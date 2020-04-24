"Слуги народу" зустрінуться сьогодні із Саакашвілі, щоб поставити запитання і почути його програму, - Корнієнко
Колишній президент Грузії та ексглава Одеської обласної державної адміністрації Міхеіл Саакашвілі проведе сьогодні зустріч із депутатами фракції "Слуга народу".
Про це заявив перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Є люди, у яких своя позиція з цього питання - не всі підтримують. Є багато людей, які очікують зустрічі об 11:00 ... Це не засідання фракції, але як я бачу, понад половину депутатів збираються прийти, послухати програму пана Саакашвілі, поставити йому запитання, зокрема й ті, які зараз на слуху. Сподіваємося, що там буде і прем'єр-міністр, який його представлятиме, щоб ми послухали думку уряду: для чого вони залучають Саакашвілі?" - сказав Корнієнко в п'ятницю журналістам біля будівлі Верховної Ради.
Він запевнив, що у фракції "Слуга народу" немає мети призначити Міхеіла Саакашвілі на пост віцепрем'єр-міністра будь-яку ціну.
Будь ласка, зачекайте...
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И кто там единолично вносил кандидатуру министра МВД в Раду по Конституции? Не сызьоносый гэтьман?
https://uk.wikipedia.org/wiki/10-%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%BD_%C2%AB%D0%94%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80%C2%BB
А стовп у вас все ж таки є
Дніпро можливо, але усе велике керівництво сидить у Києві, а вони мають дяку тримати спецназ під рукою...
Спецназ ВСП, якщо не помиляюсь теж у Києві? а де фронт?
За вашою логікою з Києва взагалі усю центральну владу потрібно прибрати і тут я згідний.
МУ + ЗЕ = 0!
Ахххахахаха ))))
Ще склади палило
Как-то так!!!
https://www.youtube.com/watch?v=d1cUkV8SImk
И Клоуна еще прикопаем, саака поможет))
Можем поспорить, что программа будет крайне не многословной и очень простой:
Всех победю, ура!!!
«Дошло уже до абсурда. Сейчас нашу генерацию ограничили на 2150 МВт. Фактически государственный Энергоатом может производить, но не может продать нашу самую дешевую электроэнергию в условиях кризиса. Потому что в условиях общего падения потребления в условиях пандемии частично эти 2150 МВт замещаются другими видами генерации» - сообщил Петр Котина.
И.о. главы НАЭК сообщил, что за первые три месяца 2020 года задолженность энергорынка перед «Энергоатомом» составила около 4,7 млрд. грн. При этом электроэнергия частных производителей более дорогой «зеленой» и тепловой электроэнергии оплачивается в первую очередь.
«Долги растут. Парадокс - мы производим электроэнергию примерно в 8 раз дешевле зеленых электростанций, которые находятся в частных руках, они строят дополнительные мощности, и им платят прежде всего. Неплатежи катастрофические. «Энергоатом» в долгах, а частные компании в прибылях, разве это государственный подход?»,- отметил Петр Котина.
Ранее СМИ сообщали, что выработка электроэнергии НАЭК "Энергоатом" 21 апреля была ограничена на 21%. При имеющейся рабочей мощности 10 050 МВт в работу были включены только 7 900 МВт. Вместо дешевой электроэнергии госкомпании, потреблялась дорогая электроэнергия зеленой и тепловой генерации.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/375457-********************************************************************************************************.o._glavy_naek
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Не пытайтесь познакомиться с выходящей от нас красавицей.Может таки случится,что это ваша Бабушка.
Грузия отозвала посла в Украине на фоне возможного назначения Саакашвили вице-премьером- СМИ