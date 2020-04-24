На "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять реформи в період кризи

Сьогодні, 24 квітня, о 21:00, в студії соціально-політичного токшоу "Свобода слова Савіка Шустера", яке виходить у прямому ефірі каналу "Україна", з'ясовуватимуть, на які реформи можуть очікувати українці під час кризи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Гостями випуску стануть Міхеіл Саакашвілі, президент Грузії (2004-2013); Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України (2016-2019); Олег Устенко, радник Президента України з економічних питань; Давид Арахамія, голова фракції партії "Слуга народу"; Юлія Тимошенко, лідер партії ВО "Батьківщина"; Юрій Бойко, співголова фракції партії "Опозиційна платформа – За Життя"; Олег Ляшко, лідер партії "Радикальна партія Олега Ляшка"; Томаш Фіала, генеральний директор інвестиційної компанії Dragon Capital; Олексій Давиденко, власник мережі магазинів медичного обладнання "Медтехніка+"; Олександр Соколовський, власник компанії "Текстиль-Контакт"; Сергій Комісаренко, голова робочої групи при НАН України з проблем (наслідків) поширення коронавірусу в Україні.