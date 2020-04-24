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Саакашвілі про угоду щодо ЗВТ із Туреччиною: Не можна її в цьому вигляді підписувати, інакше з українською легкою промисловістю можна буде розпрощатися

Саакашвілі про угоду щодо ЗВТ із Туреччиною: Не можна її в цьому вигляді підписувати, інакше з українською легкою промисловістю можна буде розпрощатися

Експрезидент Грузії і колишній глава Одеської обласної державної адміністрації (ОДА) Міхеіл Саакашвілі заявляє, що Україні не можна підписувати угоду про зону вільної торгівлі з Туреччиною в нинішньому вигляді, бо це негативно вплине на українську легку промисловість.

"Зараз ми підписуємо договір про вільну торгівлю з Туреччиною. Не можна його в цьому вигляді підписувати. Ми ж маємо відстоювати свої інтереси. Щойно ми підпишемо, і це набуде чинності - з українською легкою промисловістю можна буде розпрощатися назавжди. Турки ж дуже розумні, вони знають, що нам політично це дуже потрібно. Я хороший друг Ердогана, я знаю його, у нас хороший досвід співпраці, але в них свої інтереси і він дуже крутий у відстоюванні своїх інтересів", - сказав Саакашвілі на засіданням фракції "Слуга народу" в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він зазначив, що свого часу припустився такої самої помилки в Грузії, підписавши таку угоду.

Також читайте: Я за співпрацю з МВФ, але на умовах України, - Саакашвілі

"Я не раджу робити таку ж помилку. Не можна сліпо нічого підписувати", - зауважив Саакашвілі.

Крім того, він наголосив на тому, як Європейський Союз захищає свій ринок. "Особливо зараз, в епоху кризи, ви побачите, який це буде протекціонізм", - додав Саакашвілі.

Автор: 

Саакашвілі Міхеіл (2155) Туреччина (3627) ЗВТ (361) протекціонізм (3)


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Топ коментарі
+14
Б-же, какой молодец! Ещё официально никто, а уже переживает за украинскую лёгкую промышленность! Вот всем бы так! Саакашвили в президенты!
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24.04.2020 12:14 Відповісти
+10
Пропал дом
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24.04.2020 12:13 Відповісти
+8
Саакашвили о соглашении по ЗСТ с Турцией: Нельзя его в этом виде подписывать, иначе с украинской легкой промышленностью можно будет распрощаться - Цензор.НЕТ 2522
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24.04.2020 12:20 Відповісти
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24.04.2020 12:13 Відповісти
зрада???
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24.04.2020 12:14 Відповісти
Та нє, пірімога Бубачкі.
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24.04.2020 12:19 Відповісти
так для вас кожна перемога Зеленського - це і є Зрада!
що за протиріччя?
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24.04.2020 12:23 Відповісти
Человек нормально мыслит и у него не дырявая память.Вспомните время,когда в Стамбул ходили корабли и приходили назад,загруженные тюками под завязку. Это была мануфактура из Турции,рубашки мешками продавали.
Потом "анализаторы" и пророки рассказывали о том как Украина поняла лёгкую промышленность Турции. Примерьте это на нынешнюю ситуацию и у вас появится новый взгляд на слова Саакашвили
Так что ,5 копійок,ваша острота- пальцем в небо.
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24.04.2020 12:39 Відповісти
Саакашвілі про угоду щодо ЗВТ із Туреччиною: Не можна її в цьому вигляді підписувати, інакше з українською легкою промисловістю можна буде розпрощатися - Цензор.НЕТ 8284
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24.04.2020 13:06 Відповісти
Ниочем.

