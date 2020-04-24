Лікування одного пацієнта з COVID-19 на добу коштує від 5 до 15 тис. грн. 90% медпрепаратів є в медзакладах столиці, - Кличко

Лікування одного хворого на коронавірус на добу коштує від 5 до 15 тис. грн, що залежить від тяжкості перебігу хвороби, заявив мер Києва Віталій Кличко.

"Сказати точно, скільки грошей витрачають на добу на одного пацієнта - неможливо. Бо все залежить від тяжкості хвороби і супутніх патологій. Але, як кажуть медики, в середньому надання допомоги коштує від 5 до 15 тис. грн на добу лікування. Зазначу, що понад 90% медичних препаратів, передбачених "Національним переліком основних лікарських засобів", є в медустановах столиці. І пацієнти з COVID-19, які лікуються в стаціонарах, - отримують їх безкоштовно", - наголосив Кличко під час онлайн-пресконференції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Кличко також зауважив, що люди, які не потребують госпіталізації і лікуються вдома під контролем лікарів, купують ліки за свій рахунок.

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Також мер столиці нагадав, що Департамент охорони здоров'я КМДА за кошти резервного фонду бюджету міста закупив 17 найменувань медпрепаратів, що застосовуються для надання медичної допомоги хворим на коронавірус, на що місто виділило 101 млн грн.