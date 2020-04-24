За добу в Києві 63 нові випадки COVID-19, серед них троє медиків і 9 священнослужителів, загалом 1122 особи захворіли, - Кличко

За минулу добу коронавірус у столиці підтвердили ще у 63 осіб, зокрема у 3 медиків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час онлайн-брифінгу повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Кількість киян, у яких лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, за минулу добу збільшилася ще на 63 особи. Троє з них - медики. Загалом у Києві вже 1122 підтверджені випадки захворювання на COVID-19", - розповів він.

Серед захворілих 22 жінки віком від 21 до 82 років та 35 чоловіків від 18 до 87 років. Також 6 хлопчиків віком від 6 до 14 років.

До лікарень столиці госпіталізували 20 пацієнтів. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.

За минулу добу виписано 8 осіб. Загалом за цей час одужали 53 мешканці Києва.

"Дев'ять осіб, у яких за минулу добу підтвердили діагноз коронавірус, - священнослужителі. П'ятеро - з Києво-Печерської лаври. Троє - з Покровського Голосіївського монастиря. І одна особа - із жіночого монастиря Святого Пантелеймона", - додав Кличко.

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