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Новини Коронавірус і карантин
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У Росії за добу понад 5,8 тис. нових випадків COVID-19, загальна кількість інфікованих перевищує 68,6 тис.

У Росії за добу понад 5,8 тис. нових випадків COVID-19, загальна кількість інфікованих перевищує 68,6 тис.

За добу нові епізоди виявили в 82 регіонах РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на  Интерфакс.

Кількість випадків COVID-19 в РФ за добу збільшилася на 5849.

Загальна кількість хворих у країні досягла 68 622.

За добу нові епізоди виявляли в 82 регіонах РФ. Найбільше в Москві - 2957. В цілому в столиці Росії 36 897 позитивних діагнозів на COVID-19.

Ще 611 нових хворих виявлено в Московській області, 253 в Петербурзі, 113 в Дагестані.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Місця в лікарнях Росії для людей з коронавірусом закінчаться через 3-4 тижні, - мер Москви

Кількість жертв захворювання досягла 615, за добу померли ще 60 осіб по всій країні.

Кількість одужалих після вірусу зросла до 5568, за останні 24 години в Росії повністю одужали 677 осіб.

Автор: 

карантин (18172) росія (66037) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+12
к сожалению нам твои москали нормально жить не дают. приходится интересоваться когда они сдохнут.
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24.04.2020 11:07 Відповісти
+9
В России за сутки более 5,8 тыс. новых случаев COVID-19, общее количество инфицированных превышает 68,6 тыс. - Цензор.НЕТ 6596
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24.04.2020 10:56 Відповісти
+7
А давайте на рф карантин отменим. Это же как бы выдуманная болезнь. Они же нам советуют карантин отменить, так давайте это обсудим по отношению к рф. Эй вы, где вы? Поедатель зябликов, как бы канадец , ну и прочие.
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24.04.2020 11:20 Відповісти
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В России за сутки более 5,8 тыс. новых случаев COVID-19, общее количество инфицированных превышает 68,6 тыс. - Цензор.НЕТ 6364
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24.04.2020 10:55 Відповісти
В России за сутки более 5,8 тыс. новых случаев COVID-19, общее количество инфицированных превышает 68,6 тыс. - Цензор.НЕТ 6596
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24.04.2020 10:56 Відповісти
Еще чуть чуть и догонят Китай.
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24.04.2020 11:00 Відповісти
Може бригаду укр. медиків вислати на допомогу браццкому народу ?
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24.04.2020 11:01 Відповісти
у цензора опять рубрика что там у москалей, своих проблем мало что-ли?
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24.04.2020 11:02 Відповісти
к сожалению нам твои москали нормально жить не дают. приходится интересоваться когда они сдохнут.
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24.04.2020 11:07 Відповісти
Это рубрика для получения положительных эмоций. Должен же читатель, в столь тяжелое время, хоть чему порадоваться.
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24.04.2020 12:41 Відповісти
вчера 4770. ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! но до США далеко ещё,надо вам касатики постараться ещё
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24.04.2020 11:02 Відповісти
https://aftershock.news/?q=%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81.%D1%80%D1%84 Новых случаев в России:

22 апреля - 5236 (+9,9%)
23 апреля - 4774 (+8,2%)
24 апреля - 5849 (+9,3%)
Сделано тестов на коронавирус в России:
22 апреля - 2252539 (+109,9‬ тыс.)
23 апреля - 2401616 (+149,1 тыс.)
24 апреля - 2552000 (+150,4 тыс.)
У кацапа население в 3 раза больше, не могу найти данные, сделано ли у нас вчера 700 тысяч тестов?
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24.04.2020 12:48 Відповісти
расейка, надо кровь из носу догнать и обогнать "пендосов"! Дерзайте и да поможет вам коронабог!
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24.04.2020 11:06 Відповісти
Ну , что тут скажешь ?
Только одно - если бы кацапетов не заразил бы корона-вирус , это обязательно сделали бы солдаты НАТО .
Это было неизбежно !
И ещё - надеюсь , они это обязательно повторят !
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24.04.2020 11:07 Відповісти
Рубель уже на ИВЛ?
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24.04.2020 11:07 Відповісти
В России уже пора рубли выпускать на мягкой бумаге и в рулонах.
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24.04.2020 11:42 Відповісти
Россияне, поднажмите и лозунг "Догоним и перегоним Америку!" наконец-то сбудется!
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24.04.2020 11:11 Відповісти
еще 15262 человек и догонят Китай.
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24.04.2020 11:15 Відповісти
еще 15262 особи и догонят Китай.
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24.04.2020 11:43 Відповісти
ПаРАША гудбай, вас чекають на річці Стікс.
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24.04.2020 11:27 Відповісти
Умножаем на 20 и получаем практически реальный результат ...
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24.04.2020 11:20 Відповісти
Думаю больше.
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24.04.2020 11:21 Відповісти
А давайте на рф карантин отменим. Это же как бы выдуманная болезнь. Они же нам советуют карантин отменить, так давайте это обсудим по отношению к рф. Эй вы, где вы? Поедатель зябликов, как бы канадец , ну и прочие.
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24.04.2020 11:20 Відповісти
Где вы ?
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24.04.2020 11:35 Відповісти
Це все кацапська туфта їхні дані.На worldometers в графі рашки"серйозні-критичні" позавчра було число 700 - вчора і сьогодні 2300.
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24.04.2020 11:51 Відповісти
Кацапы конечно сильно завидуют украинцам, когда у них растёт количество заболевших, в Украине почти победили вирус.
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24.04.2020 12:14 Відповісти
ага більше мільйона, а де взяли? самі зробили, з двох сірників?
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28.04.2020 10:23 Відповісти
А как, месяц назад, красовались россияне, что у них лучшая медицина в мире с пуйлом на всех экранах ТВ, в комбинезоне!! К сожалению всё комуняцкое и тупое советское, у них в осталось в крови: враньё, перевирание фактов, очковтирательство , скажение исторических фактов и протекционизм и лобизм в высших и средних эшалонах власти, всё это тупое совковое брежневское никуда не делось, а лишь усилилось!!
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24.04.2020 13:39 Відповісти
 
 