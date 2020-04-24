Саакашвілі про угоду щодо ЗВТ із Туреччиною: Не можна її в цьому вигляді підписувати, інакше з українською легкою промисловістю можна буде розпрощатися
Експрезидент Грузії і колишній глава Одеської обласної державної адміністрації (ОДА) Міхеіл Саакашвілі заявляє, що Україні не можна підписувати угоду про зону вільної торгівлі з Туреччиною в нинішньому вигляді, бо це негативно вплине на українську легку промисловість.
"Зараз ми підписуємо договір про вільну торгівлю з Туреччиною. Не можна його в цьому вигляді підписувати. Ми ж маємо відстоювати свої інтереси. Щойно ми підпишемо, і це набуде чинності - з українською легкою промисловістю можна буде розпрощатися назавжди. Турки ж дуже розумні, вони знають, що нам політично це дуже потрібно. Я хороший друг Ердогана, я знаю його, у нас хороший досвід співпраці, але в них свої інтереси і він дуже крутий у відстоюванні своїх інтересів", - сказав Саакашвілі на засіданням фракції "Слуга народу" в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Він зазначив, що свого часу припустився такої самої помилки в Грузії, підписавши таку угоду.
"Я не раджу робити таку ж помилку. Не можна сліпо нічого підписувати", - зауважив Саакашвілі.
Крім того, він наголосив на тому, як Європейський Союз захищає свій ринок. "Особливо зараз, в епоху кризи, ви побачите, який це буде протекціонізм", - додав Саакашвілі.
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що за протиріччя?
Потом "анализаторы" и пророки рассказывали о том как Украина поняла лёгкую промышленность Турции. Примерьте это на нынешнюю ситуацию и у вас появится новый взгляд на слова Саакашвили
Так что ,5 копійок,ваша острота- пальцем в небо.
Весь Мир завален дешевой китайчатиной, но с легкой промышленностью попрощались только лузеры.
нужно поддерживать отечественного производителя...
будем одеваться, ездить, питаться и тд.. тем что наши сварганят...
Конкуренцию нах....
целый бином ньтона ))))
вы там пошарьте у карлсона во дворе. модет у него швейная фабрика припрятана..)))
может тебе меньше пить надо?
у тебя таки есть шанс вылечиться ))
Не забудь также и об АгроСекторе сказать....- ато скоро в Украине и ни Картошка, ни Буряка, ни Цыбули теж не будет своей - окромя у "Бабушек"....- все Турция и ....
А реально можем ВСЮ Европу "кормить"....