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Тбілісі може розцінити призначення Саакашвілі віцепрем'єром як недружній крок Києва, - посол Грузії Шарашенідзе

Тбілісі може розцінити призначення Саакашвілі віцепрем'єром як недружній крок Києва, - посол Грузії Шарашенідзе

Можливе призначення колишнього президента Грузії (2004-2013 рр.), ексголови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі на посаду віцепрем'єр-міністра України з реформ із великою ймовірністю буде сприйняте у Тбілісі, як недружній і неприйнятний з боку стратегічного партнерства крок, вважає посол Грузії в Україні Теймураз Шарашенідзе.

"Ви знаєте, що Міхеіла Саакашвілі визнала Грузинська держава, грузинське правосуддя винним, і його оголошено в міжнародний розшук. Свого часу було звернення до української сторони про затримання і передання Міхеіла Саакашвілі в Грузію, і було передано матеріали порушених кримінальних справ ... Крім того, варто нагадати, що ця людина неодноразово закликала повалити легітимно обраний уряд Грузії насильницьким шляхом. На тлі всього викладеного можливе призначення пана Саакашвілі з великою ймовірністю буде сприйняте у Тбілісі, як недружній і неприйнятний з боку стратегічного партнерства крок", - сказав він у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

Шарашенідзе наголосив, що українська сторона поінформована про ставлення Грузії до цього питання.

"Ми бережемо нашу дружбу, і дуже сподіваюся, що, приймаючи рішення, стратегічний партнер врахує ставлення грузинської сторони до персони Саакашвілі та історії його злочинів у минулому, що підтверджується судовими постановами, які набули чинності", - зазначив дипломат.

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Водночас посол звернув увагу на те, що з дня відновлення незалежності двох країн відомий не один приклад взаємної підтримки та тісної співпраці між Грузією і Україною. Сьогодні динаміка співробітництва країн дуже висока, і у двосторонніх, і в міжнародних форматах.

"Ми тісно співпрацюємо в рамках ГУАМ, у питаннях європейської та євроатлантичної інтеграції, в рамках ініціативи "Східне партнерство", в рамках міжнародних організацій. Особливо необхідно відзначити взаємодопомогу і зусилля в питаннях конфлікту з Росією і деокупації. У Грузії Україну вважають однією з дружніх країн, а український народ - найближчим", - сказав Шарашенідзе.

Він також нагадав про торішній візит президента і прем'єр-міністра Грузії в Україну, в рамках якого було підписано документ про створення грузинсько-української стратегічної ради високого рівня, який поклав основу для інституціоналізації стратегічного партнерства обох країн. Однак посол зазначив, що таке показове співробітництво "не всім подобається".

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"Були неодноразові спроби штучно внести розбрат у наші відносини, та, на щастя, вони були безрезультатні", - резюмував він.

Автор: 

Грузія (1852) дипломатія (711) Кабмін (14150) призначення (2300) Саакашвілі Міхеіл (2155) Шарашенідзе (6)


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Топ коментарі
+57
Пусть Грузия не переживает - назначение Саакашвили на любой пост в нашей стране это, в первую очередь, недружественный акт по отношению к самой Украине. А все прочее - это уже побочные эффекты. Какие претензии к самоубийце, что он еще кому-то асфальт забрызгает?
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24.04.2020 12:03 Відповісти
+39
Потому, что Саака популист и идиот.

