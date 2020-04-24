СБУ доповіла про критичну ситуацію в енергетиці: немає грошей для виплат "зеленого тарифу", дефіцит - 15 мільярдів у 2020 році. ДОКУМЕНТ
СБУ направила спікеру Верховної Ради Дмитру Разумкову лист, у якому попереджає про можливий колапс енергетичної системи України через неконтрольоване зростання кількості електростанцій, що працюють на відновлюваних джерелах енергії.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав нардеп ("Батьківщина") Олексій Кучеренко, передає Цензор.НЕТ.
"Те, що СБУ звернула увагу на катастрофічні проблеми української енергетики, з одного боку, непогано.
Але виникає низка питань:
- Останні роки немає будмайданчика, де б не засвітилася Служба. Чому ж так довго (4 роки) вони вичікували з енергетикою?!
2. Чому цей лист до Голови ВРУ?! Що він мусить зробити?!
3. Чи не спало на думку керівництву Служби з’ясувати - яку відповідальність має нести керівництво Укренерго, яке навидавало таку кількість технічних умов на приєднання?!
І якою була "ціна питання"?!
4. Чи проведене відповідне розслідування, чи "лист в нікуди" вважається достатньою реакцією?!
І останнє питання - чи знає Уряд що робити далі і яка йому потрібна підтримка з боку ВРУ?!" - розповів Кучеренко та оприлюднив лист СБУ спікеру ВР Дмитру Разумкову.
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"Наявна в СБУ інформація свідчить про існування загрози енергетичній безпеці країни в результаті існування умов до дестабілізації функціонування Об'єднаної енергетичної системи України через неконтрольоване збільшення частки відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) та недосконалість чинної моделі ціноутворення і розрахунків на оптовому ринку електричної енергії", - йдеться в листі СБУ.
"За прогнозами Мінеконенерго ВДЕ сума виплат виробникам за "зеленим тарифом" становитиме 47 млрд грн (без ПДВ). ... Обсяг надбавки таким виробникам до ринкової ціни на електроенергію в 2020 році перевищить 30 млрд грн", - зазначили в СБУ.
За даними СБУ, в тарифі "Укренерго" закладено 8,6 млрд грн на рік на таку доплату виробникам електроенергії з альтернативних джерел. У результаті, за підрахунками СБУ, утворюється дефіцит ДП "Гарантований покупець" у розмірі 14,19 млрд грн.
Як результат це може призвести до зростання цін на електроенергію.
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