Весь Мир завален дешевой китайчатиной, но с легкой промышленностью попрощались только лузеры.
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24.04.2020 12:14 Відповісти
Это вы не вникли внутрь проблемы! А вот Европа и Трамп имеют к экономике Китая!
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24.04.2020 12:23 Відповісти
США с Европой и создали их экономику. Делали это они конечно в расчете, что китайцы перестанут к ним лезть через все щели, но в итоге вырастили монстра.
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24.04.2020 12:36 Відповісти
еще не взяли на довольствие, а он уже дает советы космического масштаба
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24.04.2020 12:14 Відповісти
А должен был пройти мимо проблемы с "думкой": моя хата с краю? Дохатаскрайничались уже, трусы в стране некому шить.
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24.04.2020 12:44 Відповісти
Всё, Миша. Теперь ты и туркам не нравишься.
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24.04.2020 12:14 Відповісти
Б-же, какой молодец! Ещё официально никто, а уже переживает за украинскую лёгкую промышленность! Вот всем бы так! Саакашвили в президенты!
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24.04.2020 12:14 Відповісти
Да в палату #6 до Наполеона.
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24.04.2020 12:18 Відповісти
так що ж ви х...ла обираєте, навіть строк обнулили, обирайте Сцикашвілю.
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24.04.2020 15:50 Відповісти
Кто это "вы"? ***** выбирают кацапы. Малоросы выбирают ***********. А настоящие украинцы выбырают красавца-джигита! Саакашвили в президенты!
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24.04.2020 17:45 Відповісти
українці всяких зайд і пройдисвітів не обирають, можете забирати того аферюгу , Україні і українцям він не потрібен.
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24.04.2020 19:45 Відповісти
Я хороший друг Эрдогана, остальное можно не читать...
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24.04.2020 12:15 Відповісти
Интересно, Эрдоган в курсе?
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24.04.2020 12:22 Відповісти
Саака ,не грузи их заумными фразами,лучше скажи какую-то шутку, может тогда оценят
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24.04.2020 12:15 Відповісти
Украинцы!!! Вам нельзя ничего!!! Можно только то, что я, бежавший уголовник скажу!!
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24.04.2020 12:16 Відповісти
коли почалася перебудова і почалася активна торгівля з закордонними країнами,ми жили в Тюмені.Все місто ходило в шубах та шкіряних виробах з Туреччини.Вони там швидко набудували фабрик і завалили росію своїм одягом.Навіть ''Книгу о вкусной и полезной еде'' знайома привезла з Турції,надрукована російською.
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24.04.2020 14:24 Відповісти
Обухов, хватит кормить россию!

