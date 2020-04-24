20 країн Європи пройшли пік COVID-19, - Центр з контролю та профілактики захворювань
Європейський центр профілактики та контролю захворювань повідомив, що 20 країн Євросоюзу та Європейської економічної зони пройшли пік захворювання на COVID-19.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.
"Занадто швидкі заходи щодо скасування заходів без належного моніторингу та створення потенціалу систем охорони здоров'я можуть призвести до раптового відновлення стійкої передачі інфекції", - попередив директор Європейського центру профілактики та контролю захворювань Андреа Аммон.
Політика соціального дистанціювання, імовірно, успішно скорочує передачу. За даними Стокгольмського агентства, в ЄС/ЄЕЗ та Великій Британії 14-денна захворюваність знизилася на 18 відсотків із 8 квітня.
Ризик важких захворювань для людей у ЄС/ЄЕЗ є "низьким" у районах із заходами соціального дистанціювання.
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и бессмысленный карантин при этом ни на что не влияет
из карантинных мер достаточно соблюдать лишь две: дистанцирование на улице и мытье рук после улицы, ну еще можно пенсионерам порекомендовать оставаться дома, насколько это возможно
Да и ежегодно от ОРЗ в развитых странах умирает по 2000 человек в день. Все правильно ты сказал.
Ответь же мне, кто?
Это отсюда
только фуфлотесты, которые ни в одной стране не прошли клинической проверки и сертифицирования
что они идентифицируют и с какой точностью, знает один только их разработчик
https://www.sundayguardianlive.com/world/clinical-trials-diagnostic-tests-covid-19-take-place-uk Clinical trials, diagnostic tests for Covid-19 take place in UK
https://biovox.eu/news/detail/biogazelle-initiates-large-scale-testing-of-covid-19-in-belgium According to Prof. Jo Vandesompele, CSO of Biogazelle: "Our unique skill sets and expertise around qPCR quantification of RNA, in an accredited lab backed by a successful track record of applying this expertise in diagnostic test development in clinical trials, enabled us to contribute the right expertise at the right time. I would like to thank all the other members of the consortium for the seamless collaboration since the start of this ambitious project, less than 2 weeks days ago."
может, еще и сертификат покажешь? где указано, на что они положительно реагируют?
Вот в Китае, как минимум, три сертифицированы
Связывайтесь с производителем и Вам вышлют сертификат.
В США сейчас сертифицируют лаборатории, а не тесты
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/testing-laboratories.html Before conducting SARS-CoV-2 diagnostic testing, a laboratory must be CLIA-certified and meet applicable regulatory requirements. The Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) does not have the authority to grant waivers of exceptions that are not established in a statute or regulation. For additional information, please refer to the FAQs on the CMS website: CMS Coronavirus Informationexternal icon.
чепуху городишь ты по двум возможным причинам: 1) тебе за это платят 2) ты - дурачок
2. Провести ретроспективный статистический анализ - еще проще.
3. Сделать секвенирование реагента, выявляющего вирус в тест-системах - рутинная задача для лабораторий во многих странах, даже в Украине.
чепуху городите Вы по двум возможным причинам: 1) Вам за это платят 2) Вы - дурачок
https://censor.net/ua/comments/locate/3191244/019214fb-41**-7038-8ca4-bd4a6ae2f8a4
А вообще в науке и технике есть принцип "если есть в гражданском обороте (те общедоступный) продукт, то данные о нем, которые средний специалист может получить с помощью известного метода анализа, считаются известными с даты введения такого продукта в оборот".
есть исследования, которые доказывают что ПЦР-тест может реагировать положительно даже на ДНК человека
а уж на вирусы любые и подавно, так как у всех вирусов ДНХ совпадают более, чем на 90%
ты вообще в курсе, как работает метод ПЦР? вкратце: в соскобе с носоглотки обнаруживаются фрагменты днк, многократно дублируются, для того, чтобы можно было сравнить с образцом
во-первых, образец непонятно что содержит, во-вторых, при такой обработке могут быть и есть ложноположительные срабатывания
китайцы по опыту своей эпидемии определили, что точность ПЦР-тестов примерно 40-45%
если завтра на цензоре напишут, что ты - балерина, надо будет этому верить?
нет даже доказательств того, что сарс-ков-2 существует, нет доказательств, что он, если существует, является возбудителем какой-то болезни, в соответствии со всеми постулатами Коха
По сути Вам есть что ответить?