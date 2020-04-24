УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12686 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
2 201 32

Лікування одного пацієнта з COVID-19 на добу коштує від 5 до 15 тис. грн. 90% медпрепаратів є в медзакладах столиці, - Кличко

Лікування одного пацієнта з COVID-19 на добу коштує від 5 до 15 тис. грн. 90% медпрепаратів є в медзакладах столиці, - Кличко

Лікування одного хворого на коронавірус на добу коштує від 5 до 15 тис. грн, що залежить від тяжкості перебігу хвороби, заявив мер Києва Віталій Кличко.

"Сказати точно, скільки грошей витрачають на добу на одного пацієнта - неможливо. Бо все залежить від тяжкості хвороби і супутніх патологій. Але, як кажуть медики, в середньому надання допомоги коштує від 5 до 15 тис. грн на добу лікування. Зазначу, що понад 90% медичних препаратів, передбачених "Національним переліком основних лікарських засобів", є в медустановах столиці. І пацієнти з COVID-19, які лікуються в стаціонарах, - отримують їх безкоштовно", - наголосив Кличко під час онлайн-пресконференції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Кличко також зауважив, що люди, які не потребують госпіталізації і лікуються вдома під контролем лікарів, купують ліки за свій рахунок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19 у Києві: за добу найбільше нових випадків зараження виявили в Деснянському, Дніпровському та Голосіївському районах. КАРТА

Також мер столиці нагадав, що Департамент охорони здоров'я КМДА за кошти резервного фонду бюджету міста закупив 17 найменувань медпрепаратів, що застосовуються для надання медичної допомоги хворим на коронавірус, на що місто виділило 101 млн грн.

Автор: 

карантин (18172) Київ (19649) Кличко Віталій (3527) фінансування (3152) лікування (607) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+12
Виталий Портников: «После кризиса мы можем не увидеть ни Путина, ни Зеленского»- Владимир Зеленский уже продемонстрировал некомпетентность и неспособность действующей власти управлять экономикой. Еще до начала пандемии украинский бюджет недобирал миллиарды гривен - об этом сказал сам президент, когда настаивал на смене своего правительства. Даже если бы не было никакого коронавируса, уже через пару месяцев Украина столкнулась бы с критическим кризисом неплатежей: бюджет пришлось бы секвестировать, у государства появились бы задолженности по зарплатам, пенсиям, социальным выплатам. Не коронавирус загнал экономику Украины в пропасть.

...... Я не думаю, что Владимир Зеленский перепуган - просто потому, что не очень хорошо понимает реальность, в которой находится. Кстати, и Путин уже, похоже, давно оторвался от реальности. Эти люди могут быть уверенными на самом деле. Мало ли мы видели уверенных людей: Виктор Янукович излучал уверенность до самого своего бегства в Ростов.
показати весь коментар
24.04.2020 12:40 Відповісти
+9
лучше пусть расскажет с каких гундяевских тварей со всей Украины свозят в Александровскую больницу насморк лечить, ещё и под чужими паспортами..
показати весь коментар
24.04.2020 13:01 Відповісти
+8
молодци, быстро среагировали. 10 дне наад сумма была 300- 1500. апетит растет, а главное что хрен провериш. короче еще пара островов и виллы с яхтами гарантированы
показати весь коментар
24.04.2020 12:48 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
начало выхода из рабства
https://www.facebook.com/100050388431573/videos/110804753942472/

просыпайся, Украина
показати весь коментар
24.04.2020 12:35 Відповісти
Он был занят - прыгал на мосту
Лечение одного пациента с COVID-19 в сутки стоит от 5 до 15 тыс. грн. 90% медпрепаратов есть в медучреждениях столицы, - Кличко - Цензор.НЕТ 9160
показати весь коментар
24.04.2020 12:39 Відповісти
Отмечу, что более 90% медицинских препаратов, предусмотренных "Национальным перечнем основных лекарственных средств", есть в медучреждениях столицы.Источник: https://censor.net/n3191270

--
Очень интересно будет узнать у пациентов- получают ли они в больницах более 90% лекарств бесплатно!
Ибо как говорится, трындеть - не плуга перити!
показати весь коментар
24.04.2020 12:37 Відповісти
Ну смотря кто?!, попы , госпитализированные в александровскую больницу аж из почаевской лавры наверняка получают. Не на свои же им лечиться, в самом деле
показати весь коментар
24.04.2020 13:01 Відповісти
Виталий Портников: «После кризиса мы можем не увидеть ни Путина, ни Зеленского»- Владимир Зеленский уже продемонстрировал некомпетентность и неспособность действующей власти управлять экономикой. Еще до начала пандемии украинский бюджет недобирал миллиарды гривен - об этом сказал сам президент, когда настаивал на смене своего правительства. Даже если бы не было никакого коронавируса, уже через пару месяцев Украина столкнулась бы с критическим кризисом неплатежей: бюджет пришлось бы секвестировать, у государства появились бы задолженности по зарплатам, пенсиям, социальным выплатам. Не коронавирус загнал экономику Украины в пропасть.

