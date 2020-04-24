"Слуги народу" зустрінуться сьогодні із Саакашвілі, щоб поставити запитання і почути його програму, - Корнієнко

Колишній президент Грузії та ексглава Одеської обласної державної адміністрації Міхеіл Саакашвілі проведе сьогодні зустріч із депутатами фракції "Слуга народу".

Про це заявив перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Є люди, у яких своя позиція з цього питання - не всі підтримують. Є багато людей, які очікують зустрічі об 11:00 ... Це не засідання фракції, але як я бачу, понад половину депутатів збираються прийти, послухати програму пана Саакашвілі, поставити йому запитання, зокрема й ті, які зараз на слуху. Сподіваємося, що там буде і прем'єр-міністр, який його представлятиме, щоб ми послухали думку уряду: для чого вони залучають Саакашвілі?" - сказав Корнієнко в п'ятницю журналістам біля будівлі Верховної Ради.

Він запевнив, що у фракції "Слуга народу" немає мети призначити Міхеіла Саакашвілі на пост віцепрем'єр-міністра будь-яку ціну.

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