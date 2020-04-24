Путін підписав закон про спрощення отримання громадянства РФ для українців, що мають посвідку на проживання

Президент Росії Володимир Путін підписав закон, що дозволяє іноземцям подавати заяву на вступ в російське громадянство без звернень про відмову від наявного.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

Зараз під час подачі заяви на вступ до громадянства РФ іноземці повинні підтвердити, що в своїй країні вони звернулися до уповноважених органів із заявою про відмову від наявного громадянства. Законом ця вимога виключається.

Спрощений порядок отримання громадянства тепер буде поширений на жителів Молдови, України, Білорусі та Казахстану за наявності дійсного дозволу на проживання, але без дотримання встановленого терміну проживання в РФ.

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Також з трьох до одного року знижується вимога про тривалість трудової діяльності при прийомі до громадянства РФ у спрощеному порядку іноземців та осіб без громадянства, які проживають у Росії і отримали після 1 липня 2002 року освіту за основними програмами в освітніх або наукових організаціях РФ, мають держакредитацію.