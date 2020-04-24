Виконком Львівської міськради відмовив у передачі в РФ праху агента НКВД Кузнєцова
Виконком Львівської міськради відмовив у передачі праху радянського шпигуна Миколи Кузнєцова родичам.
Таке рішення було ухвалено сьогодні на засіданні міськвиконкому, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна
Виступаючи під час засідання, заступник міського голови Львова Андрій Москаленко повідомив, що міськрада отримала відповіді на запити з Міністерства культури і з СБУ.
За його словами, в Міністерстві культури відповіли, що передання останків Кузнєцова представникам держави-агресора є небажаним і передчасним, а в СБУ - що це питання може бути вирішено під час відновлення переговорного процесу між Україною та РФ.
"Беручи до уваги відповіді Мінкульту і СБУ пропоную відмовити в переданні праху Миколи Кузнєцова", - сказав Москаленко.
Члени виконкому підтримали його пропозицію.
З проханням про передання останків радянського шпигуна Миколи Кузнєцова до міськради звернулася його племінниця Маргарита Брюханова. Кузнєцов загинув навесні 1944 року на території Львівської області. У 1960 році його останки перенесли до Львова на Пагорб Слави, де могила розміщується донині.
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Вон можно ему прах этой гниды отдать за заложников в качестве политической уступки.
нужно было сменять покойничка на кого нибудь с наших...