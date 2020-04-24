Підвищену зарплату отримають всі без винятку медики, які працювали з COVID-19, - Степанов

Всі медики та лікарні, які лікували пацієнтів з COVID-19, але не були в списку медустанов, які мають здійснювати це в першу чергу, також мають бути профінансовані.

Про це заявив глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 24 квітня, передає Цензор.НЕТ.

"Ми говоримо про ті лікарні, які не були визначені в переліку лікарень першої хвилі, але все-таки лікували хворих на коронавірусну хворобу. Тому, щоб була справедливість, якщо надавалася відповідна допомога, то держава повинна оплатити цей процес лікування і медики повинні отримати ту підвищену заробітну плату, про яку ми говорили", - розповів Степанов.

Тобто медики повинні отримати зарплату в розмірі 300%, а лікарні - отримати відповідне фінансування.

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Однак раніше Степанов заявив, що доплати лікарям, які працюють з COVID-19 - відповідальність місцевої влади, пише Українська правда.

"В органах місцевого самоврядування, як Києві, так і в інших містах України, є така можливість, згідно із законодавством - встановлювати відповідні доплати медикам, які працюють у лікарнях комунальною власністю тієї чи іншої громади. Ми, як міністерство, дуже підтримаємо такі рішення. Ми дуже вдячні місцевому самоврядуванню, що вони таким чином піклуються про наших лікарів"- сказав він.

Разом з тим, заступник міністра Віктор Ляшко заявив, що для отримання зарплати в 300% необхідно, щоб лікарні мали договір з Нацслужбою здоров'я: "Якщо лікарня має контракт з Національною службою здоров'я України та надає медичну допомогу у боротьбі з коронавірусом, то за квітень вони отримають обіцяні 300% доплати кожному медпрацівникові".

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