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"Слуги народу" зустрінуться сьогодні із Саакашвілі, щоб поставити запитання і почути його програму, - Корнієнко

Колишній президент Грузії та ексглава Одеської обласної державної адміністрації Міхеіл Саакашвілі проведе сьогодні зустріч із депутатами фракції "Слуга народу".

Про це заявив перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Є люди, у яких своя позиція з цього питання - не всі підтримують. Є багато людей, які очікують зустрічі об 11:00 ... Це не засідання фракції, але як я бачу, понад половину депутатів збираються прийти, послухати програму пана Саакашвілі, поставити йому запитання, зокрема й ті, які зараз на слуху. Сподіваємося, що там буде і прем'єр-міністр, який його представлятиме, щоб ми послухали думку уряду: для чого вони залучають Саакашвілі?" - сказав Корнієнко в п'ятницю журналістам біля будівлі Верховної Ради.

Він запевнив, що у фракції "Слуга народу" немає мети призначити Міхеіла Саакашвілі на пост віцепрем'єр-міністра будь-яку ціну.

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Автор: 

Саакашвілі Міхеіл (2155) Слуга народу (2819) Корнієнко Олександр (666)


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Топ коментарі
+12
Слуги Коломойского хотят услышать от Саакашвили программу Коломойского
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24.04.2020 11:24 Відповісти
+9
"Слуги народу" зустрінуться сьогодні із Саакашвілі, щоб поставити запитання і почути його програму, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 7136
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24.04.2020 11:38 Відповісти
+7
"задать вопросы и услышать его программу"

Ахххахахаха ))))
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24.04.2020 11:25 Відповісти
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Слуги Коломойского хотят услышать от Саакашвили программу Коломойского
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24.04.2020 11:24 Відповісти
Слуги кала_мойского желают узнать «программу» фсбшного слуги курченко )))
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24.04.2020 11:29 Відповісти
"Слуги народу" зустрінуться сьогодні із Саакашвілі, щоб поставити запитання і почути його програму, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 7136
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24.04.2020 11:38 Відповісти
взагалі то спецназ прикордонників його гоняв, а він під Аваковим, а не під СБУ,
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24.04.2020 11:43 Відповісти
Спецназ прикордонныкив в Киеве = подводная лодка в степях Украины
И кто там единолично вносил кандидатуру министра МВД в Раду по Конституции? Не сызьоносый гэтьман?
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24.04.2020 11:47 Відповісти
з чого ви вирішили?

"Слуги народу" зустрінуться сьогодні із Саакашвілі, щоб поставити запитання і почути його програму, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 2155

https://uk.wikipedia.org/wiki/10-%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%BD_%C2%AB%D0%94%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80%C2%BB
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24.04.2020 11:49 Відповісти
От нигде в Киеве не видел пограничных стовбив. Даже без крылышек
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24.04.2020 11:51 Відповісти
Навіщо спецназу стовп? Йому гарний аеропорт потрібний для мобільності і вдале місце розташування, щоби до любого кордону вчасно долетіти.
А стовп у вас все ж таки є
"Слуги народу" зустрінуться сьогодні із Саакашвілі, щоб поставити запитання і почути його програму, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 3004
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24.04.2020 11:54 Відповісти
О! На Рейтарской памятник влепили! Интересно, а яму хоть рядом в Георгиевском заасфальтировали? Самое дурное место для мобильности это Киев. Разумнее была Полтава чы даже Днепр, вспоминая о Приднестровье. Это если врагом считать кацапов. Да и с Рейтарской до любого аэропорта по-любому 2 часа убьешь, а это вдвое больше, чем лететь до границы даже в Ужгород. Какая уж тут мобильность?
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24.04.2020 12:01 Відповісти
Полтава зміщена далеко на Схід. Сама область центральна, але місто майже на її кордоні.
Дніпро можливо, але усе велике керівництво сидить у Києві, а вони мають дяку тримати спецназ під рукою...
Спецназ ВСП, якщо не помиляюсь теж у Києві? а де фронт?
За вашою логікою з Києва взагалі усю центральну владу потрібно прибрати і тут я згідний.
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24.04.2020 12:05 Відповісти
Ну, я не писал, что с Киева надо убрать центральную власть, но тоже с этим согласен. А Полтаву и Днепр я привел пример как приближенные к вероятному противнику. Да не вероятному к тому же, а самому настоящему. Что касается, что Свыням надо было держать погранспецназ под рукой, то и видно, что за 5 лет для чего они его использовали
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24.04.2020 12:12 Відповісти
У прикордонників противники на усіх напрямках.
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24.04.2020 12:16 Відповісти
Свинням? Це Пеці? А чому ж Зеля його не переніс? Вирішив притримати на усяк випадок? Мало чого може статись, хто ж того Саакашвілі знає, може доведеться ще раз ловити?
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24.04.2020 12:18 Відповісти
Так как они обое рябое, то и такое повторение истории с Михо вполне вероятно
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24.04.2020 12:31 Відповісти
мы говорим слуги, подразумеваем Зе, мы говорим ЗЕ,подразумеваем ЗЕРО.
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24.04.2020 11:36 Відповісти
Мухуїл -ньюсмейкер -новини у кожній стрічці цензору ( й не тільки) -чекаємо коли "Остапа понесе" ! З досвіду роботи МУ -чекати зовсім недовго!
МУ + ЗЕ = 0!
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24.04.2020 11:47 Відповісти
"Слуги народу" зустрінуться сьогодні із Саакашвілі, щоб поставити запитання і почути його програму, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 1690
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24.04.2020 11:53 Відповісти
"Слуги народу" зустрінуться сьогодні із Саакашвілі, щоб поставити запитання і почути його програму, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 5858
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24.04.2020 12:51 Відповісти
С обдолбанным но опытным шулером! Тупой и ещё тупее!
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24.04.2020 11:30 Відповісти
Так, для ілюзії демократії. Вже все вирішено. Намагаються так зупинити падіння рейтингу "слуг"...
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24.04.2020 11:51 Відповісти
"задать вопросы и услышать его программу"

