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Новини Коронавірус і карантин
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20 країн Європи пройшли пік COVID-19, - Центр з контролю та профілактики захворювань

20 країн Європи пройшли пік COVID-19, - Центр з контролю та профілактики захворювань

Європейський центр профілактики та контролю захворювань повідомив, що 20 країн Євросоюзу та Європейської економічної зони пройшли пік захворювання на COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

"Занадто швидкі заходи щодо скасування заходів без належного моніторингу та створення потенціалу систем охорони здоров'я можуть призвести до раптового відновлення стійкої передачі інфекції", - попередив директор Європейського центру профілактики та контролю захворювань Андреа Аммон.

Політика соціального дистанціювання, імовірно, успішно скорочує передачу. За даними Стокгольмського агентства, в ЄС/ЄЕЗ та Великій Британії 14-денна захворюваність знизилася на 18 відсотків із 8 квітня.

Ризик важких захворювань для людей у ЄС/ЄЕЗ є "низьким" у районах із заходами соціального дистанціювання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВООЗ: Понад 95% смертей від коронавірусу в Європі припадає на людей віком від 60 років

Автор: 

Європа (1877) карантин (18172) Євросоюз (13656) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
в районах с мэрами социального дистанцирования.Источник: https://censor.net/n3191244
мЭрами?
КЛАСС!!!
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24.04.2020 11:30 Відповісти
+2
удивительно, но у каждой ежегодной сезонной эпидемии ОРЗ бывает начало, пик (плато) и конец) и 2020й год никак не отличается от предыдущих
и бессмысленный карантин при этом ни на что не влияет
из карантинных мер достаточно соблюдать лишь две: дистанцирование на улице и мытье рук после улицы, ну еще можно пенсионерам порекомендовать оставаться дома, насколько это возможно
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24.04.2020 11:33 Відповісти
+2
Вы точно из Германии? есть же множество великолепных независимых от политики немецких ученых, которые разобрали уже эту фейковую эпидемию на молекулы
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24.04.2020 11:35 Відповісти
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в районах с мэрами социального дистанцирования.Источник: https://censor.net/n3191244
мЭрами?
КЛАСС!!!
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24.04.2020 11:30 Відповісти
удивительно, но у каждой ежегодной сезонной эпидемии ОРЗ бывает начало, пик (плато) и конец) и 2020й год никак не отличается от предыдущих
и бессмысленный карантин при этом ни на что не влияет
из карантинных мер достаточно соблюдать лишь две: дистанцирование на улице и мытье рук после улицы, ну еще можно пенсионерам порекомендовать оставаться дома, насколько это возможно
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24.04.2020 11:33 Відповісти
"каждой ежегодной сезонной эпидемии ОРЗ".
Да и ежегодно от ОРЗ в развитых странах умирает по 2000 человек в день. Все правильно ты сказал.
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24.04.2020 13:26 Відповісти
ты удивишься, но даже больше
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24.04.2020 13:38 Відповісти
Тогда кто же устроил всю эту шумиху с коронавирусом? Рокфеллеры с Ротшильдами? Сионисты? Масоны? Иллюминаты? Комитет 300? Бильдербергский клуб? Тавистокский институт?
Ответь же мне, кто?
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24.04.2020 14:22 Відповісти
Гейтс в том числе
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24.04.2020 15:05 Відповісти
зачем преувеличивать или преуменьшать информацию по этому вопросу. Никто ничего не знает, что, когда и как. Кстати, данные по Германии здесь не имеют ничего общего с реальностью. Тогда как вы анализируете ?
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24.04.2020 11:33 Відповісти
Вы точно из Германии? есть же множество великолепных независимых от политики немецких ученых, которые разобрали уже эту фейковую эпидемию на молекулы
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24.04.2020 11:35 Відповісти
https://www.politico.eu/article/ecdc-coronavirus-passed-its-peak-in-20-eea-countries/

