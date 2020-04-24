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У Росії за добу понад 5,8 тис. нових випадків COVID-19, загальна кількість інфікованих перевищує 68,6 тис.
За добу нові епізоди виявили в 82 регіонах РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
Кількість випадків COVID-19 в РФ за добу збільшилася на 5849.
Загальна кількість хворих у країні досягла 68 622.
За добу нові епізоди виявляли в 82 регіонах РФ. Найбільше в Москві - 2957. В цілому в столиці Росії 36 897 позитивних діагнозів на COVID-19.
Ще 611 нових хворих виявлено в Московській області, 253 в Петербурзі, 113 в Дагестані.
Кількість жертв захворювання досягла 615, за добу померли ще 60 осіб по всій країні.
Кількість одужалих після вірусу зросла до 5568, за останні 24 години в Росії повністю одужали 677 осіб.
Топ коментарі
+12 Игорь Д
показати весь коментар24.04.2020 11:07 Відповісти Посилання
+9 Виталий Мамай #411776
показати весь коментар24.04.2020 10:56 Відповісти Посилання
+7 Lyk Omore
показати весь коментар24.04.2020 11:20 Відповісти Посилання
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22 апреля - 5236 (+9,9%)
23 апреля - 4774 (+8,2%)
24 апреля - 5849 (+9,3%)
Сделано тестов на коронавирус в России:
22 апреля - 2252539 (+109,9 тыс.)
23 апреля - 2401616 (+149,1 тыс.)
24 апреля - 2552000 (+150,4 тыс.)
У кацапа население в 3 раза больше, не могу найти данные, сделано ли у нас вчера 700 тысяч тестов?
Только одно - если бы кацапетов не заразил бы корона-вирус , это обязательно сделали бы солдаты НАТО .
Это было неизбежно !
И ещё - надеюсь , они это обязательно повторят !