А сейчас он еще и контролируемый бандой Коломойского популист и идиот.
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24.04.2020 12:09 Відповісти
+37
Не утруждайтесь. Зе-электорат не понимает элементарных вещей. Апелляция к логике для них не сработает. Не в коня корм.
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24.04.2020 12:13 Відповісти
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В Шарашканідзе "говоряще" прізвище
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24.04.2020 13:58 Відповісти
а Шмарклєнскі, а Сцикашвіля тобі наромальні нічого "не гаварящі" прізвища?
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24.04.2020 15:14 Відповісти
ну вот, с грузинами еще мы не поругались....
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24.04.2020 14:09 Відповісти
Клоуны собираются в одно большое шапито.....
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24.04.2020 14:23 Відповісти
Тбілісі може розцінити призначення Саакашвілі віцепрем'єром як недружній крок Києва, - посол Грузії Шарашенідзе - Цензор.НЕТ 6137
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24.04.2020 14:28 Відповісти
оппа! зелебобики - засада! шо теперь будете делать???
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24.04.2020 15:14 Відповісти
Михо с Бендукидзе вытащили их из полной ж"пы ,а ни его за два костюма судят, тут крадут миллионы в день... Саакашвили Гражданин Украины и какое дело Грузии кем он у нас будет работать.
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24.04.2020 15:22 Відповісти
за костюми не судять, тим більше, що в президента є можливість купити собі ті костюми.
Ти знову нам тут Лапшу розвішуєш?
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24.04.2020 15:42 Відповісти
а за что его судят пророссийские реваншисты в грузии?
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25.04.2020 13:31 Відповісти
за криваві розправи, за вбивство громадянина Грузії саакіними псами, яких він власноруч амністував, і які не понесли покарання.
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28.04.2020 10:57 Відповісти
))))
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24.04.2020 15:22 Відповісти
і правильно розціне. Це як би Грузія зараз призначила на високу посаду януковича. Такий самий випадок !!
Зелений блазень дуже далекий від розуміння таких речей.
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24.04.2020 15:41 Відповісти
Ты что, гонишь и на порошенко? Ведь он тоже , значит, был блазнем, раз назначил Михо губернатором? Порохоботы, вы совсем свихнулись.
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24.04.2020 16:42 Відповісти
Порох також порушив закон. Але він не призначав політичного авантюриста керувати країною.. А твоя зелена шмаркля націлився на знищення всієї країни за допомогою таких біснуватих наркоманів як ссакашвілі.
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28.04.2020 11:18 Відповісти
Михо жил год в Голландии.
Что-то я не помню, чтобы Голландия сильно пыталась его выдать Грузии после решения грузинского суда.
Я даже не помню, чтобы официальный Тбилиси запрос нидерландцам присылал...
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24.04.2020 15:44 Відповісти
а Нідерланди його призначали на державні посади?
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24.04.2020 15:58 Відповісти
Грузия всерьёз и не настаивала на выдаче Мишико. У него очень много сторонников, которым понравилась ликвидация коррупции. Сейчас их даже больше стало. Поэтому посол в ноябре будет другой, а новый будет высказывать надежду что у Мишико получится и в Украине. И получилось бы если бы Миша стал именно Премьером с правом увольнять и назначать.
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25.04.2020 09:58 Відповісти
саакашвілі - скоморох. Та ще й токсичний скоморох. Ніде притулку знайти не може. Ве б повернувся в свою країну, відсидів термін, та й на волю.. з чистою совістю (чи що там в цього кровожерливого недопрезидента замість неї?)..
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24.04.2020 15:57 Відповісти
а кто это говорит ? а говорит это *****
,через своих ставленников в Грузии !!!
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24.04.2020 16:05 Відповісти
Доверия грузинским властям нет они все московские марионетки
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24.04.2020 17:28 Відповісти
Тбілісі не Москва, хто із Зелених їх буде слухати?
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24.04.2020 16:07 Відповісти
Браво, Зеленский! Брааавоо!!
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24.04.2020 16:07 Відповісти
Бздуна здала Грузію кремлівській мафії...тепер звичайно ********** кабаївській бригаді...та й наші сателіти теж ********** кабаївцям...може світ їх зупинить...короновірусом...а то кожна країна світу вже натерпілась і не мало....
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24.04.2020 16:08 Відповісти
Порошенко подсуетился?
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24.04.2020 16:26 Відповісти
Ага! РоШенки это как серпом по яйцам ...
😝
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25.04.2020 01:11 Відповісти
це Україні як отим самим по яйцях. Та тільки вам, емігрантами, начхати на Україну.
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28.04.2020 11:24 Відповісти
Предлагаю всему правительству и президенту грузии если они так ненавидят Саакашвили приехать в Украину набрать в рот говна и плунуть саакашвили в морду!!!
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24.04.2020 16:37 Відповісти
ТО ТАК СУСЛЕКИ РОБЛЯТЬ.
А ГРУЗІНИ СЛАВНИЙ НАРОД.
ТО СРАКАШВІЛІ ВИБЛ@ДОК.
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24.04.2020 17:52 Відповісти
Який піп, такий і приход. Закінчилися кадри в дурках і помийках, ловлять тепер "летучих голандців" по покрівлях. Ніхто із розумних професіоналів не хоче ідти в цю владу.
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24.04.2020 16:46 Відповісти
У порохоботов когнитивный диссонанс.
Когда порошенко назначал Михо губернатором - это было хорошо. А когда Зеленский - зрада зрадная и клоунада.

