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РНБО підготувала проєкт рішення про санкції проти російських соцмереж і низки інших веб-ресурсів

РНБО підготувала проєкт рішення про санкції проти російських соцмереж і низки інших веб-ресурсів

Апарат Ради національної безпеки і оборони підготував проєкт рішення про санкції щодо російських соціальних мереж та інтернет-сервісів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО.

Питання обмежувальних заходів (санкцій) стосовно російських соціальних мереж і інтернет-сервісів, зокрема "Mail.ru", "ВКонтакте", "Одноклассники" та інших, перебуває на контролі Президента України Володимира Зеленського та в повному обсязі опрацьовано Апаратом Ради національної безпеки і оборони України.

"З метою застосування обмежувальних заходів (санкцій) і підготовки засідання Ради національної безпеки і оборони України Секретар РНБО України Олексій Данілов направив відповідні листи до Кабінету Міністрів України, Національного банку України та Служби безпеки України з проханням надати пропозиції з цього питання. На підставі наданих суб’єктами подання пропозицій Апаратом РНБО України підготовлено проєкт рішення Ради національної безпеки і оборони України", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що проєктом рішення РНБО України передбачається застосування санкцій щодо більш ніж чотирьохсот юридичних та фізичних осіб, зокрема російських соціальних мереж та інтернет-сервісів, серед них "Mail.ru", "ВКонтакте" та "Одноклассники" та інші.

Це питання буде винесено на засідання Ради національної безпеки і оборони України, яке відбудеться найближчим часом.

Також читайте: Баканов пропонує продовжити санкції не тільки проти "ВКонтакте" й "Однокласників", а й низки інших російських вебресурсів і програм

Автор: 

росія (66037) РНБО (2293) соціальні мережі (1188)


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Топ коментарі
+7
Мозги, за жизнь так и не окрепшие, защищают эти санкции.
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24.04.2020 12:04 Відповісти
+5
Цензор - "СНБО подготовил проект решения о санкциях против российских соцсетей и ряда других веб-ресурсов."
Не забудьте ЯнеЛоху про це розповісти.

РНБО підготувала проєкт рішення про санкції проти російських соцмереж і низки інших веб-ресурсів - Цензор.НЕТ 8546
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24.04.2020 12:06 Відповісти
+1
Хотят украсть достижения Порошенко.
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24.04.2020 11:58 Відповісти
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Интересно кого и от кого эти санкции защищают,мне кажется кацапов, что кацапы не знали что мы о них думаем и что в действительности происходит в Украине.
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24.04.2020 11:57 Відповісти
Мозги, за жизнь так и не окрепшие, защищают эти санкции.
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24.04.2020 12:04 Відповісти
100%
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24.04.2020 13:28 Відповісти
Вы так думаете?А ведь прпогандистское вещание как теле так и радио так и интернет почему-то никто никто так и не блокирует или ,,неокрепшие мозги,,слепые глухие и по интернету не шастают?
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24.04.2020 14:29 Відповісти
Хотят украсть достижения Порошенко.
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24.04.2020 11:58 Відповісти
Их это не спасет. Или ты из польши ********** кацапов?
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24.04.2020 12:15 Відповісти
Это вообще-то не польский флаг.
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24.04.2020 12:21 Відповісти
Цензор - "СНБО подготовил проект решения о санкциях против российских соцсетей и ряда других веб-ресурсов."
Не забудьте ЯнеЛоху про це розповісти.

РНБО підготувала проєкт рішення про санкції проти російських соцмереж і низки інших веб-ресурсів - Цензор.НЕТ 8546
показати весь коментар
24.04.2020 12:06 Відповісти
у сраку собі забийте коломойські мудаки ці санкції!
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24.04.2020 13:06 Відповісти
С моей точки зрения "режим порошенко и тех, кто его посадил на трон" выбрал самый лёгкий путь - блокировка. Эффект от этой блокады несомненно есть, но слабый. Так как и с судебной реформой. "Режим зеленского и тех, кто посадил его нам на шею", как истинный попередник и "янелох" продолжает эту тягамотину и успешно, кстати (закрытие uatv). Увы петя с баблом и лажанулся, вова с талантом тоже лажанулся. Но есть надежда, что следующий президент не будет закрываться, а будет проводить тотальную информационную битву, что бы полудикие московиты дрыстали от страха при каждом официальном заявлении Президента.
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24.04.2020 12:27 Відповісти
Сказал "А", говори "Б". Имя Сестра, имя!
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24.04.2020 12:42 Відповісти
бессмысленно. впн.
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25.04.2020 00:00 Відповісти
 
 