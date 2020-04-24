Саакашвілі - "слугам народу": Йти на місцеві вибори восени не збираюся, якщо і піду, то разом з вами
Експрезидент Грузії і колишній глава Одеської обласної державної адміністрації (ОДА) Міхеіл Саакашвілі заявляє, що не має наміру брати участь у місцевих виборах восени 2020 року.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив на засіданні фракції "Слуга народу" в п'ятницю.
"Я не збираюся йти ні на які вибори ніякої осені ... якщо і піду, то разом з вами", - заявив Саакашвілі.
Серед іншого, він зазначив, що за багато років в українській політиці ще не бачив "такої класної команди".
Топ коментарі
+21 cloud2009 #346452
показати весь коментар24.04.2020 12:25 Відповісти Посилання
+19 сидор сидоров #370749
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+13 Lera Lera #401076
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-В 1984 году окончил среднюю школу № 51 Тбилиси с золотой медалью. В 1992 году с отличием окончил факультет международного права института международных отношений Киевского университета имени Тараса Шевченко[19][23]. По некоторым данным, в 1988 году Саакашвили был исключён из ВЛКСМ и отчислен из университета за распространение диссидентской литературы[24]. Восстановиться в университете он смог только после прохождения в 1989-1990 годах срочной службы в пограничных войсках КГБ СССР. После окончания вуза в 1992 году возвратился в Грузию, где работал юристом-консультантом в Государственном комитете по защите прав человека[23]. Получив грант, отправился в Международный институт прав человека в Страсбурге. Через год, как стипендиат Госдепартамента США, был направлен на обучение в Колумбийский университет (Нью-Йорк), где в 1994 году получил степень магистра права[19]. Учился в Университете Джорджа Вашингтона в Вашингтоне, стажировался в Академии европейского права во Флоренции и в Академии международного права в Гааге[8][23].
Работал в норвежском институте прав человека в Осло, затем в нью-йоркской юридической фирме Patterson, Belknap, Webb & Tyler, которая занималась правовым обеспечением американских нефтегазовых проектов в СНГ[19][23] (отмечают, что в Грузии эта компания стала юридическим партнёром молодёжной организации «Кмара»[8], которая сыграла свою роль в «революции роз»)
готов на минет для СН лишь бы его утвердили...
Эй братья - грузины!, - вы собираетесь что то делать с таким позором...?
як у тому анекдоті, "ти, свиня, сама не знаєш, що ти хочеш"
https://uim-news3.club/tds.php?sid=1011547&p1=sub1 https://uim-news3.club/tds.php?sid=1011547&p1=sub1 В России создали защитный шлем от коронавирусаЗа сутки в России почти 5850 новых случаев заболевания.
Более чем на тысячу больше, чем днем ранее.В России за сутки выявлены рекордные 5849 случаев коронавируса, сообщает оперштаб в пятницу, 24 апреля.В России создали защитный шлем от коронавирусаЗа сутки в России почти 5850 новых случаев заболевания. Более чем на тысячу больше, чем днем ранее.В России за сутки выявлены рекордные 5849 случаев коронавируса, сообщает оперштаб в пятницу, 24 апреля.
https://uim-news3.club/tds.php?sid=1011547&p1=sub1
порохоботы, теперь можете меня смело называть зебобиком!
раз Михо перешёл на сторону зелёных, то я тоже с ним
я чуть не забыл, вы же у нас высшая раса - шоколадная!!!
все остальные отстой
А, ні! Ще за совка чай грузинський був. Лайно рідкісне.
Перенесёмся на годик назад. 22 января 2019 года, в разгар президентской кампании Саша пишет: «Саакашвили в очередной раз подтвердил свой имидж политической прост_туки. Сегодня выступил на съезде Тимошенко со словами поддержки. Хотя буквально несколько месяцев назад говорил, что она «кремлівська зозуля» и плоть от плоти олигархических кланов. Гастролёр - он гастролёр во всем».
Саша, так поясни все же, кто на самом деле Михаил Николозович - «политическая прост_тука» или предохранитель коррупции? Таран или гастролер?
«Поэтому если вы после этой программы не испытали чувства брезгливости, желания помыть руки, и навсегда забыть о таком политическом гастролере как Михаил Саакашвили, повторюсь - вы идиоты!», - честно глядя в камеру, говорил тогда Саша Дубинский.
И вот теперь Саша сам делает то, за что всего год назад называл других идиотами и дол…ми, но не банит себя, и даже не моет руки. Помой, Саша. И забань.
Я думаю пора утвердить орден за политическую проституцию имени Михо Саакашвили.
"Нехай ваша собачка відпочине, а я поки за неї побігаю".
в шобле имбецилов клоуна членограя прибыло))))), видать совсем у бубочки дела плохо, коль вытащили политического трупа из небытия)))))
пошел за попкорном . представление наверняка будет очень смешным)))))
"поздравляю" с очередным пришествием ********* на политическую арену Украины.))))
все дерьмо мира к нам плывет))))
Бубочка хапається за Міхо як потопаючий хапається за соломинку, бо за рік просрав все що тільки можна, а без грошей МВФ не протягне й пару місяців. "Україні треба гроші МВФ, багато грошей, - каже Міхо, - а у мене є великий досвід роботи з МВФ і зі Світовим банком". Обіцянка-цяцянка, а Бубочці радість. Міхо зі свого боку хапається за Бубу як за рятівну соломинку з надією повернутись у велику політику.
"Мальчик Вова і Карлсон", новий сезон серіалу "Слуга народу" незабаром на г+г.