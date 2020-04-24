В Олександрівській лікарні підготували ще один корпус, де зможуть лікувати хворих на COVID-19, - Кличко
У медичних закладах столиці, де приймають хворих з коронавірусом, сьогодні вже 400 апаратів штучної вентиляції легень.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер столиці Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції, відповідаючи на питання, отримані від ЗМІ.
Також Кличко повідомив, що в Олександрівській лікарні підготували ще один корпус, де зможуть лікувати хворих на коронавірус.
"Олександрівська лікарня першою почала приймати хворих на коронавірус. І сьогодні інфекційне відділення там майже заповнене. Бо, на жаль, кількість хворих зростає. Але в Олександрівській підготували ще один корпус, де зможуть розміщувати хворих на коронавірус. Це ще до 100 ліжок, - сказав Кличко. - Але, ми з самого початку казали, що місто готується до різних сценаріїв. У Києві на сьогодні визначено вже 14 медзакладів першої та другої хвилі для прийому хворих на коронавірус. Загалом це понад 1700 ліжок, де можна розмістити хворих на коронавірус. У випадку поганого сценарію - місто може розгорнути до 7 тисяч ліжок. Але, я сподіваюся, до цього не дійде".
Мер столиці зазначив, що в медзакладах міста, де приймають хворих на коронавірус, сьогодні є вже 400 апаратів ШВЛ.
Він також подякував меценатам, які днями передали медикам Олександрівської лікарні портативну ізольовану палату.
"Це - герметична капсула, що має кисневу маску, вбудовані рукавиці, що дозволяє медикам робити необхідні маніпуляції без контакту з хворим. Така капсула дає змогу переміщати пацієнта із коронавірусом в межах корпусів лікарні на обстеження, не наражаючи оточуючих на небезпеку", - зазначив Кличко.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Это за март, с 13 числа. В апреле - сумма больше.
Приемное отделение должно быть обеспечено ими полностью. Более того сейчас есть пульоксиметры прищепки с передачей по блю тусу на смартфон врачу. Именно такие модели должны быть в приемном отделении.!!!!! .....Много.. для пандемии.
А может вообще ввести не только температурный скрининг, а еще и мониторинг уровня кислорода в крови пациента...массово!!! Дело в том, что заболевшие иногда даже не чувствуют, что уровень кислорода у них снижен.
ак, к примеру, Президент США предложил просветить тело больных на коронавирус мощным ультрафиолетовым излучением, а также в виде эксперимента попробовать ввести внутривенно!!!! пациентам с коронавиусной инфекцией дезинфектор. Круто, да??? Вот это през-дезинфектор!!!
Врачи немного озадачены предложениями президента Трампа и настоятельно просят американцев в случае недомогания обращаться за помощью к медикам и следовать традиционной терапии. Поскольку советы Дональда Трампа способны нанести непоправимый вред здоровью.