Ахххахахаха ))))
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24.04.2020 11:25 Відповісти
Цирк продолжаеться))Весело будет!СААК с крыши слез))
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24.04.2020 11:26 Відповісти
Миха, требуй на собеседовании по максимуму, а то опять будешь скитаться, как бомж
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24.04.2020 11:26 Відповісти
Саакашвили говорит одно, а делает всё правильно с любовью до украинцев
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24.04.2020 11:27 Відповісти
«Грабить награбленное !» под видом борьбы с коррупцией - вот девиз сулугуни
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24.04.2020 11:28 Відповісти
так 5 років і робив марадьор ще і убивав масово Героїв Небесної Сотні і Героїв АТО!
Ще склади палило
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24.04.2020 11:39 Відповісти
Десь так:
"Слуги народа" встретятся сегодня с Саакашвили, чтобы задать вопросы и услышать его программу, - Корниенко - Цензор.НЕТ 2093
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24.04.2020 11:29 Відповісти
"Слуги народу" зустрінуться сьогодні із Саакашвілі, щоб поставити запитання і почути його програму, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 1612
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24.04.2020 11:40 Відповісти
Все международные институты презирают зеленского?Чего только стоило его отдача параше этого цемаха.А вранье на каждом шагу.И они думают,что сааку деньги даст МВФ?Да у саака такой же авторитет тбрехла..И да,он будет деньги брать,народ отдавать,а результат где? Где посадки?Где конфискация? Кем работает зеля у ермака.
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24.04.2020 11:29 Відповісти
не буде ні "посадок", ні конфіскацій, бо нарід живе по принципу: вкрасти треба стільки, щоб вистачило слідаку, прокурору та суддям.
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24.04.2020 11:35 Відповісти
************** давай у прем"єри ... він покаже як красти потрібно ...та й МВФ буде тільки за ...вони ******* кредитувати злдодіїв
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24.04.2020 11:36 Відповісти
Так какого твой нелох не посадил педро?
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24.04.2020 11:39 Відповісти
вони мені обоє рябої ...я якось не зумів визначитися яка куча дерьма краще смердить
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24.04.2020 11:45 Відповісти
А у другому турі голосував за кого?
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24.04.2020 11:52 Відповісти
якщо тобі цікаво то вичеркнув обох нажаль була відсутня "проти всіх" ...я думаю що відсотків вісімдесят обрали б її ...ну і звісно відсотків двадцять "по приколу" ...
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24.04.2020 11:57 Відповісти
У 2010 теж замість Ющенка обирали ЇЇ, а обрали Януковича.
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24.04.2020 12:02 Відповісти
Поки що найбільше смердиш ти-зебілкуватий придурок!
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24.04.2020 11:56 Відповісти
гавнякай з такими як сам ...
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24.04.2020 11:58 Відповісти
ФАРС
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24.04.2020 11:29 Відповісти
Украинцы должны образовывать малые группы ,как это есть у ромов,у еврейских, греческих,венгерских общин,тогда их на украинской земле трогать не будут,а если зацепят то общины могут группироваться и реагировать...Украинцы ,когда ВЫ\МЫ поумнеем?
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24.04.2020 11:30 Відповісти
И к этому ...советский народ Украины единый по советски на страхе и на стукачестве.
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24.04.2020 11:32 Відповісти
незабаром доведеця придумувати нові назви для ромів та євреїв, бо сьогоднішні стрімко обростають негативною конотацією. А ше недавно жид та циган щитались прілічними людьми з етнічним кольоритом *)
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24.04.2020 11:36 Відповісти
а може відправити всі ці "общины" найух на гггодіну ...дивись щось і в нас зміниться
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24.04.2020 11:38 Відповісти
міхо - ето такой грузінскій дурачьок с дєфєктамі рєчі
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24.04.2020 11:31 Відповісти
Дурачек ,бурацёк,а местные одесситы его умным посчитали и потом выдавили. можете у председателя еврейской общины Червоненко спросить
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24.04.2020 11:34 Відповісти
навозні зелені мухи зє-зє літять назустріч міхєїлу карлсону
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24.04.2020 11:33 Відповісти
"поматросят и бросят" ...Міхо неправильно почав ...він мав сказати що збирається "лизати" в МВФ "очко" ...тоді б посада премєра була його ...а так ...
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24.04.2020 11:34 Відповісти
Если бы Порошенко немного больше ума, и намного меньше дурных амбиций, то в свое время назначил Саакашвили премьером, а Сакварелидзе Генпрокурорм, как того требовал народ, то глядишь и ненужно было потом выбить клоуна.
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24.04.2020 11:34 Відповісти
а при чем здесь прошедшее, вы о завтрашнем беспокойтесь, когда будете оплачивать жилье и пиршества этого залетного грузина. А в Порошенко ума больше, чем у всех слуг вместе взятых+Саакашвили+Сакварелидзе, которых народ не очень то хотел
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24.04.2020 11:39 Відповісти
при том, что будущее - продолжение прошедшего!
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24.04.2020 11:40 Відповісти
тогда о заслугах прошедшего года напишите, это уже не 100 дней, а срок, тем более турбулентный.
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24.04.2020 11:51 Відповісти
«Єслі бі Порошенко нємного большє ума...»- ета п'ять балів! )))) країна дурнів якась.
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24.04.2020 11:50 Відповісти
А когда вы назначали, скажем, Емца министром здравоохранения, его программу послушать не хотелось, охломоны?
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24.04.2020 11:34 Відповісти
все министры это проходят, чистая формальность.
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24.04.2020 11:37 Відповісти
Ты, клоун, явно брал у бубочки онлайн уроки по игре на пианино причинным местом...
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24.04.2020 17:21 Відповісти
Бе бе бе бе ! Дякую за увагу, сказав саакашвілі.
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24.04.2020 11:36 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=INqQVw3lfiU

