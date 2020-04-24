Саакашвілі - "слугам народу": Йти на місцеві вибори восени не збираюся, якщо і піду, то разом з вами

Експрезидент Грузії і колишній глава Одеської обласної державної адміністрації (ОДА) Міхеіл Саакашвілі заявляє, що не має наміру брати участь у місцевих виборах восени 2020 року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив на засіданні фракції "Слуга народу" в п'ятницю.

"Я не збираюся йти ні на які вибори ніякої осені ... якщо і піду, то разом з вами", - заявив Саакашвілі.

Серед іншого, він зазначив, що за багато років в українській політиці ще не бачив "такої класної команди".

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