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СБУ доповіла про критичну ситуацію в енергетиці: немає грошей для виплат "зеленого тарифу", дефіцит - 15 мільярдів у 2020 році. ДОКУМЕНТ

СБУ доповіла про критичну ситуацію в енергетиці: немає грошей для виплат

СБУ направила спікеру Верховної Ради Дмитру Разумкову лист, у якому попереджає про можливий колапс енергетичної системи України через неконтрольоване зростання кількості електростанцій, що працюють на відновлюваних джерелах енергії.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав нардеп ("Батьківщина") Олексій Кучеренко, передає Цензор.НЕТ.

"Те, що СБУ звернула увагу на катастрофічні проблеми української енергетики, з одного боку, непогано.

Але виникає низка питань:

  1. Останні роки немає будмайданчика, де б не засвітилася Служба. Чому ж так довго (4 роки) вони вичікували з енергетикою?!
    2. Чому цей лист до Голови ВРУ?! Що він мусить зробити?!
    3. Чи не спало на думку керівництву Служби з’ясувати - яку відповідальність має нести керівництво Укренерго, яке навидавало таку кількість технічних умов на приєднання?!
    І якою була "ціна питання"?!
    4. Чи проведене відповідне розслідування, чи "лист в нікуди" вважається достатньою реакцією?!

І останнє питання - чи знає Уряд що робити далі і яка йому потрібна підтримка з боку ВРУ?!" - розповів Кучеренко та оприлюднив лист СБУ спікеру ВР Дмитру Разумкову.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна запропонує нову модель подальшого розвитку відновлюваної енергетики: ніхто не говорить про урізання "зелених" тарифів, - Ковалів

"Наявна в СБУ інформація свідчить про існування загрози енергетичній безпеці країни в результаті існування умов до дестабілізації функціонування Об'єднаної енергетичної системи України через неконтрольоване збільшення частки відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) та недосконалість чинної моделі ціноутворення і розрахунків на оптовому ринку електричної енергії", - йдеться в листі СБУ.

"За прогнозами Мінеконенерго ВДЕ сума виплат виробникам за "зеленим тарифом" становитиме 47 млрд грн (без ПДВ). ... Обсяг надбавки таким виробникам до ринкової ціни на електроенергію в 2020 році перевищить 30 млрд грн", - зазначили в СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За останні 5 років у розвиток відновлюваної енергетики в Україні інвестовано 4,8 млрд доларів, - Гончарук

За даними СБУ, в тарифі "Укренерго" закладено 8,6 млрд грн на рік на таку доплату виробникам електроенергії з альтернативних джерел. У результаті, за підрахунками СБУ, утворюється дефіцит ДП "Гарантований покупець" у розмірі 14,19 млрд грн.

Як результат це може призвести до зростання цін на електроенергію.

СБУ доповіла про критичну ситуацію в енергетиці: немає грошей для виплат зеленого тарифу, дефіцит - 15 мільярдів у 2020 році 01
СБУ доповіла про критичну ситуацію в енергетиці: немає грошей для виплат зеленого тарифу, дефіцит - 15 мільярдів у 2020 році 02
СБУ доповіла про критичну ситуацію в енергетиці: немає грошей для виплат зеленого тарифу, дефіцит - 15 мільярдів у 2020 році 03
СБУ доповіла про критичну ситуацію в енергетиці: немає грошей для виплат зеленого тарифу, дефіцит - 15 мільярдів у 2020 році 04

Автор: 

ВР (15045) Кучеренко Олексій (81) СБУ (12969) енергетика (2614) альтернативна енергетика (849) Електрика (2042) Разумков Дмитро (1528)


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Топ коментарі
+20
ну понятно. ветряки и солнечные батареи - зло. потому что страдают облэнерго и ТЭС
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24.04.2020 10:40 Відповісти
+16
Что за хрень? Растёт доля возобновляемой энергетики и это хорошо. Колличество электроэнергии уменьшится? Нет. запустите остановленные 3-й реактор АЭС. остановили то в угоду олигархату. Просто Коломойские с Ахметовыми теряют рынок. И, что? Работяги останутся без работы? И, что? Проводите переквалификацию, создавайте учебные центры для этого, за счёт олигархов. Возьмите пример Англии времён Тетчер. Привыкли жировать и воровать, а тут панику поднимают.
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24.04.2020 10:41 Відповісти
+14
И как обычно начнут с физлиц с их СЭС до 30 кВт, напрочь закрыв глаза на СЭС олигархов, мощностями с десятки и сотни МВт.
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24.04.2020 10:40 Відповісти
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Дай угадаю: Порох украл!!!!
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24.04.2020 11:45 Відповісти
А разве зелёную энергетику,не перехватили те же люди,которые покупают нам уголь и твэлы? Собственник солнечной станции в Чаэс,например кореш Клюева
https://my.ua/persons/ievgen-variagin Евгений Варягин - биография, образование, семья
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24.04.2020 11:58 Відповісти
Шахти вже зупинили, парочку реакторів на АЕС зупинили, давайте ще зупиніть всі вітряки і сонячні електростанції, а то російський угольок ніхто не бере, а ви придурки будете брати по ціні золота, щоб "братушки" не здохли. Це точно, що хуже вже не буде?
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24.04.2020 12:53 Відповісти
Давай плати по 5 гривень за кіловат, щоб компенсувати "зелений тариф"
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24.04.2020 13:45 Відповісти
а що баклани вже бюджет країни підраховують?
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24.04.2020 13:08 Відповісти
а що баклани вже бюджет країни підраховують? більше напевне нікому?
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24.04.2020 13:09 Відповісти
Сбу контролирует все обленерго и они в курсе всех схем
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24.04.2020 13:28 Відповісти
Якщо вже ринок, то в першу чергу має закупатись сама дешева енергія. Якщо в тебе дорога то споживай її сам або банкрутуй. В раду написали правильно, рада прийняла закон який привів до цього стану, рада повинна і внести зміни в законодавство. Сьогодні це не ринок електроенергії, а схема викачування коштів з наших кишень і банкрутства країни.
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24.04.2020 13:48 Відповісти
Згідний зі всім сказаним. Виробляє Ахметов е/енергію на СЕС - нехай споживає її сам. Нахіба він споживає дешеву е/енергію АЕС, а нам продає дорогу від СЕС???
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27.04.2020 08:39 Відповісти
"маленький украинец", держава (и "прилипалы" при ней) всегда тебя кинет..
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24.04.2020 13:54 Відповісти
СБУ доповіла про критичну ситуацію в енергетиці: немає грошей для виплат "зеленого тарифу", дефіцит - 15 мільярдів у 2020 році - Цензор.НЕТ 4461
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24.04.2020 13:57 Відповісти
Клоуны и энергетика - понятия несовместимые
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24.04.2020 14:25 Відповісти
сраное сбу занимается всем, кроме своих прямых обязанностей.
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24.04.2020 14:46 Відповісти
ПРОСТО СТАНЦИИ БОЛЬШЕ 25 КИЛОВАТТ НЕ ОПЛАЧИВАТЬ В СВЯЗИ С ФОРСМАЖОРНЫМИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ !)
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24.04.2020 15:00 Відповісти
АЭС развивать. Это дешёвая энергия. ТЭС и зелёные - потом.
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25.04.2020 00:02 Відповісти
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