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Новини Коронавірус і карантин
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Підвищену зарплату отримають всі без винятку медики, які працювали з COVID-19, - Степанов

Підвищену зарплату отримають всі без винятку медики, які працювали з COVID-19, - Степанов

Всі медики та лікарні, які лікували пацієнтів з COVID-19, але не були в списку медустанов, які мають здійснювати це в першу чергу, також мають бути профінансовані.

Про це заявив глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 24 квітня, передає Цензор.НЕТ.

"Ми говоримо про ті лікарні, які не були визначені в переліку лікарень першої хвилі, але все-таки лікували хворих на коронавірусну хворобу. Тому, щоб була справедливість, якщо надавалася відповідна допомога, то держава повинна оплатити цей процес лікування і медики повинні отримати ту підвищену заробітну плату, про яку ми говорили", - розповів Степанов.

Тобто медики повинні отримати зарплату в розмірі 300%, а лікарні - отримати відповідне фінансування.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Медики отримають 300% доплати за роботу з пацієнтами з коронавірусом у зарплату за квітень, - Ляшко. ВIДЕО

Однак раніше Степанов заявив, що доплати лікарям, які працюють з COVID-19 - відповідальність місцевої влади, пише Українська правда.

"В органах місцевого самоврядування, як Києві, так і в інших містах України, є така можливість, згідно із законодавством - встановлювати відповідні доплати медикам, які працюють у лікарнях комунальною власністю тієї чи іншої громади. Ми, як міністерство, дуже підтримаємо такі рішення. Ми дуже вдячні місцевому самоврядуванню, що вони таким чином піклуються про наших лікарів"- сказав він.

Разом з тим, заступник міністра Віктор Ляшко заявив, що для отримання зарплати в 300% необхідно, щоб лікарні мали договір з Нацслужбою здоров'я: "Якщо лікарня має контракт з Національною службою здоров'я України та надає медичну допомогу у боротьбі з коронавірусом, то за квітень вони отримають обіцяні 300% доплати кожному медпрацівникові".

Також читайте: Столичні лікарі, які працюють із хворими на COVID-19 людьми, отримають за березень від 30 тис. до 50 тис. грн зарплати, - Кличко

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5401) фінансування (3152) лікарі (1290) Степанов Максим (2198) зарплата (2257) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
усе в майбутньому: отримають, здобудуть..
Сподіваюся, що ви теж у майбутньому отримаєте дуууже велику подяку від громадян ( про нарід не можу нічого сказати, там щастя вимірюється пивасом та ковбасою)
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24.04.2020 11:24 Відповісти
+1
Скоро очень скоро всех накроет великое светлое завтра!!
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24.04.2020 11:39 Відповісти
+1
Угу. Дають, дають, але з рук не випускають!
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24.04.2020 11:51 Відповісти
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усе в майбутньому: отримають, здобудуть..
Сподіваюся, що ви теж у майбутньому отримаєте дуууже велику подяку від громадян ( про нарід не можу нічого сказати, там щастя вимірюється пивасом та ковбасою)
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24.04.2020 11:24 Відповісти
це буде як зі статусом учасника бойових дій - начнуть усі підмазуваться.
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24.04.2020 11:26 Відповісти
Чому він використовує слово "получат", якщо лікарі не один місяць працюють із хворими COVID-19?
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24.04.2020 11:37 Відповісти
Скоро очень скоро всех накроет великое светлое завтра!!
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24.04.2020 11:39 Відповісти
А остальные врачи, живущие на 4 тыс, пусть и дальше разбегаются, по всем странам?
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24.04.2020 11:49 Відповісти
Угу. Дають, дають, але з рук не випускають!
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24.04.2020 11:51 Відповісти
как надоело читать дилетантские и непрофессиональные сообщения …
"медики борются с COVID-19", "аппараты ИВЛ для борьбы с COVID-19", …
врачи борются и спасают жизни людей и это их прямая обязанность, никакого подвига в этом нет, если они заражаются - они плохо используют имеющиеся методы защиты и недостаточно придерживаются необходимых рекомендаций для собственной защиты …
аппараты ИВЛ помогают больным с затрудненным дыханием сохранять насыщенность крови кислородом … До сих пор нет ничего для борьбы с этим вирусом, возможно к концу года можно будет надеяться на вакцину … так что никакой борьбы с COVID-19 в Украине нет
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24.04.2020 11:58 Відповісти
Такие серьёзные вещи, как доплаты (изменения в финансировании) должны быть оформлены как закон. Никто просто слова выполнять не будет. Кстати, в таком законе должны быть прописаны правила, кого и на какой срок считать борцом с вирусом, а кого нет. Также должно быть прописано, в каком размере начислять больничный лист, если борец всего 2 дня боролся, а потом заболел и вышел из борьбы.
Фонд соц. страхования тоже скажет, что у него нет денег и основания для доплат.
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24.04.2020 12:20 Відповісти
так в том то и проблема что если принять прописать то придется платить а денег нет уже все поделяно и попиляно! а тут вышел на камеру расказал сказку взрослым дедям и герой! а то что когда придет срок платить то будут говорить что нет норамтивных документов то это и ежу понятно не первый день живем!!
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24.04.2020 14:18 Відповісти
 
 