Запомните, порохоботы, если б Михо не стал грызть порошенко за коррупцию, то и дальше б работал губернатором, а вы бы его нахваливали.
Но у Михо - аллергия на воров, потому и стал заклятым врагом для порошенко и для вас, воров всевозможных.
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24.04.2020 16:48 Відповісти
А УКРАЇНСЬКОЮ МОЖЕШ ??
ЧИ РЮЗЬКОГОВОРЯЩА ЩЕЛЕПА НЕ ДОЗВОЛЯЄ ???
А ??
ЛАЙНО МОКШАНСЬКЕ .
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24.04.2020 17:50 Відповісти
Тобі та подібним тобі втлумачуй хоч українською, хоч суахілі. Ти все одно мастурбуватимеш на пецу. Обтєкай
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24.04.2020 20:10 Відповісти
Чапаев это чисто Украинская фамилия ...😂😂😂
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25.04.2020 01:14 Відповісти
Петро назначив Мішу керівником області яка по величині території, як Грузія ..
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25.04.2020 13:01 Відповісти
і без Кахи Бендукідзе та американської фінансової допомоги ссакашвілі сів на сраку в тій Одеськй області..
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28.04.2020 11:37 Відповісти
Він все правильно зробив в Одеській області, у соєвих підгорає за друга Підрахуя, Голубова, Труханова та інших сєпарів друзів Пєці.
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28.04.2020 13:06 Відповісти
це в вас, ідіотів, підгоряє від немічністі того політичного скитальця, пана карлсона.
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28.04.2020 13:38 Відповісти
стецько, труханов мер, це воборна посада, і за нього голосувала Одеса, а не Порошенко. А голова області то призначена президентом. Як ти, бовдур, не бачиш між ними різниці, то краще стули свою дурненьку пельку.
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28.04.2020 13:40 Відповісти
Мы что еще на маленькую Грузию будем оглядываться. Михо в премьеры!
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24.04.2020 17:46 Відповісти
Грузії .
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28.04.2020 11:26 Відповісти
После того, как Грузия смирилась с захватом своей территории московией, то как и чьи шаги она оценивает по отношению к себе, уже мало кого интересует.
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24.04.2020 18:20 Відповісти
Проросійський прем'єр Грузії погрожує Україні. Як буде грузинською: ідіть в сраку? Якщо Саакашвілі прижме Авакова, то вже заради цього його потрібно вводити в кабмін
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24.04.2020 18:47 Відповісти
які ж ви примітивні. !
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28.04.2020 11:27 Відповісти
у нас в правительстве и так клоунов хватает так они ещё и этого пригласили.
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24.04.2020 18:47 Відповісти
Ще один злочинець може отримати владу. Нічого нового.
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24.04.2020 19:04 Відповісти
і який же злочин він скоїв?
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25.04.2020 13:32 Відповісти
https://censor.net.ua/ua/news/3073955/sud_u_gruziyi_zasudyv_saakashvili_do_6_rokiv_vyaznytsi
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25.04.2020 14:40 Відповісти
ну да, кацапы обвиняют, что он обижал воровскую илиту с корнями в рашке.
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25.04.2020 14:51 Відповісти
Ага, в грузинском суде (реформированном Саакашвили) сидят кацапы и судят грузин. Охрененная реформа.
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25.04.2020 15:17 Відповісти
Ты видел кто в там судах грузинских? Ссылочку кинешь? Лучше расскажи сколько воров посадили реформированные суды Порошенко. Суды Саакашвили посадили сотни, если что.
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25.04.2020 16:40 Відповісти
Кацапы могут обвинять кого угодно в чём угодно. А приговор для Михи озвучил им же реформированный суд.
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25.04.2020 17:08 Відповісти
Типа после Михо там никто ничего обратно не разреформировал, судьи остались? Кацапско-соевую методичку пересказываешь.
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26.04.2020 10:18 Відповісти
було б непогано, якби з тобою те саме зробили, що робив ссакашвілі з народом Грузії, коли був президентом. Сподіваюсь "нагорода" тебе знайде.
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28.04.2020 11:29 Відповісти
https://censor.net.ua/ua/news/3042904/sud_tbilisi_zaochno_zasudyv_saakashvili_do_3_rokiv_vyaznytsi
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25.04.2020 14:44 Відповісти
