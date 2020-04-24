20 країн Європи пройшли пік COVID-19, - Центр з контролю та профілактики захворювань

Європейський центр профілактики та контролю захворювань повідомив, що 20 країн Євросоюзу та Європейської економічної зони пройшли пік захворювання на COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

"Занадто швидкі заходи щодо скасування заходів без належного моніторингу та створення потенціалу систем охорони здоров'я можуть призвести до раптового відновлення стійкої передачі інфекції", - попередив директор Європейського центру профілактики та контролю захворювань Андреа Аммон.

Політика соціального дистанціювання, імовірно, успішно скорочує передачу. За даними Стокгольмського агентства, в ЄС/ЄЕЗ та Великій Британії 14-денна захворюваність знизилася на 18 відсотків із 8 квітня.

Ризик важких захворювань для людей у ЄС/ЄЕЗ є "низьким" у районах із заходами соціального дистанціювання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВООЗ: Понад 95% смертей від коронавірусу в Європі припадає на людей віком від 60 років