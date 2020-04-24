В Олександрівській лікарні підготували ще один корпус, де зможуть лікувати хворих на COVID-19, - Кличко

У медичних закладах столиці, де приймають хворих з коронавірусом, сьогодні вже 400 апаратів штучної вентиляції легень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер столиці Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції, відповідаючи на питання, отримані від ЗМІ.

Також Кличко повідомив, що в Олександрівській лікарні підготували ще один корпус, де зможуть лікувати хворих на коронавірус.

"Олександрівська лікарня першою почала приймати хворих на коронавірус. І сьогодні інфекційне відділення там майже заповнене. Бо, на жаль, кількість хворих зростає. Але в Олександрівській підготували ще один корпус, де зможуть розміщувати хворих на коронавірус. Це ще до 100 ліжок, - сказав Кличко. - Але, ми з самого початку казали, що місто готується до різних сценаріїв. У Києві на сьогодні визначено вже 14 медзакладів першої та другої хвилі для прийому хворих на коронавірус. Загалом це понад 1700 ліжок, де можна розмістити хворих на коронавірус. У випадку поганого сценарію - місто може розгорнути до 7 тисяч ліжок. Але, я сподіваюся, до цього не дійде".

Читайте також: Лікування одного пацієнта з COVID-19 на добу коштує від 5 до 15 тис. грн. 90% медпрепаратів є в медзакладах столиці, - Кличко

Мер столиці зазначив, що в медзакладах міста, де приймають хворих на коронавірус, сьогодні є вже 400 апаратів ШВЛ.

Він також подякував меценатам, які днями передали медикам Олександрівської лікарні портативну ізольовану палату.

"Це - герметична капсула, що має кисневу маску, вбудовані рукавиці, що дозволяє медикам робити необхідні маніпуляції без контакту з хворим. Така капсула дає змогу переміщати пацієнта із коронавірусом в межах корпусів лікарні на обстеження, не наражаючи оточуючих на небезпеку", - зазначив Кличко.