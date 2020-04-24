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Виконком Львівської міськради відмовив у передачі в РФ праху агента НКВД Кузнєцова

Виконком Львівської міськради відмовив у передачі в РФ праху агента НКВД Кузнєцова

Виконком Львівської міськради відмовив у передачі праху радянського шпигуна Миколи Кузнєцова родичам.

Таке рішення було ухвалено сьогодні на засіданні міськвиконкому, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна

Виступаючи під час засідання, заступник міського голови Львова Андрій Москаленко повідомив, що міськрада отримала відповіді на запити з Міністерства культури і з СБУ.

За його словами, в Міністерстві культури відповіли, що передання останків Кузнєцова представникам держави-агресора є небажаним і передчасним, а в СБУ - що це питання може бути вирішено під час відновлення переговорного процесу між Україною та РФ.

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"Беручи до уваги відповіді Мінкульту і СБУ пропоную відмовити в переданні праху Миколи Кузнєцова", - сказав Москаленко.

Члени виконкому підтримали його пропозицію.

З проханням про передання останків радянського шпигуна Миколи Кузнєцова до міськради звернулася його племінниця Маргарита Брюханова. Кузнєцов загинув навесні 1944 року на території Львівської області. У 1960 році його останки перенесли до Львова на Пагорб Слави, де могила розміщується донині.

Автор: 

історія (1071) Львів (3091) НКВС (34) росія (66037)


