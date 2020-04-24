Священник УПЦ МП из Тернополя и его жена госпитализированы с COVID-19

По состоянию на 10:00 пятницы, 24 апреля, в Тернополе в общем зафиксировано 37 случаев заражения коронавирусом, в том числе у священнослужителя храма Украинской православной церкви Московского патриархата и его жены.

Об этом сообщает в пятницу Тернопольский городской штаб по борьбе с коронавирусом на странице в соцсети Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.

"COVID-19 обнаружили и подтвердили лабораторно с помощью ПЦР-систем у священнослужителя храма Украинской православной церкви Московского патриархата и его жены. Больных госпитализировали в Тернопольскую больницу скорой помощи", - говорится в сообщении.

Всего c начала эпидемии коронавируса подтвердили 37 случаев COVID-19 среди жителей Тернополя. 5 горожан - выздоровели.

