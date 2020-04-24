Київський безпековий форум: Головні проблеми захисту України від російської агресії. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Сьогодні о 15:00 відбудеться трансляція дискусії Київського безпекового форуму за участю послів Курта Волкера, Джона Гербста, Стівена Пайфера, Вільяма Тейлора.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Народного фронту".

Розвал Радянського Союзу стався після понад десятиліття низьких цін на нафту. Чи розуміє сьогодні хоча б хтось у Москві, що настав час зупинити агресію проти України?

Таку думку висловив Надзвичайний і Повноважний Посол Сполучених Штатів в Україні у 2003-2006 роках, директор центру Євразії Атлантичної Ради Джон Гербст під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму, присвяченої стану і перспективам мирного процесу та відновлення територіальної цілісності України.

У центрі уваги розмови високопоставлених американських і українських державних діячів та дипломатів були головні проблеми захисту України від російської агресії, відновлення нашої територіальної цілісності і встановлення довгострокового миру в Східній Європі.

Участь у дискусії взяли також Арсеній Яценюк, прем'єр-міністр України у 2014-2016 роках, засновник Фонду "Відкрий Україну" та київського форуму, а також Данило Лубківський, заступник міністра закордонних справ України у 2014 році, дипломатичний радник прем'єр міністра в 2015-2016 роках, член Наглядової Ради фонду "Відкрий Україну".

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