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Топ коментарі
+23
На полонених військових зміняти і нехай ті мощі лижуть.
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24.04.2020 11:55 Відповісти
+21
Кузнецова на Украину и украинцев было начхать. Он выполнял задания сов. руководства и знал, что за его ,,подвиги" немцы подвергали репрессиям тысячи мирных жителей Украины.
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24.04.2020 12:27 Відповісти
+18
Не смеши тут никого. Он совершал военные преступления переодеваясь в УПА. Сралин твой уничтожил тоже не меньше 10 миллионов в Голодомор и войну. И я не понимаю причем тут воененые преступления Гитлера к преступлениям НКВД Сралина? Или одно исключает другое. Между этими режимами давно пора поставить равно.
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24.04.2020 12:48 Відповісти
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Правильно. Ибо не...й. Еще предстоит выяснить какие военные преступления на нем.
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24.04.2020 11:54 Відповісти
Потом прах под суд и на пожизненное?
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24.04.2020 12:05 Відповісти
Развеять, как прах Гитлера
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24.04.2020 12:07 Відповісти
Отправить в канаду Пока там еще есть такие "идовиши"
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24.04.2020 12:12 Відповісти
Кузнецова на Украину и украинцев было начхать. Он выполнял задания сов. руководства и знал, что за его ,,подвиги" немцы подвергали репрессиям тысячи мирных жителей Украины.
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24.04.2020 12:27 Відповісти
Не смеши тут никого. Он совершал военные преступления переодеваясь в УПА. Сралин твой уничтожил тоже не меньше 10 миллионов в Голодомор и войну. И я не понимаю причем тут воененые преступления Гитлера к преступлениям НКВД Сралина? Или одно исключает другое. Между этими режимами давно пора поставить равно.
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24.04.2020 12:48 Відповісти
Не зрозуміло як вбиство німецького офіцера в тилу позначиться на фронті? А на житті місцевих мирних жителів обов'язково відіб'ється. Для цього дам вам посилання на один приклад "істреблєнія":http://argumentua.com/stati/koryukovka-zabytaya-tragediya-kak-natsisty-unichtozhili-7-tysyachnoe-mestechko для того, щоб з іншого боку побачити та оцінити діяльність терористів-партизанів, організованих і керованих з мацкви.
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24.04.2020 14:04 Відповісти
какой хер первое он нелегал его под другое точили забивали по предложению попкаря медведева микроскопом гвозди кого он уконтропупил 20 сентября Кузнецов по ошибке вместо Даргеля убил заместителя Э. Коха по финансам Ганса Геля и его секретаря Винтера тыловиков валил он да ух победун
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24.04.2020 14:18 Відповісти
окупанти одні і другі, так зрозуміло?
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24.04.2020 15:58 Відповісти
На полонених військових зміняти і нехай ті мощі лижуть.
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24.04.2020 11:55 Відповісти
Фашизды!
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24.04.2020 11:55 Відповісти
Дивно, дивно... І що товариш Фрідман не допоміг? Адже мер-недоля в нього на короткому повідку...
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24.04.2020 12:04 Відповісти
***** хочет политических уступок в обмен на взятых их в оккупированном Крыму заложников?
Вон можно ему прах этой гниды отдать за заложников в качестве политической уступки.
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24.04.2020 12:05 Відповісти
Можно поменять кости этого мокрушника на тушку Януковича..
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24.04.2020 12:07 Відповісти
Ще чого. Нам тут вистачає різних тушок - портнових, шаріїв, бужанських... Всіх їх - в Ростов на звалище. А повернути полонених і заручників.
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24.04.2020 12:23 Відповісти
Абсолютно адекватное решение. Если врагу - кацапам что-то нужно, значит это нельзя им отдавать ни в коем случае. В данном случае обменять на наших ребят.
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24.04.2020 12:07 Відповісти
зря...
нужно было сменять покойничка на кого нибудь с наших...
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24.04.2020 12:07 Відповісти
Так за это и ведётся, чтоб не просто так.
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24.04.2020 12:09 Відповісти
а еще нужно было добавить, что хотим спалить это говно фтопке.....
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24.04.2020 12:13 Відповісти
В обмін на наших полонених, тих що їх родичі вимагають у бубочки включити в списки обміну. Всіх. Кримсько-татарських заручників, полонених, вивезених в рф, і тих полонених, у так званих "ЛНР" і "ДНР", родичі яких вдруге звернулись до Володимира Зеленського та анонсували безстрокову акцію на Банковій. https://gazeta.ua/articles/donbas/_rodichi-polonenih-anonsuvali-bezstrokovu-akciyu-na-bankovij/961958
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24.04.2020 12:17 Відповісти
Можно предложить пуйлу обмен захороненных Кузнецова , Ватутина и тп на всех пленных и политических заключённых граждан Украины . Только это предложение нужно правильно при поднести . пуй без победобесия и наши деды воевали ( вроди наши не воевали ) жить не может , вот и нужно это предложение составить так и сказать вовсе услышанье , чтобы пуйло не смог отказаться . а если откажется , значит вот так он уважает ветеранов , а весь его трёп просто трёп .
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24.04.2020 12:23 Відповісти
Пусть лежит там, где его упокоили "биндеровцы". В назидание остальным кацапам.
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24.04.2020 12:29 Відповісти
Вітаю таке виважене і правильне рішення. По-перше ************* мерзота позбавляється можливості чергового пафосного піару та висеру у мозги кацапської бидлоти усілякого пропагандонського гівна на адресу України. По-друге, як би там не було, Кузнєцов це герой війни проти нацистської чуми у боротьбу з якою доклали зусиль ті ж воїни УПА та БАНДЕРІВЦІ. Тоб-то хоч і були по різні боки барикад, але всерівно робили одну справу до весни 45-го - боролися з гітлерівською Німеччиною. І по-третє, нехай його прах покоїться з миром там де він і похований. Краще ватутіна віддати, нехай моляться сРюцькі мудаки на цього чорта.
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24.04.2020 12:34 Відповісти
Из-за его провокаций погибли сотни украинцев. Ничего?
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24.04.2020 12:38 Відповісти
А из-за "провокаций" ковпаковцев или других борцов с гитлеризмом украинцы, белорусы не погибали? Тогда не нужно было вообще вести сопротивление в тылу врага или на фронте? На фронте тоже погибали миллионы.
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24.04.2020 12:47 Відповісти
героически убивая немцев из-за угла -подставляли под расстрел ни в чем не винных заложников...а начхать на них -спишут же на немцев....поэтому во время всех конфликтов всевозможные партизаны..диверсанты..разведчики казнились путем повешения ...никакие конвенции на них не распространялись
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24.04.2020 13:00 Відповісти
