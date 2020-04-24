Підвищену зарплату отримають всі без винятку медики, які працювали з COVID-19, - Степанов
Всі медики та лікарні, які лікували пацієнтів з COVID-19, але не були в списку медустанов, які мають здійснювати це в першу чергу, також мають бути профінансовані.
Про це заявив глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 24 квітня, передає Цензор.НЕТ.
"Ми говоримо про ті лікарні, які не були визначені в переліку лікарень першої хвилі, але все-таки лікували хворих на коронавірусну хворобу. Тому, щоб була справедливість, якщо надавалася відповідна допомога, то держава повинна оплатити цей процес лікування і медики повинні отримати ту підвищену заробітну плату, про яку ми говорили", - розповів Степанов.
Тобто медики повинні отримати зарплату в розмірі 300%, а лікарні - отримати відповідне фінансування.
Однак раніше Степанов заявив, що доплати лікарям, які працюють з COVID-19 - відповідальність місцевої влади, пише Українська правда.
"В органах місцевого самоврядування, як Києві, так і в інших містах України, є така можливість, згідно із законодавством - встановлювати відповідні доплати медикам, які працюють у лікарнях комунальною власністю тієї чи іншої громади. Ми, як міністерство, дуже підтримаємо такі рішення. Ми дуже вдячні місцевому самоврядуванню, що вони таким чином піклуються про наших лікарів"- сказав він.
Разом з тим, заступник міністра Віктор Ляшко заявив, що для отримання зарплати в 300% необхідно, щоб лікарні мали договір з Нацслужбою здоров'я: "Якщо лікарня має контракт з Національною службою здоров'я України та надає медичну допомогу у боротьбі з коронавірусом, то за квітень вони отримають обіцяні 300% доплати кожному медпрацівникові".
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Сподіваюся, що ви теж у майбутньому отримаєте дуууже велику подяку від громадян ( про нарід не можу нічого сказати, там щастя вимірюється пивасом та ковбасою)
"медики борются с COVID-19", "аппараты ИВЛ для борьбы с COVID-19", …
врачи борются и спасают жизни людей и это их прямая обязанность, никакого подвига в этом нет, если они заражаются - они плохо используют имеющиеся методы защиты и недостаточно придерживаются необходимых рекомендаций для собственной защиты …
аппараты ИВЛ помогают больным с затрудненным дыханием сохранять насыщенность крови кислородом … До сих пор нет ничего для борьбы с этим вирусом, возможно к концу года можно будет надеяться на вакцину … так что никакой борьбы с COVID-19 в Украине нет
Фонд соц. страхования тоже скажет, что у него нет денег и основания для доплат.