Как-то так!!!
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24.04.2020 11:36 Відповісти
Так ещё ж программы Зеленского не услышали!
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24.04.2020 11:38 Відповісти
та он им полюбасу все классно расскажет.... ибо ничего другого он не умеет....
https://www.youtube.com/watch?v=d1cUkV8SImk
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24.04.2020 11:38 Відповісти
Это доказательство того, как США влияют на политикум Украины, т.к. Саакашвили Украине совсем не нужен.
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24.04.2020 11:42 Відповісти
Господа порохоботы, держим кулачки, что бы все там срослось
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24.04.2020 11:42 Відповісти
руки мий, а то не доживеш до поховання Зебілом України...
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24.04.2020 11:45 Відповісти
Не дождетесь, мы, порохоботы живучие))
И Клоуна еще прикопаем, саака поможет))
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24.04.2020 11:57 Відповісти
А цим лиж би Порошенко «посадіть». Дерево краще посади, дебіл.
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24.04.2020 11:47 Відповісти
а закінчиться усе як завжди - "До свиданья, наш ласковый миша, возвращайся в свой сказочный лес!"
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24.04.2020 11:44 Відповісти
Та знаємо-відмінити податка! Геніальна!
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24.04.2020 11:45 Відповісти
Люди, у которых уже год нет никакой программы хотят услышать свою программу от беглого грузина-кокаинщика...