Это отсюда
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24.04.2020 11:36 Відповісти
прочла, вчера такие дебаты у нас были, что не верится о каких то 20 странах после пика. Да и то что мы слышим и видим каждый день, не то о чем пишут. Успех-это только воздух, который стал чище.
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24.04.2020 11:48 Відповісти
Сейчас все кому не лень делают свои прогнозы. При этом непонятно пик чего они имеют в виду. Пик распространения, пик вирулентности или чего-то еще. Существенно сокращаются смертельные исходы, судя по статистике, а распространение нет.
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24.04.2020 12:16 Відповісти
коронавирусы известны 55 лет, а существуют еще намного дольше, так что вирус распространился по всей планете уже давно, 10-20% всего населения Земли носят его в себе, и подавляющее большинство даже не подозревает ничего
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24.04.2020 13:39 Відповісти
Коронавирусы - не герпес. Не задерживаются в организме.
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24.04.2020 13:53 Відповісти
Есть доказательство Вашего утверждения? а вот последние исследования в США в нескольких округах говорят о том, что у значимой доли населения (примерно у 20%) есть в крови антитела, то есть они переболели, даже ничего не почувствовав
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24.04.2020 15:04 Відповісти
В Вашем выражении небльшая нестыковка "кронавирусы известны 55 лет, а существуют еще намного дольше, так что вирус распространился по всей планете уже давно" Про именно такой вирус раньше не слыхали. А серологические тесты могут давать ложноположительные реакции. Например, человек в разгар заболевания хламидозом может дать положительный ELISA тест на ВИЧ.
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24.04.2020 15:33 Відповісти
нет ни одного метода диагностирования, котрый бы со 100% точностью отличал ковид19 от других болезней ОРЗ
только фуфлотесты, которые ни в одной стране не прошли клинической проверки и сертифицирования
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24.04.2020 15:37 Відповісти
ПЦР тест без проблем идентифицирует Ковид-19 с вероятностью выше 99% даже в присутствии других коронавирусов.
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24.04.2020 16:15 Відповісти
пцр-тесты клинически не проверены и не сертифицированы ни в одной стране
что они идентифицируют и с какой точностью, знает один только их разработчик
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24.04.2020 20:18 Відповісти
Неправду говорить - не тяжести перемещать. Вот пара примеров.

https://www.sundayguardianlive.com/world/clinical-trials-diagnostic-tests-covid-19-take-place-uk Clinical trials, diagnostic tests for Covid-19 take place in UK

https://biovox.eu/news/detail/biogazelle-initiates-large-scale-testing-of-covid-19-in-belgium According to Prof. Jo Vandesompele, CSO of Biogazelle: "Our unique skill sets and expertise around qPCR quantification of RNA, in an accredited lab backed by a successful track record of applying this expertise in diagnostic test development in clinical trials, enabled us to contribute the right expertise at the right time. I would like to thank all the other members of the consortium for the seamless collaboration since the start of this ambitious project, less than 2 weeks days ago."
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25.04.2020 09:08 Відповісти
ого, в одной стране даже проверялись
может, еще и сертификат покажешь? где указано, на что они положительно реагируют?
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25.04.2020 09:27 Відповісти
Ого, Вы до двух считать не умеете... Или Бельгия и Великобритания для Вас одна страна?
Вот в Китае, как минимум, три сертифицированы


Связывайтесь с производителем и Вам вышлют сертификат.
В США сейчас сертифицируют лаборатории, а не тесты
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/testing-laboratories.html Before conducting SARS-CoV-2 diagnostic testing, a laboratory must be CLIA-certified and meet applicable regulatory requirements. The Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) does not have the authority to grant waivers of exceptions that are not established in a statute or regulation. For additional information, please refer to the FAQs on the CMS website: CMS Coronavirus Informationexternal icon.
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25.04.2020 10:22 Відповісти
Все равно это не доказывает, что тесты не реагируют положительно на давно известные коронавирусы, а только на сарс-ков-2
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25.04.2020 10:45 Відповісти
Не городите чепухи. В Южной Корее тесты четко различали заражение COVID-19 и MERS-CoV. Да и в Исландии смогли идентифицировать одновременное заражение пациента двумя разными штаммами COVID-19.
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25.04.2020 12:09 Відповісти
одному только разработчику известно на, что РЕАЛЬНО реагируют положительно "тесты на коронавирус"
чепуху городишь ты по двум возможным причинам: 1) тебе за это платят 2) ты - дурачок
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25.04.2020 12:12 Відповісти
2. Провести сравнительные тесты на образцах, полученных от заболевших пациентов и здоровых людей несложная задача.
2. Провести ретроспективный статистический анализ - еще проще.
3. Сделать секвенирование реагента, выявляющего вирус в тест-системах - рутинная задача для лабораторий во многих странах, даже в Украине.

