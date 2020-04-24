Виконком Львівської міськради відмовив у передачі в РФ праху агента НКВД Кузнєцова

Виконком Львівської міськради відмовив у передачі праху радянського шпигуна Миколи Кузнєцова родичам.

Таке рішення було ухвалено сьогодні на засіданні міськвиконкому, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна

Виступаючи під час засідання, заступник міського голови Львова Андрій Москаленко повідомив, що міськрада отримала відповіді на запити з Міністерства культури і з СБУ.

За його словами, в Міністерстві культури відповіли, що передання останків Кузнєцова представникам держави-агресора є небажаним і передчасним, а в СБУ - що це питання може бути вирішено під час відновлення переговорного процесу між Україною та РФ.

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"Беручи до уваги відповіді Мінкульту і СБУ пропоную відмовити в переданні праху Миколи Кузнєцова", - сказав Москаленко.

Члени виконкому підтримали його пропозицію.

З проханням про передання останків радянського шпигуна Миколи Кузнєцова до міськради звернулася його племінниця Маргарита Брюханова. Кузнєцов загинув навесні 1944 року на території Львівської області. У 1960 році його останки перенесли до Львова на Пагорб Слави, де могила розміщується донині.