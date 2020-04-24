Фракція "ЄС" наполягає на ухваленні законопроєкту про страхування медиків, які борються з COVID-19, - Геращенко
Фракція "Європейська Солідарність" наполягатиме на ухваленні на позачерговій сесії парламенту законопроєкту про обов'язкове страхування медиків.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявила нардепка Ірина Геращенко.
"Ми наполягали, щоб наша політична сила отримала підписні листи, зібрали підписи, апелювали до колег для того, щоб прийняти негайно закон про обов’язкове страхування всього медперсоналу, який працює з хворими на коронавірус", – сказала вона.
Геращенко зазначила, що медики досі залишаються незахищеними в умовах епідемії.
"В Україні зараз 7,5 тис. інфікованих, з них кожен п’ятий – це лікар або медичний співробітник, тобто понад 1400 хворих – це медики, які захворіли на COVID-19, це означає, що вони залишаються незахищеними. Немає елементарного – костюмів, масок, дезінфекторів, рукавичок. Президент і його команда зустрічають вже мільйонний літак звідкись, але чому лікарі залишаються незахищеними? Надзвичайно важливо, щоб лікарі, які сьогодні на передовій у боротьбі з пандемією, були захищені як українські військові. У випадку, якщо медик був інфікований, вони отримали страховку 100 тис. грн, не дай Боже у випадку смерті медпрацівника – щоб його родина отримала близько 2,5 млн грн. Такою була наша пропозиція", – додала нардепка.
Геращенко наголосила, що "Європейська Солідарність" буде вимагати поставити на порядок денний свій законопроєкт про страхування медиків.
"Ми бачимо, що нам починають розповідати, що це неможливо, що є регламент, потрібен додатковий час. Блокувати роботу країни – не потрібен додатковий час, захистити медика – вже два місяці ми не можемо це зробити", – наголосила вона
Раніше повідомлялося, що нардепи фракції "Європейська Солідарність" зареєстрували законопроєкт, спрямований на додатковий захист медичних працівників.
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https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/2917213968344116 1 год ·
Великий бізнес в Україні ніколи не належав українцям. Це природньо.
Нині, за допопмогою карантину, українців позбавляють середнього і дрібного бізнесу. Це ми вже проходили після 1917 й після 1929-го.
Зеленський потроху вичищає решту українців з усіх органів центральної влади. Це позбавить нас решти ілюзій.
Далі, за допомогою капітуляції та нового економічного законодавства зеленський зможе те, чого не вдалося сталіну - очистити від українців Україну.
Хіба що раніше ми встигнемо очистити Україну від зеленських.
https://www.facebook.com/Oleksandr.Rd?comment_id=Y29tbWVudDoyOTE3MjEzOTY4MzQ0MTE2XzI5MTcyMzA1MzE2NzU3OTM%3D Олександр Рд - Велиий бізнес був у руках українців: Яхненки, Терещенки, Симиренки, Чикаленко, Харитоненко і багато інших доки не був встановлений семітський червоний сатанізм.
«Антикоронавирусные ограничения не могут и не будут продолжаться два-три месяца. Они должны и будут продолжаться часы...
...мы обеспечим медицину, и это будет первым приоритетом. Врач, который борется с пандемией, - там реформаторов не будет, там будут волонтеры - будет получать 1000 гривен в день. Его жизнь и здоровье будут застрахованы на один миллион гривен»