Путін підписав закон про спрощення отримання громадянства РФ для українців, що мають посвідку на проживання
Президент Росії Володимир Путін підписав закон, що дозволяє іноземцям подавати заяву на вступ в російське громадянство без звернень про відмову від наявного.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.
Зараз під час подачі заяви на вступ до громадянства РФ іноземці повинні підтвердити, що в своїй країні вони звернулися до уповноважених органів із заявою про відмову від наявного громадянства. Законом ця вимога виключається.
Спрощений порядок отримання громадянства тепер буде поширений на жителів Молдови, України, Білорусі та Казахстану за наявності дійсного дозволу на проживання, але без дотримання встановленого терміну проживання в РФ.
Також з трьох до одного року знижується вимога про тривалість трудової діяльності при прийомі до громадянства РФ у спрощеному порядку іноземців та осіб без громадянства, які проживають у Росії і отримали після 1 липня 2002 року освіту за основними програмами в освітніх або наукових організаціях РФ, мають держакредитацію.
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Проблем с гражданством на Роисе у ЗЕ быть не должно.
Борис Немцов!!!! - и точнее не скажешь!
Город Донецк, который временно не подконтролен Украине, оккупанты так называемой "ДНР" решили переименовать на Сталино. Об этом сообщают местные медиа, публикуя соответствующий приказ "власти".
Так, такое решение оккупанты приняли в связи с грядущими событиями - памятными датами Второй мировой войны. В "республике" уверенны, что таким образом смогут популяризировать историческое наименование "город Сталино". В частности, 9 мая, 22 июня, 8 сентября (День освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков). Отметим, что указ подписан так называемым главой "ДНР" Денисом Пушилиным.
Напомним, так называемый глава "ЛНР" Леонид Пасечник подписал "указ", переименовав город Луганск в Ворошиловград. Интересно, что боевики решили именовать город двумя названиями. В Ворошиловград город будет "превращаться" в даты, связанные со Второй мировой войной. Исходя из "документа", под новым названием город будет в День Победы 9 мая, в день начала войны - 22 июня, а также 14 февраля, когда Луганск освободили от фашистов.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, есть ли шансы воплотить в жизнь обещание Зеленского завершить войну на Донбассе до конца своей каденции.
https://comments.ua/news/society/accidents/651372-v-dnr-pridumali-vtoroe-nazvanie-dlya-donecka.html?utm_medium=referral&utm_source=kurs_com_ua&utm_campaign=you_can_get_more