...... Я не думаю, что Владимир Зеленский перепуган - просто потому, что не очень хорошо понимает реальность, в которой находится. Кстати, и Путин уже, похоже, давно оторвался от реальности. Эти люди могут быть уверенными на самом деле. Мало ли мы видели уверенных людей: Виктор Янукович излучал уверенность до самого своего бегства в Ростов.
показати весь коментар
24.04.2020 12:40 Відповісти
Степанов говорил что лечит за 300 гривен.
показати весь коментар
24.04.2020 12:41 Відповісти
молодци, быстро среагировали. 10 дне наад сумма была 300- 1500. апетит растет, а главное что хрен провериш. короче еще пара островов и виллы с яхтами гарантированы
показати весь коментар
24.04.2020 12:48 Відповісти
1000%
показати весь коментар
24.04.2020 13:46 Відповісти
да, там как раз остров турки продают. ВСЕГО 15 ЛЯМОВ
показати весь коментар
24.04.2020 12:49 Відповісти
Чем их, извините, лечат на 5 тыс.в сутки? Если пациент не на ИВЛ, то я не понимаю, куда тратятся деньги и что это за супер лекарства по цене крыла самолёта.
показати весь коментар
24.04.2020 12:54 Відповісти
В протоколе почитай - те же хинины.
показати весь коментар
24.04.2020 13:09 Відповісти
наверное степанова жена взялась за дело. и хоп в 10 раз
показати весь коментар
24.04.2020 12:56 Відповісти
10000%,😉
показати весь коментар
24.04.2020 13:48 Відповісти
лучше пусть расскажет с каких гундяевских тварей со всей Украины свозят в Александровскую больницу насморк лечить, ещё и под чужими паспортами..
показати весь коментар
24.04.2020 13:01 Відповісти
Хотелось увидеть расшифровку этих самых "5000-15000 грн в сутки":
что по чем и сколько?
ибо, извините за мой французский - ДО&УЯ!!!
с учетом того, что действенного лекарства до сих пор - нет.
или вы колете "все что попало", лишь бы подороже?
ну да, наверное неликвидов "от малярии" много завалялось?
показати весь коментар
24.04.2020 13:07 Відповісти
Так они же еще завезли недавно, надо всьо скормить - уплОчено
показати весь коментар
24.04.2020 13:10 Відповісти
Лопирамидки Гондона и клизмы Мавроди стоят не одну тысячу...
показати весь коментар
24.04.2020 13:23 Відповісти
Учитывая что две дозы интерферона по 3млн единиц стоят гривен 160, неизвестно откуда такие суммы
показати весь коментар
24.04.2020 13:30 Відповісти
Через 5-15 лет почитаем.
показати весь коментар
24.04.2020 14:02 Відповісти
https://24tv.ua/health/ru/do_10_000_griven_v_den_v_minzdrave_rasskazali_skolko_stoit_lechenie_ot_koronavirusa_n1329285 Лечение от коронавируса в больницах Украины стоит государству от 300 до 10 тысяч гривен на пациента в сутки - в зависимости от состояния госпитализированных. Причем от 20 до 30 процентов госпитализированных нуждаются в интенсивной терапии, то есть их лечение - дороже. Об этом заместитель министра здравоохранения Украины Ирина Микичак рассказала 19 апреля в эфире "ТСН.Тиждень". https://24tv.ua/health/ru/do_10_000_griven_v_den_v_minzdrave_rasskazali_skolko_stoit_lechenie_ot_koronavirusa_n1329285
показати весь коментар
24.04.2020 13:19 Відповісти
Лікування одного пацієнта з COVID-19 на добу коштує від 5 до 15 тис. грн. 90% медпрепаратів є в медзакладах столиці, - Кличко - Цензор.НЕТ 9986
показати весь коментар
24.04.2020 13:20 Відповісти
Распил идет!!! 5000 в сутки мля! Какую тут реформу можно сделать? В нашей стране ни страховая медицина, ни платная, ни бесплатная не сможет работать при таких калькуляциях. Только гибридная- типа бесплатная с попилом бюджета и заносам врачам.
показати весь коментар
24.04.2020 13:28 Відповісти
ща зеля попісяє "святою" сиклею і вилікуються одразу Усі...
показати весь коментар
24.04.2020 13:55 Відповісти
У Кличко все в 4 раза дороже!
Стеклянный мост обошелся киевлянам в 4 раза дороже первоначальной сметы, Шулявка вообще бездонное и бессрочное произведение искусств в исполнении мастера клинча. https://www.youtube.com/watch?v=LY9pOfUIA40 Китайцы проект подобный Шулявке за 43 часа делают , дебилы. Учитесь у Кличко как бабки делать!
Самое интересное, что https://kyiv.ukrainianwall.com/35306-ocherednoy-razvod-vlasti-o-metro-na-vinogradar-zabudte-nesmotrya-na-avans-v-95 Кличко умудрился вывести 95% финансирования метро на Виноградарь в офшоры и теперь фирмы подрядчиков оформляют в настоящее время банкротство! А он спокойно развешивает лапшу киевлянам, что все идет по плану!
показати весь коментар
24.04.2020 15:15 Відповісти
от 5 тысяч до 15 тысяч..в сутки??)) это золотом лечат..или серебром? я понимаю что сей час время мародеров, но не настолько же!
показати весь коментар
24.04.2020 16:24 Відповісти
даже если кататься на тахи от одной больницы к другой, когда доблестные медики для показателей футболят по пять раз, будет много меньше 5 шт. или в расценки включили гонорар главного военного оркестра штатов с перелетом, которым ковидян будут встречать у крыльца не отказавшегося приемного отделения?
показати весь коментар
24.04.2020 17:20 Відповісти
А Те кто дома лечился? ПО симптоматике... А пЦр пришел в аккурат на 8 день
А вы ржали. В приемной кстати где меня отравили домой Так как я уже получала лечение.. Доктор сказал что я все правильно сделала.. Ну и мне идущий на поправку нежелательно сталкиваться с новыми вирусами
Но это еще не конец.. Ковид нет.. Но есть последствия. .. Я должна была выходить сегодня на работу..ночью было плохо.. Скорая не пр ехала.. Темп нет.. Я уже не удивляюсь. В общем надо топаТЬ к врачу.. Которая будет ой как рада меня видеть
показати весь коментар
16.11.2020 11:22 Відповісти
 
 