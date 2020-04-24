Триває ліквідація пожеж на двох ділянках у Чорнобильській зоні, в Житомирській області відкритого вогню немає, - ДСНС

Ситуація з пожежами в Житомирській області контрольована, відритого вогню немає, тривають роботи з гасіння пожеж на двох ділянках в зоні відчуження Чорнобильської АЕС, зазначають у Держслужбі України з НС.

"На ранок п'ятниці в Зоні відчуження локалізовано осередок пожежі в Дитятківському лісництві поблизу села Россоха. На двох інших осередках - поблизу сіл Крива Гора і Рудьки - Буряківка - продовжуємо працювати по периметру і всередині, де є можливість", - повідомив директор Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Володимир Демчук у ході онлайн-брифінгу в п'ятницю вдень, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Що стосується ситуації з гасінням пожеж у Житомирській області, то, за словами Демчука, на локалізованих ділянках пожеж в Овруцькому районі ситуація контрольована, відритого вогню немає.

Разом з тим, як він розповів, 23 квітня в Овруцькому районі виникло ще одне вогнище загоряння, пожежа розповсюдилася на площі до 200 га і через вітер і перейшла у верхову.

"Завдяки залученій авіації ДСНС за кілька годин вдалося ліквідувати верхову пожежу .... Видалити не допустити поширення пожежі і не допустити перекидання вогню на Поліський державний заповідник", - зазначив представник ДСНС.

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За словами Демчука, нині відкритого вогню на цій ділянці немає, але спостерігається задимлення.

Як повідомлялося, в Чорнобильській зоні триває ліквідація пожежі, яка почалася ще 4 квітня. На території Житомирської області пожежі гасять за 16 квітня. Вони охопили територію понад 4 тис. гектарів.