чепуху городите Вы по двум возможным причинам: 1) Вам за это платят 2) Вы - дурачок
https://censor.net/ua/comments/locate/3191244/019214fb-41**-7038-8ca4-bd4a6ae2f8a4
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25.04.2020 12:21 Відповісти
У тебя есть доказательства, что эти пункты были проведены?
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25.04.2020 12:38 Відповісти
Для сертификации лабораторий в США они обязаны доказать эффективность тестов, которые проводят. Свяжитесь с ними и запросите доказательства. По ссылке, что я давал можете запросить сертификаты у китайских производителей.
А вообще в науке и технике есть принцип "если есть в гражданском обороте (те общедоступный) продукт, то данные о нем, которые средний специалист может получить с помощью известного метода анализа, считаются известными с даты введения такого продукта в оборот".
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25.04.2020 12:57 Відповісти
и какова же эффективность тестов? какая от них польза? если у человека есть симптомы, он и так либо лечится дома, либо госпитализируется при более сложном течении болезни
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25.04.2020 13:03 Відповісти
Эффективность ПЦР тестов выше 99%. Их применение помогает четко фиксировать факт выздоровления и сокращает срок обсервации. Именно большим числом тестирований Южная Корея локализовала вспышку COVID-19. То что у них были до того вспышки MERS-CoV держало в тонусе их эпидемиологические службы и био-тех компании и позволило быстро разработать и наладить масштабный выпуск тест-систем.
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25.04.2020 13:20 Відповісти
нет никаких 99%, это миф
есть исследования, которые доказывают что ПЦР-тест может реагировать положительно даже на ДНК человека
а уж на вирусы любые и подавно, так как у всех вирусов ДНХ совпадают более, чем на 90%

ты вообще в курсе, как работает метод ПЦР? вкратце: в соскобе с носоглотки обнаруживаются фрагменты днк, многократно дублируются, для того, чтобы можно было сравнить с образцом
во-первых, образец непонятно что содержит, во-вторых, при такой обработке могут быть и есть ложноположительные срабатывания
китайцы по опыту своей эпидемии определили, что точность ПЦР-тестов примерно 40-45%
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25.04.2020 13:31 Відповісти
но на другие коронавирусы положительное срабатывание происходит на ура
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25.04.2020 13:52 Відповісти
Не фантазируйте, как тогда в Южной Корее различали COVID-19 и MERS-CoV? это оба коронавирусы. А уж как в Исландии различили у одного пациента два разных штамма COVID-19? Если бы Ваши фантазии были правдой, это было бы неыозможно.
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25.04.2020 13:56 Відповісти
Вкратце Вы пропустили пару моментов. Амплификатор размножает только те ДНК (в тч полученные из вирусных РНК обратной транскрипцией) , у которых есть комплиментарные начальные и конечные участки к праймерам. Так что наличие человеческих ДНК и РНК не мешает.
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25.04.2020 13:54 Відповісти
но на другие коронавирусы положительное срабатывание происходит на ура
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25.04.2020 13:55 Відповісти
Не фантазируйте, как тогда в Южной Корее различали COVID-19 и MERS-CoV? это оба коронавирусы. А уж как в Исландии различили у одного пациента два разных штамма COVID-19? Если бы Ваши фантазии были правдой, это было бы невозможно.
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25.04.2020 13:57 Відповісти
да, еклмн, когда ты перестанешь принимать за чистую монету все, о чем вещают средства массовой дезинформации?
если завтра на цензоре напишут, что ты - балерина, надо будет этому верить?
нет даже доказательств того, что сарс-ков-2 существует, нет доказательств, что он, если существует, является возбудителем какой-то болезни, в соответствии со всеми постулатами Коха
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25.04.2020 14:02 Відповісти
Не переживайте так. Я же, например, не воспринял за чистую монету Ваши опусы типа "пцр-тесты клинически не проверены и не сертифицированы ни в одной стране что они идентифицируют и с какой точностью, знает один только их разработчик".
По сути Вам есть что ответить?
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25.04.2020 14:14 Відповісти
Не видела утверждений, что антитела, к вирусам, вызывающими ОРВИ прописываются на постоянное место жительство. По вирусу, вызывающему атипичную пневмонию уже есть результаты исследований, антитела живут максимум до 2 лет. В подавляющем большинстве до года и менее. О том, что многие даже не чувствуют симптомов я уже писала, если не на этой ветке, то на других. .
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24.04.2020 15:39 Відповісти
Прошли пик, то есть подвымерли те, кому на том свете прогулы ставили.
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24.04.2020 11:50 Відповісти
вопрос не в иммунитете, а в том, что зараженных на самом деле много больше, чем показывает статистика, соответственно и реальная летальность ковид19 порядка 0,1%
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24.04.2020 16:01 Відповісти
 
 