ты почитай про отряд который отдали под командование кадровому вертухаю Рою Медведеву - спецура заточенная на диверсии подрывники и прочее но не как не организаторы партизанки
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24.04.2020 14:24 Відповісти
і що з того? ти крутий спец з партизанської чи диверсійеої війни? а може пора вже забути про ту війну у смислі перенесення її на сьогодення? може нехай вони вже лежать всі як лежали і просто будемо пам'ятати про них та жити не минулим, а теперішніми викликами для України!
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24.04.2020 19:43 Відповісти
Зроблю уточнення вертухай не Рой, а Д.Н. Медведєв, к-р загону "Пабєдітєлі".
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24.04.2020 20:17 Відповісти
Колись в дитинстві читав спогади його бойовиків. Хвалились що під час ліквідації німців на місцях залишали спеціально викрадені документи УПА.Врезультаті крім захопленя і страти заручників німаки почали заміси проти УПА.
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24.04.2020 13:03 Відповісти
не зря хлеб с маслом жрали в госбезопасности кремлевской...умели ...а мы всегда как лохи...расплачивались кровью
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24.04.2020 14:31 Відповісти
ні нехай лежать, а по їх могилах топчуться ненависні їм бандерівці, я так фігурально, це ж кацапів коробить найбільше.
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24.04.2020 16:13 Відповісти
Надо было бы все же им выдать... «мощи» бомжа какого-нить кладбищенского. Пусть бы лобызали его останки и молились. В конце концов, даже бомж заслуживает на достойную «жизнь» после земной смерти ))
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24.04.2020 12:43 Відповісти
Правильно. І поставити біля могили 2 танка, бо москалі викрадуть.
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24.04.2020 12:44 Відповісти
Для населения Западной Украины, совок был таким же оккупантом, как и немцы. А власть краснопузых была во многом ещё хуже, чем немцев и это касается не только З.Украины. Я ещё пацаном, в 70-е годы на Слобожанщине, когда были живы свидетели военного времени, живо интересовался темой Второй Мировой. Выпытывал до деталей у фронтовиков и людей живших в оккупации, всё о событиях тех лет. И меня тогда смущало, что вопреки официальной пропаганде, люди о немцах отзывались положительно. Рассказывали о том, как немцы оказывали мед.помощь, подкармливали со своего пайка, даже межсоседские споры решали справедливо. О румынах и венграх уже ничего хорошего сказать не могли, а наоборот. О советах предпочитали молчать.
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24.04.2020 12:47 Відповісти
У нас біля Луцька розповідали про жахливі діяння в зондеркомандах угорців і поляків і місцями власовців.
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24.04.2020 13:08 Відповісти
А у нас на Львівщині дід розказував,що німці помагали людям.В селі школу зробили ,бібліотеку.Казав ,що німці дітям постійно шоколадки давали.В них в хаті на постоі жив офицер, то не забороняв його продукти істи .
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24.04.2020 15:22 Відповісти
Я скажу за румынов...Одесса середина 70-х...очередь в "мавзолей"=мясной магазин...это тебе не при румынах двери сосисками завязывать....
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24.04.2020 19:54 Відповісти
украинцы в своем репертуаре....продать-выменять....никаких принципов...противно читать
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24.04.2020 12:55 Відповісти
Взагалі то рівно навпаки, просто не віддали і все.
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24.04.2020 13:19 Відповісти
имелись в виду комменты...а также позиция СБУ
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24.04.2020 13:38 Відповісти
прям ты как Медведев который только размахивал наградным маузером и тем что он сосал в бурные годы у будущего шефа омсобона и подставлял сракотан полное бездарное руководство отрядом спецуры и превращение его в стадо партизан которых пристукнули и разогнали егеря в 1944 когда он решил в рейд пойти
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24.04.2020 14:22 Відповісти
якщо кацапам треба, то з цього має бути вигода, це логічно. Але є ще моральне задоволення, бо кацапів коробить, що по могилах їхніх хєроїв топчуться ненависні їм бандерівці. А ти взагалі про які принципи, кузнецов не герой, терорист і злочинець, що німці, що москалі -окупанти.
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24.04.2020 16:16 Відповісти
потому что нет принципов потому и будете менять пленных солдат на таксистов...воду в крым...второй государственный...да мало ли че кремль от вас захочет.....ищущие выгоду обычно становятся лохами...
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24.04.2020 16:53 Відповісти
ти щось переплутало, маланців і хохлів, з українцями, от ти косиш під українця, типа срузкоізичне, само кацап чи щось подібне.
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24.04.2020 19:44 Відповісти
обычно кацапы так делают-обзывают других кацапами...гуглопереводят....тыкают....ник латиницей....видел вас таких тут больше чем хотелось бы....
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25.04.2020 18:14 Відповісти
кацапа, пиши українською, якщо хочеш щось сказати, а не мичиш щось на свому урюзге
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26.04.2020 07:26 Відповісти
пан мав би перегорнути сторiнку в методичцi i пошукати iнший спосiб вивести мене з рiвноваги...
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26.04.2020 10:07 Відповісти
о, тобі дозволили перекладачем скористатись, без пайки залишися, чи ти т.з. срукозпердяче укгаінскій патріот?
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26.04.2020 10:08 Відповісти
йшла би ти ,дитинко, уроки вчити, а не бавитись в iнтернетi...виставляючи себе на посмiховисько...
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26.04.2020 10:12 Відповісти
посміховисько тут ти і тобі подібні, що під українців косять, палитесь шльондри кацапські.
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26.04.2020 15:14 Відповісти
Крим хай вернуть.
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24.04.2020 13:01 Відповісти
Обменять прах на ВСЕХ УКРАИНСКИХ ЗАЛОЖНИКОВ И ВЕРНУТЬ КРЫМ
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24.04.2020 13:10 Відповісти
И УБРАТЬСЯ С ДОНБАССА!
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24.04.2020 13:12 Відповісти
Потавити ціну 1млрд$ і подивимось як кацапи сваіх нє брасают
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24.04.2020 13:19 Відповісти
Поміняти на ***** в такому ж вигляді.
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24.04.2020 13:48 Відповісти
ні, на живого - в клітці, так прикольніше, щоб закатувати до смерті.
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24.04.2020 16:17 Відповісти
ця могилка прибутковий туристичний об'єкт - як можна за просто так від нього відмовитися
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24.04.2020 14:06 Відповісти
Правильно.
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24.04.2020 14:24 Відповісти
ЕГО НЕОБХОДИМО ЭКСГУМИРОВАТЬ И СПРЯТАТЬ !)
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24.04.2020 14:44 Відповісти
Отдать в обмен на наших военнопленных, одного на всех. Можно с памятником.
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24.04.2020 15:12 Відповісти
Смыть в унитаз и точка
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24.04.2020 15:58 Відповісти
 
 