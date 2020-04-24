Коронавірус у Вінницькій області підтверджено у 370 осіб, серед них 24 дітей

Станом на 11.00 годин 24.04.2020 року на території області зареєстровано 609 підозр на COVID-19. У 370 випадках виявлено коронавірус, серед них у 24 дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Вінницький обласний лабораторний центр МОЗ України.

Лабораторно підтверджені випадки захворювання на коронавірус у дітей зареєстровані у Вінниці - 14, в Гайсинському районі - 4, Вінницькому, Калинівському, Літинському, Томашпільському, Тростянецькому, Чернівецькому районах по 1 дитині).

Зареєстровано три летальні випадки від коронавірусної інфекції у дорослих.

Видужала 51 особа, що підтверджено двома негативними результатами лабораторних досліджень.

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Лабораторно підтверджені випадки зареєстровані на 24 адміністративних територіях (місто Вінниця - 161, Калинівський район - 71, Вінницький район - 18, Тростянецький район - 16, Погребищенський район - 12, Гайсинський район - 11 Козятинський, Барський райони - по 9, Жмеринський, Немирівський райони - по 8, Літинський район - 6, Тульчинський, Хмельницький, Ямпільський райони - по 5, Липовецький, Муровано-Куриловецький райони - по 4, Оратівський, Томашпільський, Чернівецький райони - по 3, Іллінецький, Крижопільський, Могилів-Подільський, Тиврівський райони - по 2, місто Ладижин один випадок).

Станом на 23 квітня 2020 року в лабораторіях ОЛЦ досліджено 5848 зразків матеріалів. Нині в лабораторному центрі наявні 5 наборів реагентів для проведення досліджень методом полімеразної ланцюгової реакції.