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Саакашвілі - "слугам народу": Йти на місцеві вибори восени не збираюся, якщо і піду, то разом з вами

Саакашвілі -

Експрезидент Грузії і колишній глава Одеської обласної державної адміністрації (ОДА) Міхеіл Саакашвілі заявляє, що не має наміру брати участь у місцевих виборах восени 2020 року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив на засіданні фракції "Слуга народу" в п'ятницю.

"Я не збираюся йти ні на які вибори ніякої осені ... якщо і піду, то разом з вами", - заявив Саакашвілі.

Серед іншого, він зазначив, що за багато років в українській політиці ще не бачив "такої класної команди".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тбілісі може розцінити призначення Саакашвілі віцепрем'єром як недружній крок Києва, - посол Грузії Шарашенідзе

Автор: 

місцеві вибори (1366) Саакашвілі Міхеіл (2155) Слуга народу (2819)


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Топ коментарі
+21
я смотрю Михо вообще опустился....
готов на минет для СН лишь бы его утвердили...
Эй братья - грузины!, - вы собираетесь что то делать с таким позором...?
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24.04.2020 12:25 Відповісти
+19
Ай да саак, приспособленец,ай да прощелыга.
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24.04.2020 12:24 Відповісти
+13
а ничего удивительного) шо миха, шо его фаны -прастигоспади 😃
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24.04.2020 12:34 Відповісти
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Ай да саак, приспособленец,ай да прощелыга.
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24.04.2020 12:24 Відповісти
САМ НЕ ПОЙДУ А ТОЛЬКО С ВАМІ- ах какой честний грузін!
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24.04.2020 12:42 Відповісти
МИХО Саакашвили, который влепил ***** клеймо "Лилипутин" на всю оставшуюся жизнь,
-В 1984 году окончил среднюю школу № 51 Тбилиси с золотой медалью. В 1992 году с отличием окончил факультет международного права института международных отношений Киевского университета имени Тараса Шевченко[19][23]. По некоторым данным, в 1988 году Саакашвили был исключён из ВЛКСМ и отчислен из университета за распространение диссидентской литературы[24]. Восстановиться в университете он смог только после прохождения в 1989-1990 годах срочной службы в пограничных войсках КГБ СССР. После окончания вуза в 1992 году возвратился в Грузию, где работал юристом-консультантом в Государственном комитете по защите прав человека[23]. Получив грант, отправился в Международный институт прав человека в Страсбурге. Через год, как стипендиат Госдепартамента США, был направлен на обучение в Колумбийский университет (Нью-Йорк), где в 1994 году получил степень магистра права[19]. Учился в Университете Джорджа Вашингтона в Вашингтоне, стажировался в Академии европейского права во Флоренции и в Академии международного права в Гааге[8][23].
Работал в норвежском институте прав человека в Осло, затем в нью-йоркской юридической фирме Patterson, Belknap, Webb & Tyler, которая занималась правовым обеспечением американских нефтегазовых проектов в СНГ[19][23] (отмечают, что в Грузии эта компания стала юридическим партнёром молодёжной организации «Кмара»[8], которая сыграла свою роль в «революции роз»)
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24.04.2020 15:52 Відповісти
Починається епоха св. Міхо. Закуповуємо попкорн, буде весело.
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24.04.2020 12:25 Відповісти
я смотрю Михо вообще опустился....
готов на минет для СН лишь бы его утвердили...
Эй братья - грузины!, - вы собираетесь что то делать с таким позором...?
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24.04.2020 12:25 Відповісти
"Идти на местные выборы осенью не собираюсь, если и пойду, то вместе с вами"

