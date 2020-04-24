У Росії за добу понад 5,8 тис. нових випадків COVID-19, загальна кількість інфікованих перевищує 68,6 тис.

За добу нові епізоди виявили в 82 регіонах РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

Кількість випадків COVID-19 в РФ за добу збільшилася на 5849.

Загальна кількість хворих у країні досягла 68 622.

За добу нові епізоди виявляли в 82 регіонах РФ. Найбільше в Москві - 2957. В цілому в столиці Росії 36 897 позитивних діагнозів на COVID-19.

Ще 611 нових хворих виявлено в Московській області, 253 в Петербурзі, 113 в Дагестані.

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Кількість жертв захворювання досягла 615, за добу померли ще 60 осіб по всій країні.

Кількість одужалих після вірусу зросла до 5568, за останні 24 години в Росії повністю одужали 677 осіб.