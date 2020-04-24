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Новини Коронавірус і карантин
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COVID-19 у Києві: за добу найбільше нових випадків зараження виявили в Деснянському, Дніпровському та Голосіївському районах. КАРТА

За минулу добу в Києві найбільше нових випадків коронавірусної хвороби виявлено в Голосіївському, Деснянському та Дніпровському районах.

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Лабораторно підтверджені випадки додалися в таких районах:

- Голосіївський +1
Дарницький +7
Деснянський +3
Дніпровський +2
Оболонський +2
Печерський +3
Подільський +4
Святошинський +2
Солом’янський +3
Шевченківський +4

Також читайте: У Києві в 111 медиків виявили коронавірус, 217 пацієнтів із COVID-19 госпіталізовані, 39 з них у важкому стані, - Кличко

Так, нині найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Печерському районі - 271. Водночас у Солом'янському районі Києва підтверджено 112 випадків коронавірусу, в Дарницькому - 166, у Шевченківському - 89, Голосіївському - 109, Оболонському - 67, Подільському - 53, Дніпровському - 92, Деснянському - 96, Святошинському - 67.

COVID-19 у Києві: за добу найбільше нових випадків зараження виявили в Деснянському, Дніпровському та Голосіївському районах 01
COVID-19 у Києві: за добу найбільше нових випадків зараження виявили в Деснянському, Дніпровському та Голосіївському районах 02

Автор: 

карантин (18172) Київ (19649) Кличко Віталій (3527) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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начало выхода из рабства
просыпайся, Украина
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24.04.2020 12:37 Відповісти
Кацапский провокатор на денежки *****
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24.04.2020 12:52 Відповісти
есть доказательства? или просто пустословишь?
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24.04.2020 12:57 Відповісти
Хрень какая-то.
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24.04.2020 13:56 Відповісти
тебя никто не трогает, сиди в будке и жуй лигусмеха
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24.04.2020 15:10 Відповісти
згоден.
Маніпулюють поняттями "юридичне лице" та "адміністративний устрій" закликаючи до громадської непокори.
Проте проблема у забезпеченні існування громадян на карантині дійсно існує.
З іншого боку всі ці морди дуже схожі на відвідувачів РПЦвУ (МП) на завданні по провокації заворушень
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26.04.2020 13:13 Відповісти
можна б було хоча б прожитковий мінімум сплачувати тим хто на карантині
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26.04.2020 13:14 Відповісти
саме цікаве з -9:00
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26.04.2020 14:46 Відповісти
 
 