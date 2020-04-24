У Києві в 111 медиків виявили коронавірус, 217 пацієнтів із COVID-19 госпіталізовані, 39 з них у важкому стані, - Кличко

Серед захворілих на COVID-19 у Києві майже 10 відсотків - медики: лікарі, медсестри, молодший медичний персонал, загалом - 111 осіб, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Я хочу подякувати нашим лікарям, які рятують здоров'я і життя киян. Щодня вони, ризикуючи собою, виходять на бій із невидимим ворогом. Майже 10% із тих, хто захворів у Києві, - це медики: лікарі, медсестри, молодший медичний персонал", - сказав Кличко під час онлайн-пресконференції в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Так, за його словами, коронавірусом заразилися 111 медиків, 16 із них лікуються у стаціонарах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу в Києві 63 нові випадки COVID-19, серед них троє медиків і 9 священнослужителів, загалом 1122 особи захворіли, - Кличко

Мер також повідомив, що загалом на сьогодні у стаціонарах столичних медзакладів лікуються 217 хворих на коронавірус. 39 дорослих у важкому стані. Двоє з них підключені до апаратів штучної вентиляції легень. Ще 57 людей перебувають у лікарнях із підозрою на COVID-19.

Кличко нагадав, що в столиці підготовлено вже 14 лікарень першої та другої хвилі для прийому хворих коронавірус. Це понад 1700 ліжок. Також у лікарнях столиці сьогодні 400 апаратів штучної вентиляції легень.