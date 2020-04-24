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Новини Коронавірус і карантин
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В Олександрівській лікарні підготували ще один корпус, де зможуть лікувати хворих на COVID-19, - Кличко

В Олександрівській лікарні підготували ще один корпус, де зможуть лікувати хворих на COVID-19, - Кличко

У медичних закладах столиці, де приймають хворих з коронавірусом, сьогодні вже 400 апаратів штучної вентиляції легень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер столиці Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції, відповідаючи на питання, отримані від ЗМІ.

Також Кличко повідомив, що в Олександрівській лікарні підготували ще один корпус, де зможуть лікувати хворих на коронавірус.

"Олександрівська лікарня першою почала приймати хворих на коронавірус. І сьогодні інфекційне відділення там майже заповнене. Бо, на жаль, кількість хворих зростає. Але в Олександрівській підготували ще один корпус, де зможуть розміщувати хворих на коронавірус. Це ще до 100 ліжок, - сказав Кличко. - Але, ми з самого початку казали, що місто готується до різних сценаріїв. У Києві на сьогодні визначено вже 14 медзакладів першої та другої хвилі для прийому хворих на коронавірус. Загалом це понад 1700 ліжок, де можна розмістити хворих на коронавірус. У випадку поганого сценарію - місто може розгорнути до 7 тисяч ліжок. Але, я сподіваюся, до цього не дійде".

Читайте також: Лікування одного пацієнта з COVID-19 на добу коштує від 5 до 15 тис. грн. 90% медпрепаратів є в медзакладах столиці, - Кличко

Мер столиці зазначив, що в медзакладах міста, де приймають хворих на коронавірус, сьогодні є вже 400 апаратів ШВЛ.

Він також подякував меценатам, які днями передали медикам Олександрівської лікарні портативну ізольовану палату.

"Це - герметична капсула, що має кисневу маску, вбудовані рукавиці, що дозволяє медикам робити необхідні маніпуляції без контакту з хворим. Така капсула дає змогу переміщати пацієнта із коронавірусом в межах корпусів лікарні на обстеження, не наражаючи оточуючих на небезпеку", - зазначив Кличко.

Автор: 

карантин (18172) Київ (19649) Кличко Віталій (3527) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
РПЦшних попів з усіх усюд позвозять на лікування?
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24.04.2020 12:47 Відповісти
+2
https://www.ukrinform.ru/rubric-kyiv/3009745-stolicnye-vraci-polucili-17-tysac-griven-doplaty-klicko.html

Это за март, с 13 числа. В апреле - сумма больше.
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24.04.2020 12:58 Відповісти
+1
Педалик, так что там с виппалатами ? Они таки существуют или это все гЭлитнЫе больные все на тебя наговаривают???
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24.04.2020 12:45 Відповісти
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Педалик, так что там с виппалатами ? Они таки существуют или это все гЭлитнЫе больные все на тебя наговаривают???
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24.04.2020 12:45 Відповісти
Без тебя разберутся, зебил. Ты лучше скажи что там с выплатами врачам по всей Украине.
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24.04.2020 12:50 Відповісти
https://www.ukrinform.ru/rubric-kyiv/3009745-stolicnye-vraci-polucili-17-tysac-griven-doplaty-klicko.html

Это за март, с 13 числа. В апреле - сумма больше.
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24.04.2020 12:58 Відповісти
https://uim-news3.club/tds.php?sid=1011547&p1=sub1 В Киеве коронавирус нашли в очередном монастыре
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24.04.2020 12:46 Відповісти
РПЦшних попів з усіх усюд позвозять на лікування?
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24.04.2020 12:47 Відповісти
400 аппаратов? Хммм....а сколько пульсоксиметров? Сколько именно пульсоксиметров в приемном отделении, которые показывают уровень насыщения кислородом крови??
Приемное отделение должно быть обеспечено ими полностью. Более того сейчас есть пульоксиметры прищепки с передачей по блю тусу на смартфон врачу. Именно такие модели должны быть в приемном отделении.!!!!! .....Много.. для пандемии.
А может вообще ввести не только температурный скрининг, а еще и мониторинг уровня кислорода в крови пациента...массово!!! Дело в том, что заболевшие иногда даже не чувствуют, что уровень кислорода у них снижен.
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24.04.2020 13:28 Відповісти
Ну и наконец..... о продвинутых рекомендациях.....продвинутых клоунов!!!!

ак, к примеру, Президент США предложил просветить тело больных на коронавирус мощным ультрафиолетовым излучением, а также в виде эксперимента попробовать ввести внутривенно!!!! пациентам с коронавиусной инфекцией дезинфектор. Круто, да??? Вот это през-дезинфектор!!!
Врачи немного озадачены предложениями президента Трампа и настоятельно просят американцев в случае недомогания обращаться за помощью к медикам и следовать традиционной терапии. Поскольку советы Дональда Трампа способны нанести непоправимый вред здоровью.
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24.04.2020 13:33 Відповісти
велкам, народ...
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24.04.2020 14:08 Відповісти
 
 