Можем поспорить, что программа будет крайне не многословной и очень простой:
Всех победю, ура!!!
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24.04.2020 11:46 Відповісти
Ну что, делаем ставки, когда Саакашвили начнет называть, этих зеленых соросят, барыгами и ворами и, со скандалом, уйдет из правительства. Думаю, максимум полгода.
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24.04.2020 11:46 Відповісти
Поделят Венесуэльский кокаин и будем всем счастье....
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24.04.2020 11:49 Відповісти
Это вы еще не знаете,что будет в августе\сентябре,а я уже знаю...
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24.04.2020 11:51 Відповісти
А что может изменить Саакашвили не имея поддержки в парламенте, все свои реформы ему все равно придется согласовывать с олигархами так как у них в руках парламент, администрация президента и правительство ну и бджетообразующий бизнес.
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24.04.2020 11:51 Відповісти
самое смешное как он будет представлять программу тем у которых ее и в помине не было. Ни наработок, ни идей, плывут по течению, как водоросли и пожирают не ими заработанное
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24.04.2020 11:53 Відповісти
Программу?максимум что мишка может озвучить-программу телепередач.
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24.04.2020 11:54 Відповісти
Є таке слово - програмка.
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24.04.2020 11:55 Відповісти
Великая депрессия в США,покажется Раем,Великая депрессия всего Мира,это будет покруче Землетрясения...
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24.04.2020 11:55 Відповісти
Цирковая приемная комиссия заслушивает перспективного кандидата на главную роль
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24.04.2020 11:57 Відповісти
Год 2020 означает обнуление Мира,Високосный год,опасный год по всем параметрам,скоро повторим подвиг Матросова,денег нет,но вы держитесь ТАМ...
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24.04.2020 12:02 Відповісти
...Атомным электростанциям, которыми управляет НАЭК «Энергоатом», искусственно ограничили доступ на рынок электроэнергии в угоду другим видам генерации.Об этом заявил и.о. главы НАЭК Петр Котин в интервью Цензору.
«Дошло уже до абсурда. Сейчас нашу генерацию ограничили на 2150 МВт. Фактически государственный Энергоатом может производить, но не может продать нашу самую дешевую электроэнергию в условиях кризиса. Потому что в условиях общего падения потребления в условиях пандемии частично эти 2150 МВт замещаются другими видами генерации» - сообщил Петр Котина.
И.о. главы НАЭК сообщил, что за первые три месяца 2020 года задолженность энергорынка перед «Энергоатомом» составила около 4,7 млрд. грн. При этом электроэнергия частных производителей более дорогой «зеленой» и тепловой электроэнергии оплачивается в первую очередь.
«Долги растут. Парадокс - мы производим электроэнергию примерно в 8 раз дешевле зеленых электростанций, которые находятся в частных руках, они строят дополнительные мощности, и им платят прежде всего. Неплатежи катастрофические. «Энергоатом» в долгах, а частные компании в прибылях, разве это государственный подход?»,- отметил Петр Котина.
Ранее СМИ сообщали, что выработка электроэнергии НАЭК "Энергоатом" 21 апреля была ограничена на 21%. При имеющейся рабочей мощности 10 050 МВт в работу были включены только 7 900 МВт. Вместо дешевой электроэнергии госкомпании, потреблялась дорогая электроэнергия зеленой и тепловой генерации.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/375457-********************************************************************************************************.o._glavy_naek
...
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24.04.2020 12:07 Відповісти
Одесса.Салон красоты.На двери объявление :
Не пытайтесь познакомиться с выходящей от нас красавицей.Может таки случится,что это ваша Бабушка.
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24.04.2020 12:08 Відповісти
Не программу, а "план". Амстердамский.
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24.04.2020 12:17 Відповісти
Столько шума вокруг абсолютно прозаичной ситуации. Важно ведь не название должности и даже не фамилия её занимающая. Важен масштаб реальных полномочий и политический вес фигуры. Кто-то может без гугла сказать сколько сейчас вице-премьеров? А назвать их фамилии? Добавится к ним ещё фамилия Саакашвили. И? Как только кому-то что-то не понравится, задвинут так же быстро, как и выдвинули. А ответить Михо сможет только жидкими митингами сторонников, ибо никакой "политической крыши" у него нет. Для любых реформ нужна сила. Порой даже грубая. У Саакашвили её в Украине пока нет. Что жаль. Но даже при этом, пуканы порохоботам в очередной раз поджёг знатно.))
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24.04.2020 12:18 Відповісти
Михо прожектор и маркер для США.Это такой себе,погружённый зонд,в тело Украины,для выявления язвы.Вже второй раз его запускают.Первый раз,Украина его отвергла и сказала,що язвы нет,мы займёмся самолечением....и выдворила Михо лишив гражданства.Сегодня,попытка номер два.Посмотрим как отреагируют демократы зелёные.Если отторгнут,то эта власть,такая же як попередники.Если примут,то есть шанс.Для Украины оба варианта хороши,бо Михо покажет кто есть кто и молчать не будет
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24.04.2020 12:37 Відповісти
https://nv.ua/world/geopolitics/gruziya-otozvala-posla-v-ukraine-smi-50084221.html

Грузия отозвала посла в Украине на фоне возможного назначения Саакашвили вице-премьером- СМИ

"Слуги народу" зустрінуться сьогодні із Саакашвілі, щоб поставити запитання і почути його програму, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 7263
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24.04.2020 14:11 Відповісти
Чергова розповідь про Нью-Васюки в Раді.
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24.04.2020 17:55 Відповісти
 
 