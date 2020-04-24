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Новини
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На "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять реформи в період кризи

На

Сьогодні, 24 квітня, о 21:00, в студії соціально-політичного токшоу "Свобода слова Савіка Шустера", яке виходить у прямому ефірі каналу "Україна", з'ясовуватимуть, на які реформи можуть очікувати українці під час кризи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Гостями випуску стануть Міхеіл Саакашвілі, президент Грузії (2004-2013); Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України (2016-2019); Олег Устенко, радник Президента України з економічних питань; Давид Арахамія, голова фракції партії "Слуга народу"; Юлія Тимошенко, лідер партії ВО "Батьківщина"; Юрій Бойко, співголова фракції партії "Опозиційна платформа – За Життя"; Олег Ляшко, лідер партії "Радикальна партія Олега Ляшка"; Томаш Фіала, генеральний директор інвестиційної компанії Dragon Capital; Олексій Давиденко, власник мережі магазинів медичного обладнання "Медтехніка+"; Олександр Соколовський, власник компанії "Текстиль-Контакт"; Сергій Комісаренко, голова робочої групи при НАН України з проблем (наслідків) поширення коронавірусу в Україні.

Автор: 

Кабмін (14150) Саакашвілі Міхеіл (2155) свобода слова (391) Шустер Савік (362)


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Топ коментарі
+3
Помойка вєщаєть...
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24.04.2020 13:05 Відповісти
+3
И конечно же Шустик пригласит Мишутку. Ну, как же без него? Теперь все новости будут об этом гастролере-клоуне.
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24.04.2020 13:17 Відповісти
+1
"реформы от зе" - это ЧТО?
Неужели:
"турборежим-понос", "16000 поправок" и "прогрессивный метод собеседования" от братьев Ермак?
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24.04.2020 13:11 Відповісти
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Помойка вєщаєть...
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24.04.2020 13:05 Відповісти
"реформы от зе" - это ЧТО?
Неужели:
"турборежим-понос", "16000 поправок" и "прогрессивный метод собеседования" от братьев Ермак?
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24.04.2020 13:11 Відповісти
И конечно же Шустик пригласит Мишутку. Ну, как же без него? Теперь все новости будут об этом гастролере-клоуне.
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24.04.2020 13:17 Відповісти
Постоянно навязываются разговоры о том, чего нет, не было и даже не планировалось.
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24.04.2020 13:20 Відповісти
кому нужен сей поллитр гастер из журналиста переквалифицировавшегося в дорогу меди лядь
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24.04.2020 13:24 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform


Многие аналитики анализируют фильм "Рік президента Зеленського". Теории строят. Манипуляции просчитывают. Смешные они ... Этот фильм - просто заработок попавшему в серьезный финансовый кризис Зеленскому.

Каждый из телеканалов на абсолютно законных основаниях отсчитал "Кварталу-95" (права на фильм принадлежат ему) от 20 до 35 млн. гривен. Вот и все. Никаких манипуляций. Просто содрали бабки
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24.04.2020 13:36 Відповісти
шустер - опытный минетчик с тремя гражданствами...
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24.04.2020 13:37 Відповісти
Приглашать подследственного Ляшка за драку в аэропорту - это преступление! Все, кроме скандала от него ничего не будет!
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24.04.2020 13:45 Відповісти
Толи дело Михуил и Бойко.
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24.04.2020 14:03 Відповісти
Два часа обсуждать нихрена это конечно сильно
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24.04.2020 14:04 Відповісти
Старая лиса Юля ни одного шоу не пропускает.
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24.04.2020 14:08 Відповісти
Жидовский зомбоящик. Программа для лохов не имеющих извилины.
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24.04.2020 14:35 Відповісти
.
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24.04.2020 14:55 Відповісти
Може досить кожної п'ятниці писати про теми на програмі того Шустіка ! Для цього є інше видання " На пенсії" . Це що сама центральна програма між всіма каналами телебачення ?
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24.04.2020 15:23 Відповісти
Что за реформы?
Заберите у Зеленского кокаин,пусть выйдет из кокаиноврй нирваны.
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24.04.2020 15:41 Відповісти
 
 