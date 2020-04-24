УКР
Новини Коронавирус и карантин
Священник УПЦ МП из Тернополя и его жена госпитализированы с COVID-19

По состоянию на 10:00 пятницы, 24 апреля, в Тернополе в общем зафиксировано 37 случаев заражения коронавирусом, в том числе у священнослужителя храма Украинской православной церкви Московского патриархата и его жены.

Об этом сообщает в пятницу Тернопольский городской штаб по борьбе с коронавирусом на странице в соцсети Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.

"COVID-19 обнаружили и подтвердили лабораторно с помощью ПЦР-систем у священнослужителя храма Украинской православной церкви Московского патриархата и его жены. Больных госпитализировали в Тернопольскую больницу скорой помощи", - говорится в сообщении.

Всего c начала эпидемии коронавируса подтвердили 37 случаев COVID-19 среди жителей Тернополя. 5 горожан - выздоровели.

Читайте также: В женском монастыре УПЦ МП на Хмельнитчине зафиксировали 5 случаев COVID-19

карантин (18172) Тернополь (414) УПЦ МП (1230) COVID-19 (19768) коронавирус (19923)
Топ коментарі
+17
24.04.2020 12:54 Відповісти
+10
А ЧОМУ НЕ ДЕПОРТОВАНІ В МОСКОВІЮ еРеФію ?
24.04.2020 12:36 Відповісти
+9
Госпитализированы??? Зачем? Пусть молятся своему богу - если верят, исцелит! Что за херня с бесовской медициной, да к тому же - от клятых врагов православной русской церкви? Пусть поклоны бьют и иконы целуют. Все пройдет.
24.04.2020 12:33 Відповісти
Госпитализированы??? Зачем? Пусть молятся своему богу - если верят, исцелит! Что за херня с бесовской медициной, да к тому же - от клятых врагов православной русской церкви? Пусть поклоны бьют и иконы целуют. Все пройдет.
24.04.2020 12:33 Відповісти
Куда? В Киев? В виппалаты Александровской? Опять?
24.04.2020 12:36 Відповісти
А куда же еще?В Александровской больнице подготовили еще один корпус, где смогут лечить больных COVID-19, - Кличко
А ЧОМУ НЕ ДЕПОРТОВАНІ В МОСКОВІЮ еРеФію ?
24.04.2020 12:36 Відповісти
Пусть молитвой лечатся.
24.04.2020 12:37 Відповісти
https://www.facebook.com/100050388431573/videos/110804753942472/

начало выхода из рабства
просыпайся, Украина
24.04.2020 12:36 Відповісти
Просили ж їх не збирать людей , так за гривню вдавляться .
24.04.2020 12:37 Відповісти
Їх треба не лікувати, а депортувати до гундяя. Валіза вокзал пуйлостан.
24.04.2020 12:47 Відповісти
только молитва и лобзание слюнявых икон
24.04.2020 12:50 Відповісти
24.04.2020 12:54 Відповісти
Естественный отбор не фраер
24.04.2020 12:54 Відповісти
Вирус нехило присмалил пуканы попам, но мужественные "мужики" в платьях парируют: вирус наслал Боб ибо "маловерили" и "проверкаверы", но виновата все равно ехидная сотона, кто не верит - Дурхангел Ман*аил того "вечно горел"
24.04.2020 12:55 Відповісти
24.04.2020 12:57 Відповісти
Уверен, что эти кгбешники, даже зная, что они заразные будут продолжать свою службу. С другой стороны естественный отбор в действии. Кто до сих пор не понял, что такое московские попы, пускай идет с ними в ад.
24.04.2020 12:58 Відповісти
БОГ шельму метит.
24.04.2020 13:03 Відповісти
А чому ці привілегійовані попи лікуються в Києві, в Києві своїх досить, а що Тернопіль їм відмовляє?
24.04.2020 13:07 Відповісти
Самое печальное, что у московских мракобесов есть достаточно овец среди хохлов и совков, которых предупреждали о последствиях, в таком случае пусть лечатся за свой счет, а московских мракобесов провокаторов под суд и на нары.
24.04.2020 13:17 Відповісти
Наглядний посібник для тих, хто в усю глотку репетує, що то є українська церква

24.04.2020 13:25 Відповісти
"Да пёс с ними!"...(с)
24.04.2020 14:25 Відповісти
попы московского шайтаната на 90% враги Украины. Это навсегда. До полного уничтожения одной из сторон.
24.04.2020 14:44 Відповісти
Надеюсь,поп на лечение,за Пасху насобирал?
24.04.2020 15:07 Відповісти
Гуд. Знали на що йшли...Хай гундяї розсудять -" болеть нельзя помиловать". МП не бідний, якщо ця парочка їм ще потрібна-хай лікують,а з нас досить диверсантів і консерв.
24.04.2020 15:43 Відповісти
 
 