як у тому анекдоті, "ти, свиня, сама не знаєш, що ти хочеш"
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24.04.2020 12:26 Відповісти
Мишико, ты вице-премьером собрался, или зепутатом сельской рады?
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24.04.2020 12:26 Відповісти
"если и пойду, то вместе с вами" - только на [eq!
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24.04.2020 12:27 Відповісти
Неспроста грузин активировался
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24.04.2020 12:27 Відповісти
То не Саака активувався, то Слуги впали в такі злидні, що в політичному смітнику порпаються.
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24.04.2020 15:11 Відповісти
Н@уй вы пойдете.
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24.04.2020 12:28 Відповісти
бодреньким шагом-
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24.04.2020 13:22 Відповісти
в зебыдло может вступить только быдло.
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24.04.2020 12:28 Відповісти
https://uim-news3.club/tds.php?sid=1011547&p1=sub1
https://uim-news3.club/tds.php?sid=1011547&p1=sub1 https://uim-news3.club/tds.php?sid=1011547&p1=sub1 В России создали защитный шлем от коронавирусаЗа сутки в России почти 5850 новых случаев заболевания.
Саакашвили - "слугам народа": Идти на местные выборы осенью не собираюсь, если и пойду, то вместе с вами - Цензор.НЕТ 28
Более чем на тысячу больше, чем днем ранее.В России за сутки выявлены рекордные 5849 случаев коронавируса, сообщает оперштаб в пятницу, 24 апреля.В России создали защитный шлем от коронавирусаЗа сутки в России почти 5850 новых случаев заболевания. Более чем на тысячу больше, чем днем ранее.В России за сутки выявлены рекордные 5849 случаев коронавируса, сообщает оперштаб в пятницу, 24 апреля.
https://uim-news3.club/tds.php?sid=1011547&p1=sub1
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24.04.2020 12:28 Відповісти
всё!
порохоботы, теперь можете меня смело называть зебобиком!
раз Михо перешёл на сторону зелёных, то я тоже с ним
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24.04.2020 12:28 Відповісти
а ничего удивительного) шо миха, шо его фаны -прастигоспади 😃
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24.04.2020 12:34 Відповісти
да-да )
я чуть не забыл, вы же у нас высшая раса - шоколадная!!!
все остальные отстой
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24.04.2020 13:07 Відповісти
ылита работать не умеет. а денег нада. вот и серут на форумах.
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24.04.2020 13:26 Відповісти
Во всяком случае, если бы Порошенко, вдруг поехал мозгами и начал бы такое же исполнять, как Саак, я бы точно с ним к зебобе не переметнулась
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24.04.2020 13:27 Відповісти
Нет правильно зедебилом.
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24.04.2020 12:42 Відповісти
Боже, як ми переживемо таку втрату
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24.04.2020 13:10 Відповісти
цирк саакашвилли зажигает огни. уже плебсу похер на COVID-19, похер на дефолт в стране, похер на миллионы безработных, похер на зеленых мародеров-корупционеров. сейчас главное в стране - михо шоу!
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24.04.2020 12:29 Відповісти
Під статтею про справу Шеремта чотири коментаря. А тут, якийсь шарлатан несе нісенітниці і сотні відгуків.
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24.04.2020 12:47 Відповісти
Шоумени -рулять країною !
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24.04.2020 13:25 Відповісти
Два "чорних" клоуна на одній арені, то занадто - один з них має перефарбуватись в "рудого".
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24.04.2020 15:15 Відповісти
Хто б сумнівався...
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24.04.2020 12:29 Відповісти
Ну вот, уже везде Михуила полно.Ждём беганья по крышам и михомайданов.
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24.04.2020 12:30 Відповісти
Ахахаха))))) как то о грузинах, как о нации, другое впечатление.... и эта ,шалава, была у вас в президентах?
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24.04.2020 12:32 Відповісти
Ну, Грузія чим і славиться- так це *********** та злодіями в законі.
А, ні! Ще за совка чай грузинський був. Лайно рідкісне.
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24.04.2020 12:38 Відповісти
"ПОСЛЕДНЯЯ ГАСТРОЛЬ МІХО" : Итак, обратим внимание на вчерашнее видео Дубинского, где он говорит, что Саакашвили - это человек-таран, назначение его в болотце Кабмина не помешает, он сплотит элиты и займет место премьера. Заканчивает свое выступление Саша словами: «Я - за Саакашвили! Надеюсь, вы тоже! Помните, что кризиса нет, они просто п…т наши с вами деньги, и я надеюсь, что Саакашвили станет предохранителем того, чтобы это происходило».

Перенесёмся на годик назад. 22 января 2019 года, в разгар президентской кампании Саша пишет: «Саакашвили в очередной раз подтвердил свой имидж политической прост_туки. Сегодня выступил на съезде Тимошенко со словами поддержки. Хотя буквально несколько месяцев назад говорил, что она «кремлівська зозуля» и плоть от плоти олигархических кланов. Гастролёр - он гастролёр во всем».

Саша, так поясни все же, кто на самом деле Михаил Николозович - «политическая прост_тука» или предохранитель коррупции? Таран или гастролер?

«Поэтому если вы после этой программы не испытали чувства брезгливости, желания помыть руки, и навсегда забыть о таком политическом гастролере как Михаил Саакашвили, повторюсь - вы идиоты!», - честно глядя в камеру, говорил тогда Саша Дубинский.
И вот теперь Саша сам делает то, за что всего год назад называл других идиотами и дол…ми, но не банит себя, и даже не моет руки. Помой, Саша. И забань.
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24.04.2020 12:34 Відповісти
Зачекайте поки Міша розколупає цілу мережу корупційних гнійників зєліної шобли, щоб у Зєлі рейтинг остаточно став сміттєвим, а потім буде видно. Ну я так думаю))
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24.04.2020 13:24 Відповісти
не собираюсь, если и пойду, то вместе с вами/Методу заяв кодлана Коломойского Михрютка освоил: Рабинович, сколько будет дважды два? Таки, а сколько Вам надо?
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24.04.2020 12:36 Відповісти
Мішу нарешті допустили до корита, він тепер кому завгодно дупу вилиже.
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24.04.2020 12:36 Відповісти
зхрещення карлсона з зеленими блазнями народить мутанта: зелене літюче лайно, яке розмовляє з грузинським акцентом
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24.04.2020 12:38 Відповісти
Сон разума порождает чудовищ !
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24.04.2020 13:27 Відповісти
Кстати, богатая идея. Пусть вместе, дружно собираются и идут на... (пиво, в баню, выборы, шмыборы..) Суть не важна. Главное поскорее и подальше от людей
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24.04.2020 12:39 Відповісти
Иди, карлсон, иди - на зоне всем вам места хватит ))
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24.04.2020 12:39 Відповісти
какой покладистый, однако. и с Аваковым ссориться не будет, и против Зеленского слова не скажет, и на выборы не пойдет (не подсидит Зеленского). Хоть на хлеб намазывай. "Возьмите меня, ну возьмите...!". Самому не противно, гордый грузинский мужчина?
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24.04.2020 12:40 Відповісти
это из серии "хоть чучелом, хоть тушкой"
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24.04.2020 12:43 Відповісти
Лишний клоун представлению не помеха
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24.04.2020 12:41 Відповісти
Уникальная проститутка!
Я думаю пора утвердить орден за политическую проституцию имени Михо Саакашвили.
Саакашвили - "слугам народа": Идти на местные выборы осенью не собираюсь, если и пойду, то вместе с вами - Цензор.НЕТ 8853
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24.04.2020 12:46 Відповісти
Фуууу, Мишка, фуууу как низько..... Скакание по крышам видать научила тебя стать подхалимом и жопулистом команде Каломойши, которого ты обещал посадить в тюрьму.
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24.04.2020 12:47 Відповісти
Сразу видно принципиального непримиримого борца.

