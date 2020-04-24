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Новини Пожежі в Україні
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Триває ліквідація пожеж на двох ділянках у Чорнобильській зоні, в Житомирській області відкритого вогню немає, - ДСНС

Триває ліквідація пожеж на двох ділянках у Чорнобильській зоні, в Житомирській області відкритого вогню немає, - ДСНС

Ситуація з пожежами в Житомирській області контрольована, відритого вогню немає, тривають роботи з гасіння пожеж на двох ділянках в зоні відчуження Чорнобильської АЕС, зазначають у Держслужбі України з НС.

"На ранок п'ятниці в Зоні відчуження локалізовано осередок пожежі в Дитятківському лісництві поблизу села Россоха. На двох інших осередках - поблизу сіл Крива Гора і Рудьки - Буряківка - продовжуємо працювати по периметру і всередині, де є можливість", - повідомив директор Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Володимир Демчук у ході онлайн-брифінгу в п'ятницю вдень, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Що стосується ситуації з гасінням пожеж у Житомирській області, то, за словами Демчука, на локалізованих ділянках пожеж в Овруцькому районі ситуація контрольована, відритого вогню немає.

Разом з тим, як він розповів, 23 квітня в Овруцькому районі виникло ще одне вогнище загоряння, пожежа розповсюдилася на площі до 200 га і через вітер і перейшла у верхову.

"Завдяки залученій авіації ДСНС за кілька годин вдалося ліквідувати верхову пожежу .... Видалити не допустити поширення пожежі і не допустити перекидання вогню на Поліський державний заповідник", - зазначив представник ДСНС.

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За словами Демчука, нині відкритого вогню на цій ділянці немає, але спостерігається задимлення.

Як повідомлялося, в Чорнобильській зоні триває ліквідація пожежі, яка почалася ще 4 квітня. На території Житомирської області пожежі гасять за 16 квітня. Вони охопили територію понад 4 тис. гектарів.

Автор: 

пожежа (4351) Чорнобиль (398) зона відчуження (326) ДСНС (5152) Житомирська область (1285)


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https://uim-news3.club/tds.php?sid=1011547&p1=sub1 В Киевской области, примерно в 50 километрах от столицы, произошел новый лесной пожар. Об этом сообщается на странице ...
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24.04.2020 12:50 Відповісти
Ветер поменялся, и Киева уже не в 50-ке. А ведь еще сутра был на 1-м месте! Абыдна...
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24.04.2020 13:04 Відповісти
в Житомирской области открытого огня нет - вранье. На спутник посмотрите. А то потом Геращенко будет публиковать фотографии из космоса постфактум которые доступны всем онлан.
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24.04.2020 13:43 Відповісти
 
 