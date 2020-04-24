РНБО підготувала проєкт рішення про санкції проти російських соцмереж і низки інших веб-ресурсів
Апарат Ради національної безпеки і оборони підготував проєкт рішення про санкції щодо російських соціальних мереж та інтернет-сервісів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО.
Питання обмежувальних заходів (санкцій) стосовно російських соціальних мереж і інтернет-сервісів, зокрема "Mail.ru", "ВКонтакте", "Одноклассники" та інших, перебуває на контролі Президента України Володимира Зеленського та в повному обсязі опрацьовано Апаратом Ради національної безпеки і оборони України.
"З метою застосування обмежувальних заходів (санкцій) і підготовки засідання Ради національної безпеки і оборони України Секретар РНБО України Олексій Данілов направив відповідні листи до Кабінету Міністрів України, Національного банку України та Служби безпеки України з проханням надати пропозиції з цього питання. На підставі наданих суб’єктами подання пропозицій Апаратом РНБО України підготовлено проєкт рішення Ради національної безпеки і оборони України", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що проєктом рішення РНБО України передбачається застосування санкцій щодо більш ніж чотирьохсот юридичних та фізичних осіб, зокрема російських соціальних мереж та інтернет-сервісів, серед них "Mail.ru", "ВКонтакте" та "Одноклассники" та інші.
Це питання буде винесено на засідання Ради національної безпеки і оборони України, яке відбудеться найближчим часом.
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