Саакашвили о соглашении по ЗСТ с Турцией: Нельзя его в этом виде подписывать, иначе с украинской легкой промышленностью можно будет распрощаться - Цензор.НЕТ 419
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24.04.2020 12:17 Відповісти
продавати можна майже все особливо туалетний папір ....доречі щось не чути вашого крику про те що титанову руду та циркон вивозять у росію ...а це не туалетний папір це стратегічна сировина ...чому про це тиша ...чому українську титанову руду збираються вивозити до Ізраїлю (там під її побудували "заводік) підписали з жидами зону вільної торгівлі якраз і з цього приводу також ...
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24.04.2020 12:25 Відповісти
ну все Міхо ...точно не візьмуть ...
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24.04.2020 12:18 Відповісти
правильно.
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24.04.2020 12:18 Відповісти
и с другими странами все закрыть...
нужно поддерживать отечественного производителя...
будем одеваться, ездить, питаться и тд.. тем что наши сварганят...
Конкуренцию нах....
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24.04.2020 12:21 Відповісти
А внутренняя конкуренция вам чем не угодила?
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24.04.2020 12:48 Відповісти
для внутренней конкуренции нужен внутренний потребитель-а средний украинец с зарплатой 10 тыс таковым не является....вы небось забыли что у нас экспортно ориентированная экономика
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24.04.2020 14:20 Відповісти
Вообще то в нормальной стране надо уметь делать всё необходимое для автономной жизни. Может хотя бы короновирус научит надеяться только на себя.
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24.04.2020 16:07 Відповісти
Шо правільно? А на чому буде зелень барижити?
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24.04.2020 12:22 Відповісти
В ненышнем соглашении нет нишы для Саакашвили. Нужны переговоры с начала и перераспределения потоков с кешем для Великого уголовника. И все будет ОК.
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24.04.2020 12:19 Відповісти
почалося.
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24.04.2020 12:20 Відповісти
Михо, вперёд, тебя в Грузии ждут!
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24.04.2020 12:20 Відповісти
А тебя в якутии
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24.04.2020 13:20 Відповісти
Саакашвили о соглашении по ЗСТ с Турцией: Нельзя его в этом виде подписывать, иначе с украинской легкой промышленностью можно будет распрощаться - Цензор.НЕТ 2522
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24.04.2020 12:20 Відповісти
Довго він там не протримається. Наладять під сраку коліном.
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24.04.2020 12:20 Відповісти
нє дождьотєсь!!!
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24.04.2020 12:24 Відповісти
аж полетит
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24.04.2020 12:31 Відповісти
у квартального клоуна даже на дебилов дефицит: уже у грузинов побираются...Авакову пора тренироваться метать стаканы, а лучше графины...и не обязательно с водичкой...
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24.04.2020 12:27 Відповісти
когда сферы интересов поделены они под Хабенского и его "стаканчики" - так хорошо обсуждают и решают свои делишки и мутняки - и со стаканами и графинами...., что ....- а на ТВ - это для лохов....
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24.04.2020 12:40 Відповісти
Я же говорю- сулугуни агент хйла. Давайте ещё с эрдоганом разосремся и тогда все - прощай навсегда Крым и выход к чёрному морю
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24.04.2020 12:34 Відповісти
Ну тут собственно выбор невелик: либо извиниться перед Эрдоганом либо потерять собственные рабочие места.
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24.04.2020 12:52 Відповісти
неужели так сложно научиться шить трусы???
целый бином ньтона ))))
вы там пошарьте у карлсона во дворе. модет у него швейная фабрика припрятана..)))
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24.04.2020 13:25 Відповісти
с закупленной импортной ткани на таких же швейных машинках-вы называете это украинской легкой промышленностью-потому что у швеи фамилия украинская?
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24.04.2020 14:23 Відповісти
ГДЕ в моей реплике слово "промышленность" и слово "легкая"
может тебе меньше пить надо?
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24.04.2020 17:21 Відповісти
тема новости -легкая промышленность...тема твоей реплики х з ...может хочешь научить нас пошиву трусов из бинома ?
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24.04.2020 17:57 Відповісти
тема новости - сказки от карлсона..))) где ты там нашел легкую промышленность, не в сказках а в новости? )))) бросайпить
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24.04.2020 22:54 Відповісти
наглядный пример того ,что такое упоротость...c алкоголем проблемы?
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25.04.2020 18:09 Відповісти
кто бы мог подумать что ты НАСТОЛЬКО самокритичен )))
у тебя таки есть шанс вылечиться ))
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25.04.2020 20:41 Відповісти
Михо - ты еще не "вступил" а уже КОНФЛИКТ интересов с зЭ...- он же Эрдогану все подпишет....
Не забудь также и об АгроСекторе сказать....- ато скоро в Украине и ни Картошка, ни Буряка, ни Цыбули теж не будет своей - окромя у "Бабушек"....- все Турция и ....
А реально можем ВСЮ Европу "кормить"....
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24.04.2020 12:37 Відповісти
Ага, вже відчизняний автопром підтримуємо майже 30 років і нічого кращого як складати китайські авто, з агрегатів, не спромоглись
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24.04.2020 12:48 Відповісти
Та взагалі не можна ніяких зон вільної торгівлі ні з ким укладати, бо у нас взагалі так не буде ніякої промисловості, ні легкої, ні важкої! І безвіза нам не треба, ні ЄС, ні НАТО, з ****** та *********** нам тільки треба діло мати!
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24.04.2020 12:54 Відповісти
Ещё даже не санитар в украине, а уже "командирский голос вырабатывает""
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24.04.2020 13:02 Відповісти
какая такая легкая промышленность? где он тут ее нашел?
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24.04.2020 13:15 Відповісти
гугл в поміч, каца
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24.04.2020 13:57 Відповісти
может кто-то в гугле и одевается...но последние 20 лет не сталкивался с отечественным...
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24.04.2020 14:16 Відповісти
А в Украине она(эта легкая...) есть? КАРЛ, ГДЕ?
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24.04.2020 13:16 Відповісти
Не знаю як в Сурінамі, а в Україні є.
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24.04.2020 13:56 Відповісти
Министерство иностранных дел Грузии отозвало своего посла из Украины на фоне разговоров о вероятном назначении Саакашвили
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24.04.2020 14:07 Відповісти
золотые слова
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24.04.2020 14:41 Відповісти
 
 