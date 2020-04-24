Спалах коронавірусу в лікарні на Одещині: COVID-19 виявлено у 29 пацієнтів і медиків

У міській лікарні міста Подольськ в Одеській області у медпрацівників і пацієнтів лікарні коронавірус був виявлений у 29 випадках.

Як інформує ЦензорНЕТ, про це під час брифінгу в п'ятницю заявив глава одеської ОДА Максим Куций.

"Про ситуацію в місті Подольськ. З понеділка було ухвалено рішення про закриття міської лікарні Подольська на двотижневий карантин. За весь період було здійснено 273 забори біологічного матеріалу для ПЛР-дослідження. Це стосується як медичних працівників, так і осіб, які звернулися за допомогою в цю лікарню. Серед підтверджених на COVID-19 на сьогоднішній день 29 результатів безпосередньо з лікарні", - сказав Куций.

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Він також зазначив, що медпрацівникам цієї лікарні, яким більше 60 років, було запропоновано піти на двотижневу самоізоляцію після тестів ПЛР. Але ці лікарі відмовилися і продовжують виконувати свої обов'язки і продовжують допомагати пацієнтам: "Вони для нас справжні герої!".

Нагадаємо, на ранок 24 квітня в Україні зафіксовано 477 нових випадків COVID-19, всього - 7647, померли 193 людини, 601 – одужала.