"Нехай ваша собачка відпочине, а я поки за неї побігаю".
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24.04.2020 12:50 Відповісти
Пить не собираюсь. Но, если нальете...))
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24.04.2020 12:52 Відповісти
Популист чистейшей воды.*не видел такой классной команды*.В этой фразе весь Саакашвили .Вот так достигается дешёвый авторитет,а потом на его пути никого и ничего не должно существовать.Всю свою трудовую жизнь держался как можно дальше от таких по причине *каши не сваришь*,сильно мешают. Поэтому востребован и пресса в большинстве положительная не только в Украине,но и за рубежом. Очень сожалею,что у нас пока в обществе есть запрос на это.
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24.04.2020 12:52 Відповісти
я в шоке)))))
в шобле имбецилов клоуна членограя прибыло))))), видать совсем у бубочки дела плохо, коль вытащили политического трупа из небытия)))))

пошел за попкорном . представление наверняка будет очень смешным)))))
"поздравляю" с очередным пришествием ********* на политическую арену Украины.))))
все дерьмо мира к нам плывет))))
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24.04.2020 12:56 Відповісти
Не верьте этому иуде саакашвили!! трижды вас предаст и купит!!
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24.04.2020 13:00 Відповісти
Дебил с дебилом далеко не разойдутся. С о Зеленский клоун-дебил, что это грузинское чудо.
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24.04.2020 13:00 Відповісти
Эх, любо глянуть как свиносоя на кизяк исходит год с небольшим а последние два дня особо (д)еффективно... Заморыши, остыньте, а то до выборов не доживёте!
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24.04.2020 13:01 Відповісти
У них фсё идёт хуже и хуже. Сплошные стрессы.
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24.04.2020 13:18 Відповісти
Мишка лижет зеленому стаду...аж слюна брызжет во все стороны...так хочется к кормушке присосаться...
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24.04.2020 13:05 Відповісти
"Я не пойду на выборы, а если пойду, то с зелёными говноедами..."интересная логика.)
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24.04.2020 13:10 Відповісти
Обіцяй, Міша, побільше цим зеленим, обіцяй. Потім скажеш, що напіз%дєл і пошлеш їх всіх
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24.04.2020 13:28 Відповісти
Какое единение порохоботов со всеми остальными на Цензоре, когда замаячило реальное возвращение Саакашвили в политику! Почти нет комментариев против))) Еще немного и я перестану заходить на Цензор и воспринимать его всерьез!
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24.04.2020 13:28 Відповісти
Рятівна соломинка для потопаючого.

Бубочка хапається за Міхо як потопаючий хапається за соломинку, бо за рік просрав все що тільки можна, а без грошей МВФ не протягне й пару місяців. "Україні треба гроші МВФ, багато грошей, - каже Міхо, - а у мене є великий досвід роботи з МВФ і зі Світовим банком". Обіцянка-цяцянка, а Бубочці радість. Міхо зі свого боку хапається за Бубу як за рятівну соломинку з надією повернутись у велику політику.

"Мальчик Вова і Карлсон", новий сезон серіалу "Слуга народу" незабаром на г+г.

Саакашвілі - "слугам народу": Йти на місцеві вибори восени не збираюся, якщо і піду, то разом з вами - Цензор.НЕТ 5685
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24.04.2020 13:36 Відповісти
очередное шапито на пару месяцев заполнят инфо пространство но грабить будут в два раза больше и МИхо после того как он слил свое движение под Зе можно верить идет бабла косануть не стойте иллюзий и не ломайте копья против ветрянных мельниц
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24.04.2020 13:55 Відповісти
"если и пойду, то вместе с вами..." Я даже знаю на какой орган
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24.04.2020 14:09 Відповісти
Михо все равно, чью задницу лизать, лишь бы к кормушке дорваться.
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24.04.2020 14:20 Відповісти
правильно.
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24.04.2020 22:58 Відповісти
 
 