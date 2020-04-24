Досі немає міністрів науки і освіти, енергетики та екології, а тут раптом з'являється нова посада, - "Голос" про можливе призначення Саакашвілі віцепрем'єром

Фракція "Голос" визначиться з голосуванням за кандидатуру Міхеіла Саакашвілі на посаду віцепрем'єр-міністра з реформ після зустрічі з ним, заявляє заступник глави фракції Ярослав Железняк.

"Ще насправді немає офіційного подання. По-друге, ми запросимо пана Саакашвілі до себе на фракцію ... Дуже було б бажано зрозуміти, чим взагалі займатиметься віцепрем'єр з реформ ... Після цього фракція "Голос", як завжди професійно, ухвалить своє рішення про голосування або неголосування за Саакашвілі", - сказав Железняк журналістам перед початком позачергового пленарного засідання в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Железняк висловив здивування, що в Україні немає досі міністрів науки і освіти, культури, енергетики та екології, "а тут раптом з'являється нова посада в уряді".

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