УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12686 відвідувачів онлайн
Новини
3 381 35

Путін підписав закон про спрощення отримання громадянства РФ для українців, що мають посвідку на проживання

Путін підписав закон про спрощення отримання громадянства РФ для українців, що мають посвідку на проживання

Президент Росії Володимир Путін підписав закон, що дозволяє іноземцям подавати заяву на вступ в російське громадянство без звернень про відмову від наявного.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

Зараз під час подачі заяви на вступ до громадянства РФ іноземці повинні підтвердити, що в своїй країні вони звернулися до уповноважених органів із заявою про відмову від наявного громадянства. Законом ця вимога виключається.

Спрощений порядок отримання громадянства тепер буде поширений на жителів Молдови, України, Білорусі та Казахстану за наявності дійсного дозволу на проживання, але без дотримання встановленого терміну проживання в РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держдума РФ спростила отримання російського громадянства для українців, що мають посвідку на проживання

Також з трьох до одного року знижується вимога про тривалість трудової діяльності при прийомі до громадянства РФ у спрощеному порядку іноземців та осіб без громадянства, які проживають у Росії і отримали після 1 липня 2002 року освіту за основними програмами в освітніх або наукових організаціях РФ, мають держакредитацію.

Автор: 

громадянство (1078) путін володимир (24120) росія (66037)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+7
Путин подписал закон об упрощении получения гражданства РФ для украинцев, имеющих вид на жительство - Цензор.НЕТ 5844
показати весь коментар
24.04.2020 12:55 Відповісти
+6
Дамбасята дружною толпою рвонуть в Бурятію на ПМЖ.
Путин подписал закон об упрощении получения гражданства РФ для украинцев, имеющих вид на жительство - Цензор.НЕТ 4271
показати весь коментар
24.04.2020 13:00 Відповісти
+4
А НАМ НЕОБХОДИМ ЗАКОН О НЕМЕДЛЕННОЙ ДЕПОРТАЦИИ УКРАИНЦЕВ ИМЕЮЩИХ ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО В РОССИИ !!!
показати весь коментар
24.04.2020 13:15 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Путин подписал закон об упрощении получения гражданства РФ для украинцев, имеющих вид на жительство - Цензор.НЕТ 5844
показати весь коментар
24.04.2020 12:55 Відповісти
Вина бывает не только в действии, но также в бездействии. Путін підписав закон про спрощення отримання громадянства РФ для українців, що мають посвідку на проживання - Цензор.НЕТ 8919 Он виновен по обоим пунктам.
показати весь коментар
24.04.2020 13:26 Відповісти
іванов, рос.свиням слова не давали, рило забрало і пнх
показати весь коментар
24.04.2020 12:58 Відповісти
Ти не прав. Він добре сказав - українцям рішення ***** пох, а хохлам радість. Ти ж себе до кого відносиш - Українець, чи хохол?
показати весь коментар
24.04.2020 13:02 Відповісти
да пусть собирает свою падаль , парашке чем то подпитываться надо ...
показати весь коментар
24.04.2020 13:04 Відповісти
Хочет восполнить ряды рабов после эпидемии.
показати весь коментар
24.04.2020 12:57 Відповісти
Хочет чтоб Петя со сватами воссоединился в Ленинграде
показати весь коментар
24.04.2020 16:01 Відповісти
Гражданство рашистской ********* превращается в полный отстой. Даже в Африке голожопые людоеды не дошли до такого убожества.
показати весь коментар
24.04.2020 12:59 Відповісти
Дамбасята дружною толпою рвонуть в Бурятію на ПМЖ.
Путин подписал закон об упрощении получения гражданства РФ для украинцев, имеющих вид на жительство - Цензор.НЕТ 4271
показати весь коментар
24.04.2020 13:00 Відповісти
Вата! Запоребрик - бегом - марш!!!
показати весь коментар
24.04.2020 13:01 Відповісти
Насколько я помню, ЗЕ приобрел в уже оккупированном Крыму недвиж. Значит вид на жительство в Роисе у него есть.

