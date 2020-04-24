COVID-19 у Києві: за добу найбільше нових випадків зараження виявили в Деснянському, Дніпровському та Голосіївському районах. КАРТА
За минулу добу в Києві найбільше нових випадків коронавірусної хвороби виявлено в Голосіївському, Деснянському та Дніпровському районах.
Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
Лабораторно підтверджені випадки додалися в таких районах:
- Голосіївський +1
- Дарницький +7
- Деснянський +3
- Дніпровський +2
- Оболонський +2
- Печерський +3
- Подільський +4
- Святошинський +2
- Солом’янський +3
- Шевченківський +4
Так, нині найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Печерському районі - 271. Водночас у Солом'янському районі Києва підтверджено 112 випадків коронавірусу, в Дарницькому - 166, у Шевченківському - 89, Голосіївському - 109, Оболонському - 67, Подільському - 53, Дніпровському - 92, Деснянському - 96, Святошинському - 67.
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начало выхода из рабства
просыпайся, Украина
Маніпулюють поняттями "юридичне лице" та "адміністративний устрій" закликаючи до громадської непокори.
Проте проблема у забезпеченні існування громадян на карантині дійсно існує.
З іншого боку всі ці морди дуже схожі на відвідувачів РПЦвУ (МП) на завданні по провокації заворушень