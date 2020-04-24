Фракція "ЄС" наполягає на ухваленні законопроєкту про страхування медиків, які борються з COVID-19, - Геращенко

Фракція "Європейська Солідарність" наполягатиме на ухваленні на позачерговій сесії парламенту законопроєкту про обов'язкове страхування медиків.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявила нардепка Ірина Геращенко.

"Ми наполягали, щоб наша політична сила отримала підписні листи, зібрали підписи, апелювали до колег для того, щоб прийняти негайно закон про обов’язкове страхування всього медперсоналу, який працює з хворими на коронавірус", – сказала вона.

Геращенко зазначила, що медики досі залишаються незахищеними в умовах епідемії.

"В Україні зараз 7,5 тис. інфікованих, з них кожен п’ятий – це лікар або медичний співробітник, тобто понад 1400 хворих – це медики, які захворіли на COVID-19, це означає, що вони залишаються незахищеними. Немає елементарного – костюмів, масок, дезінфекторів, рукавичок. Президент і його команда зустрічають вже мільйонний літак звідкись, але чому лікарі залишаються незахищеними? Надзвичайно важливо, щоб лікарі, які сьогодні на передовій у боротьбі з пандемією, були захищені як українські військові. У випадку, якщо медик був інфікований, вони отримали страховку 100 тис. грн, не дай Боже у випадку смерті медпрацівника – щоб його родина отримала близько 2,5 млн грн. Такою була наша пропозиція", – додала нардепка.

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Геращенко наголосила, що "Європейська Солідарність" буде вимагати поставити на порядок денний свій законопроєкт про страхування медиків.

"Ми бачимо, що нам починають розповідати, що це неможливо, що є регламент, потрібен додатковий час. Блокувати роботу країни – не потрібен додатковий час, захистити медика – вже два місяці ми не можемо це зробити", – наголосила вона

Раніше повідомлялося, що нардепи фракції "Європейська Солідарність" зареєстрували законопроєкт, спрямований на додатковий захист медичних працівників.

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