Проблем с гражданством на Роисе у ЗЕ быть не должно.
показати весь коментар
24.04.2020 13:04 Відповісти
Путин - он ЕпАнутый!!!!
Борис Немцов!!!! - и точнее не скажешь!
показати весь коментар
24.04.2020 13:09 Відповісти
А НАМ НЕОБХОДИМ ЗАКОН О НЕМЕДЛЕННОЙ ДЕПОРТАЦИИ УКРАИНЦЕВ ИМЕЮЩИХ ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО В РОССИИ !!!
показати весь коментар
24.04.2020 13:15 Відповісти
И лишения гражданства и всех прав на территории Украины!
показати весь коментар
24.04.2020 13:18 Відповісти
Чекаємо, коли очистять українську землю любителі Пу!
показати весь коментар
24.04.2020 13:16 Відповісти
Кацапье затихорившееся пуйло как вас ждет на исторической родине! Бистро чемоданы собирайте и нах москва!
показати весь коментар
24.04.2020 13:18 Відповісти
На москва занято. Їх туди поближче до китайців, щоб хоч якось загніздити місце, бо там "русским духом" давно не воняє. Там живуть одні китайці.
показати весь коментар
24.04.2020 13:22 Відповісти
Оно понимает что скоро нефть обнулится и рашка станет парашкой, а так хоть рабов наберут брюкву копать да валежник собирать.
показати весь коментар
24.04.2020 13:20 Відповісти
В законе ни слова про украинцев. Заголовок намеренное искажение информации.
показати весь коментар
24.04.2020 13:24 Відповісти
Їх же позбавлять, автоматично, українського громадянства? Правда
показати весь коментар
24.04.2020 13:33 Відповісти
Даунбасити атжигают:

Город Донецк, который временно не подконтролен Украине, оккупанты так называемой "ДНР" решили переименовать на Сталино. Об этом сообщают местные медиа, публикуя соответствующий приказ "власти".
Так, такое решение оккупанты приняли в связи с грядущими событиями - памятными датами Второй мировой войны. В "республике" уверенны, что таким образом смогут популяризировать историческое наименование "город Сталино". В частности, 9 мая, 22 июня, 8 сентября (День освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков). Отметим, что указ подписан так называемым главой "ДНР" Денисом Пушилиным.
Напомним, так называемый глава "ЛНР" Леонид Пасечник подписал "указ", переименовав город Луганск в Ворошиловград. Интересно, что боевики решили именовать город двумя названиями. В Ворошиловград город будет "превращаться" в даты, связанные со Второй мировой войной. Исходя из "документа", под новым названием город будет в День Победы 9 мая, в день начала войны - 22 июня, а также 14 февраля, когда Луганск освободили от фашистов.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, есть ли шансы воплотить в жизнь обещание Зеленского завершить войну на Донбассе до конца своей каденции.
https://comments.ua/news/society/accidents/651372-v-dnr-pridumali-vtoroe-nazvanie-dlya-donecka.html?utm_medium=referral&utm_source=kurs_com_ua&utm_campaign=you_can_get_more
показати весь коментар
24.04.2020 13:33 Відповісти
чемодан-вокзал-и-пОдсрач
показати весь коментар
24.04.2020 13:42 Відповісти
Флаг им в руки и барабан за спину.
показати весь коментар
24.04.2020 14:02 Відповісти
Нехай акуратно зверне його в трубочку,та засуне собі в сра-ку.
показати весь коментар
24.04.2020 14:23 Відповісти
Это типа,как покупать билет на Титанник,зная,що он утонет.Дурных нема
Путін підписав закон про спрощення отримання громадянства РФ для українців, що мають посвідку на проживання - Цензор.НЕТ 1808
показати весь коментар
24.04.2020 14:46 Відповісти
С таким же успехом Зеленский может подписать указ об упрощении получения гражданства Украины для украинцев и россиян проживающих на Кубани. Тем более, что Кубань исконно украинская территория и еще тоже придет время и ее необходимо будет возвращать Украине.
показати весь коментар
24.04.2020 15:21 Відповісти
Места сбылась пороха с семьей сватов воссоединится теперь в Ленинграде
показати весь коментар
24.04.2020 16:00 Відповісти
ну и куда свистит тот лапотный паспорт? это надо быть реально упоротым чтобы поменять украинский паспорт со свободой перемещения на кацапский
показати весь коментар
24.04.2020 16:07 Відповісти
Путин всё упрощает и упрощает, манит и манит российским пряником -паспортом, А в сраную россию всё равно никто жить идти не хочет!!
показати весь коментар
24.04.2020 16:50 Відповісти
 
 