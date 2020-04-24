COVID-19 у Києві: за добу найбільше нових випадків зараження виявили в Деснянському, Дніпровському та Голосіївському районах. КАРТА

За минулу добу в Києві найбільше нових випадків коронавірусної хвороби виявлено в Голосіївському, Деснянському та Дніпровському районах.

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Лабораторно підтверджені випадки додалися в таких районах:

- Голосіївський +1

- Дарницький +7

- Деснянський +3

- Дніпровський +2

- Оболонський +2

- Печерський +3

- Подільський +4

- Святошинський +2

- Солом’янський +3

- Шевченківський +4

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Так, нині найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Печерському районі - 271. Водночас у Солом'янському районі Києва підтверджено 112 випадків коронавірусу, в Дарницькому - 166, у Шевченківському - 89, Голосіївському - 109, Оболонському - 67, Подільському - 53, Дніпровському - 92, Деснянському - 96, Святошинському - 67.



