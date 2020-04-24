Спалах коронавірусу в лікарні на Одещині: COVID-19 виявлено у 29 пацієнтів і медиків
У міській лікарні міста Подольськ в Одеській області у медпрацівників і пацієнтів лікарні коронавірус був виявлений у 29 випадках.
Як інформує ЦензорНЕТ, про це під час брифінгу в п'ятницю заявив глава одеської ОДА Максим Куций.
"Про ситуацію в місті Подольськ. З понеділка було ухвалено рішення про закриття міської лікарні Подольська на двотижневий карантин. За весь період було здійснено 273 забори біологічного матеріалу для ПЛР-дослідження. Це стосується як медичних працівників, так і осіб, які звернулися за допомогою в цю лікарню. Серед підтверджених на COVID-19 на сьогоднішній день 29 результатів безпосередньо з лікарні", - сказав Куций.
Він також зазначив, що медпрацівникам цієї лікарні, яким більше 60 років, було запропоновано піти на двотижневу самоізоляцію після тестів ПЛР. Але ці лікарі відмовилися і продовжують виконувати свої обов'язки і продовжують допомагати пацієнтам: "Вони для нас справжні герої!".
Нагадаємо, на ранок 24 квітня в Україні зафіксовано 477 нових випадків COVID-19, всього - 7647, померли 193 людини, 601 – одужала.
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«Коронавирусные» закупки: связанные с прокурором бизнесмены продолжают плодотворно сотрудничать с одесскими властями, несмотря на уголовное производство
Еще ряд сомнительных «коронавирусных» закупок провели в Одессе.
Как передает корреспондент «Думской», для городской клинической больницы №10 приобрели несколько партий средств индивидуальной защиты у компаний, фигурирующих в уголовном производстве, связанном с растратой бюджетных средств.
Так, 17 апреля медучреждение (читай: мэрия Одессы) заключило договор о https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-17-005932-b закупке 500 респираторов без клапана с фирмой «Окрус». За 500 штук больница заплатила 92,5 тыс. грн, то есть один респиратор обошелся в 185 грн. При этом в приложении к договору указано только то, что данные респираторы относятся к серии FFP. Какая у них степень защиты (их три), неизвестно.
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Тендер проводился по упрощенной процедуре - без конкуренции.
В тот же день ГКБ №10 подписала договор о https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-17-001326-c закупке еще 100 респираторов Бук-3 FFP3 без клапана с ФЛП Андрей Петрений. Они обошлись в те же 185 грн/шт.
Вместе с респираторами медики купили у Петрения 20 комплектов противоэпидемической одежды N19 «Славна», каждый из них обошелся больнице в 365 грн.
А у другого ФЛП, Олега Порхуна, горбольница N10 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-17-003104-a%20 купила 17 апреля спецодежду на 622 тыс грн.
Мы выяснили, что приобретенные товары можно было найти значительно дешевле.
Так, Килийский центр первичной медико-санитарной помощи https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-24-000039-b закупил такие же респираторы FFP3 «Бук-3» без клапана за 99 грн/шт с НДС. Это самая высокая цена, которую мы нашли. Березовский горсовет https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-10-001222-b приобрел респираторы за 82,50 грн/шт.
Аналогичная ситуация - и с комплектами противоэпидемической одежды N19 «Славна». Другие медучреждения закупали их у разных поставщиков значительно дешевле. Например, Главное управление Госпродпотребслужбы в Сумской области https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-17-002072-b приобрело такие же средства индзащиты за 295 грн/комплект.
ООО «Окрус», ФЛП Андрей Петрений и Олег Порхун уже https://dumskaya.net/news/komu-koronavirus-mat-rodna-kak-infektcionnaya-bo-112224/ упоминались в публикациях «Думской». Мы установили, что это одни и те же люди, связанные со скандальным одесским прокурором Александром Гольбартом, который в 2016-м году попался на взятке, а через некоторое время был восстановлен в прокуратуре и до сих пор благополучно работает в правоохранительных органах.
Эти три поставщика фигурируют в http://reyestr.court.gov.ua/Review/88729830 уголовном производстве о растрате бюджетных средств (ч. 4 ст. 191 УК Украины). Они продали мебель еще одной одесской больнице, причем тендер тоже проводился без конкуренции, хотя делать этого было нельзя: упрощенная процедура применяется только в случае закупки медицинского оборудования, средств индивидуальной защиты и медпрепаратов, необходимых для борьбы с COVID-19.
Следователь запросил доступ к вещам и документам частных предпринимателей и компании «Окрус», и 10 апреля суд удовлетворил ходатайство.
Однако это не мешает бизнесменам продолжать плодотворное сотрудничество с мэрией Одессы.