и он к тому же еще и мутируют...
для потомков задача...
взнос США = $400 млн (15% от всех)
=> $400 / 15 * 100 = 2 666
> 2.5 млрд долларов в год
Правда вона дорога будде собака, 100$ ампула!
ВооЗ паразити, які живуть за рахунок трудових народів, як і ООН!
Чому зачищається інформація на цю тему.