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Новини Коронавірус і карантин
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У Києві в 111 медиків виявили коронавірус, 217 пацієнтів із COVID-19 госпіталізовані, 39 з них у важкому стані, - Кличко

У Києві в 111 медиків виявили коронавірус, 217 пацієнтів із COVID-19 госпіталізовані, 39 з них у важкому стані, - Кличко

Серед захворілих на COVID-19 у Києві майже 10 відсотків - медики: лікарі, медсестри, молодший медичний персонал, загалом - 111 осіб, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Я хочу подякувати нашим лікарям, які рятують здоров'я і життя киян. Щодня вони, ризикуючи собою, виходять на бій із невидимим ворогом. Майже 10% із тих, хто захворів у Києві, - це медики: лікарі, медсестри, молодший медичний персонал", - сказав Кличко під час онлайн-пресконференції в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Так, за його словами, коронавірусом заразилися 111 медиків, 16 із них лікуються у стаціонарах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу в Києві 63 нові випадки COVID-19, серед них троє медиків і 9 священнослужителів, загалом 1122 особи захворіли, - Кличко

Мер також повідомив, що загалом на сьогодні у стаціонарах столичних медзакладів лікуються 217 хворих на коронавірус. 39 дорослих у важкому стані. Двоє з них підключені до апаратів штучної вентиляції легень. Ще 57 людей перебувають у лікарнях із підозрою на COVID-19.

Кличко нагадав, що в столиці підготовлено вже 14 лікарень першої та другої хвилі для прийому хворих коронавірус. Це понад 1700 ліжок. Також у лікарнях столиці сьогодні 400 апаратів штучної вентиляції легень.

Автор: 

карантин (18172) Київ (19649) Кличко Віталій (3527) лікарі (1290) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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из-за 217-х 3 миллиона не могут нормально жить. педаля - гениальный мэр!Ё
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24.04.2020 12:29 Відповісти
аж видно как обеспечили медицину, поток больных не большой как в Европе, а медиков попало много. Короче ни х..я не обеспечили, только частично и редко
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24.04.2020 12:44 Відповісти
Долго ещё ждать открытия уголовного дела по Радуцкому СКАЛЕЦКОЙ и Емцу?

И могут украинцы узнать ФИО того кто разрешил из ГОСРЕЗЕРВА отпустить маски и защитные костюмы?
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24.04.2020 12:47 Відповісти
Два человека в 5000000 городе на ИВЛ! Интересно, в обычное время сколько?
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24.04.2020 13:34 Відповісти
Кличко, что там с метро на Виноградарь? Почему https://kyiv.ukrainianwall.com/35306-ocherednoy-razvod-vlasti-o-metro-na-vinogradar-zabudte-nesmotrya-na-avans-v-95 95% денег оказалось в офшорах тех же лиц, что получили от тебя деньги и теперь эти лица оформляют банкротство!?
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24.04.2020 14:42 Відповісти
 
 