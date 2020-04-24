Лікування одного пацієнта з COVID-19 на добу коштує від 5 до 15 тис. грн. 90% медпрепаратів є в медзакладах столиці, - Кличко
Лікування одного хворого на коронавірус на добу коштує від 5 до 15 тис. грн, що залежить від тяжкості перебігу хвороби, заявив мер Києва Віталій Кличко.
"Сказати точно, скільки грошей витрачають на добу на одного пацієнта - неможливо. Бо все залежить від тяжкості хвороби і супутніх патологій. Але, як кажуть медики, в середньому надання допомоги коштує від 5 до 15 тис. грн на добу лікування. Зазначу, що понад 90% медичних препаратів, передбачених "Національним переліком основних лікарських засобів", є в медустановах столиці. І пацієнти з COVID-19, які лікуються в стаціонарах, - отримують їх безкоштовно", - наголосив Кличко під час онлайн-пресконференції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Кличко також зауважив, що люди, які не потребують госпіталізації і лікуються вдома під контролем лікарів, купують ліки за свій рахунок.
Також мер столиці нагадав, що Департамент охорони здоров'я КМДА за кошти резервного фонду бюджету міста закупив 17 найменувань медпрепаратів, що застосовуються для надання медичної допомоги хворим на коронавірус, на що місто виділило 101 млн грн.
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просыпайся, Украина
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Очень интересно будет узнать у пациентов- получают ли они в больницах более 90% лекарств бесплатно!
Ибо как говорится, трындеть - не плуга перити!
...... Я не думаю, что Владимир Зеленский перепуган - просто потому, что не очень хорошо понимает реальность, в которой находится. Кстати, и Путин уже, похоже, давно оторвался от реальности. Эти люди могут быть уверенными на самом деле. Мало ли мы видели уверенных людей: Виктор Янукович излучал уверенность до самого своего бегства в Ростов.
что по чем и сколько?
ибо, извините за мой французский - ДО&УЯ!!!
с учетом того, что действенного лекарства до сих пор - нет.
или вы колете "все что попало", лишь бы подороже?
ну да, наверное неликвидов "от малярии" много завалялось?
Стеклянный мост обошелся киевлянам в 4 раза дороже первоначальной сметы, Шулявка вообще бездонное и бессрочное произведение искусств в исполнении мастера клинча. https://www.youtube.com/watch?v=LY9pOfUIA40 Китайцы проект подобный Шулявке за 43 часа делают , дебилы. Учитесь у Кличко как бабки делать!
Самое интересное, что https://kyiv.ukrainianwall.com/35306-ocherednoy-razvod-vlasti-o-metro-na-vinogradar-zabudte-nesmotrya-na-avans-v-95 Кличко умудрился вывести 95% финансирования метро на Виноградарь в офшоры и теперь фирмы подрядчиков оформляют в настоящее время банкротство! А он спокойно развешивает лапшу киевлянам, что все идет по плану!
А вы ржали. В приемной кстати где меня отравили домой Так как я уже получала лечение.. Доктор сказал что я все правильно сделала.. Ну и мне идущий на поправку нежелательно сталкиваться с новыми вирусами
Но это еще не конец.. Ковид нет.. Но есть последствия. .. Я должна была выходить сегодня на работу..ночью было плохо.. Скорая не пр ехала.. Темп нет.. Я уже не удивляюсь. В общем надо топаТЬ к врачу.. Которая будет ой как рада меня видеть