Грузинскому «реформатору» нельзя доверять никакой пост в украинском Правительстве. Украине не нужен второй велосипедист, который нигде не может найти себе убежища! Если батоно получит власть, то Бичо-Джан немедленно начнет репрессии против своих обидчиков в период, когда он лазил по крышам с мобильником. После того, как господин Аваков подверг критике невнятную речь президента «Руха новых грузинских сил» (бе-бе-бе) и назвал грузинского мцыри: «Тварь последняя!», Михо пообещал посадить в буцегарню пана Арсена. И тогда мы останемся без головы силовиков. Кликнуть здесь: 2 минута 52 секунда. https://www.facebook.com/babaandkit/videos/400131607252139/UzpfSTEwMDAwNzY3NTU2MjAzMjoyMjY3ODYyNTQwMTQ2MjQz/
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24.04.2020 19:54 Відповісти
За аваковым давно тюрьма плачет, так что это еще одна причина поддержать сааку
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25.04.2020 01:06 Відповісти
так само як і за ссакашвілі. Підтримувати одного злочинця, щоб він помстився іншому злочинцю?? Мдааа. Кастрована в тебе логіка..
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28.04.2020 11:31 Відповісти
Мало-ли чего обещал Сраканакуйшкили под коксом. Так-жее как и ЗЕлена дрысля.
2 сапога - пара, надо гнать их сцанными тряпками, козо..е..ба в Грузию, а вислючок оманский сам найдет дорогу на историческую родину.
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25.04.2020 08:08 Відповісти
а когда они в своем парламенте принимают депутатов рф он учитывают наше к этому отношение?
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24.04.2020 21:33 Відповісти
а коли наша прем"єрка цілувалась у десни з ****** в той час, коли кацапи бомбили Грузію, то нічого?? То так і має бути? В дзеркало подивись спочатку, ніж в когось плювати.
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28.04.2020 11:33 Відповісти
Вы тут все мега крурые.А у меня вопрос .Михо был президентом в грузии -так?Он вывел Грузию в ту страну какая она есть -Так?В чем его преступление ?
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24.04.2020 22:48 Відповісти
ні, мега крутий тут тільки ти.
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28.04.2020 11:35 Відповісти
Я уже раньше говарил, что Порох увидел крест, а я видел плюс.
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24.04.2020 23:50 Відповісти
Грузины наши братья по духу. Неужели нам надо ссориться с ними? Нам надо вместе идти в НАТО. А по очевидности, сломанные шантажом Зе и Саакашвили во власти - это сдача интересов независимой Украины Путину, в угоду спасения шкуры последнего и во славу великодержавия империи зла.
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24.04.2020 23:57 Відповісти
У Грузії при владі зараз перебувають путінські шістки. На них, як і на оппоблок, рашку, ватників не потрібно взагалі звертати увагу.
А що з цього призначення вийде ?? Х.з
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25.04.2020 00:10 Відповісти
сейчас в Грузии правят прокацапы. Игнорить их и всё.
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25.04.2020 00:15 Відповісти
Грузия не признала Украинскую автокефальную церковь.Тут я на стороне Зеленского,пусть Саакашвили работает.
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25.04.2020 01:03 Відповісти
Так у осла Оманского сказали уже, что плевали на Грузию с большой высоты. Я бы уже на месте Грузии разорвал бы дипломатические отношения.
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25.04.2020 07:37 Відповісти
Грузин легко можно понять , поставив себя на их место . А как бы (к примеру ) отреагировали украинцы , назначь х.уйло в своё правительство , Овоща , или Килю Бимбу .? Скрывающихся от правосудия , беглых преступников , которых на родине ждёт тюрьма .! .
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25.04.2020 08:49 Відповісти
дорогие мои Украинци. ви пасмотрите кто против етои назначений, 1) кремль 2) наставники кремля в Грузий (ми простие и болшинство граждан толко приветствуем 3) 5-я колона в Украине. вивод делаите сами.
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25.04.2020 10:33 Відповісти
Беручи Саакашвили в уряд Зеленський реально рискуе , а це говорить , що справи в нього погані..
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25.04.2020 12:55 Відповісти
а що менш суперечливої кандидатури на цей пост в Україні чи діаспорі не знайшлося?
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28.04.2020 11:08 Відповісти
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