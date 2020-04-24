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Новини Агресія Росії проти України Окуповані території
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Чергова партія найманців, а також 20 одиниць бронетехніки і 30 вантажівок з боєприпасами прибули з РФ на Донбас, - розвідка

Чергова партія найманців, а також 20 одиниць бронетехніки і 30 вантажівок з боєприпасами прибули з РФ на Донбас, - розвідка

Росія продовжує поставки окупаційним військам на території Донецької та Луганської областей озброєння, боєприпасів, пально-мастильних матеріалів та іншого військового майна через неконтрольовані України ділянки кордону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

Зокрема, з початку квітня ц.р. з РФ доставлено 20 одиниць броньованої техніки, понад 30 вантажних автомобілів з боєприпасами і близько 5 тис. пального.

"Попри ускладнення санітарно-епідеміологічної ситуації, не припиняється ротація кадрових офіцерів на командних посадах у 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК. При цьому, продовжує зростати кількість найманців, які прибувають з РФ для проходження військової служби у складі з’єднань і частин противника", - сказано в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти активно мінують місцевість на Донбасі, зокрема на потенційних ділянках розведення військ, - розвідка

Автор: 

Міноборони (7475) розвідка (3880) найманці рф (2065)


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Топ коментарі
+9
так что там наш Чепушила увидел в глазах путина...?
Желание мира, да?
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24.04.2020 13:38 Відповісти
+5
Треба сівуху повідомити.Нехай він стане на свою платформу примирення,та "Hello,Dolly" заспіває.
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24.04.2020 13:45 Відповісти
+3
А шо чмырь-зиленский ? Посасывает молча у путлера? Продолжает?
А шо сабакав, которому барыга мешал бамбас зачитстить и выйти к границе за один день? Доедает путлеровскую промежность после зиленского ?
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24.04.2020 13:48 Відповісти
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так что там наш Чепушила увидел в глазах путина...?
Желание мира, да?
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24.04.2020 13:38 Відповісти
Треба сівуху повідомити.Нехай він стане на свою платформу примирення,та "Hello,Dolly" заспіває.
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24.04.2020 13:45 Відповісти
А шо чмырь-зиленский ? Посасывает молча у путлера? Продолжает?
А шо сабакав, которому барыга мешал бамбас зачитстить и выйти к границе за один день? Доедает путлеровскую промежность после зиленского ?
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24.04.2020 13:48 Відповісти
Прибыло свежее пополнение в двухсотую бригаду
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24.04.2020 13:49 Відповісти
Зеленски и так не поверит,у нас крепкий мир и точка,а все остальное провокации.
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24.04.2020 14:14 Відповісти
Пнх.
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24.04.2020 14:27 Відповісти
Вот и весь разговор. У тебя вообще свое мнение есть как остановить войну?
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24.04.2020 14:33 Відповісти
Есть.Только победа!Свобода доставшаяся без потерь не ценится.
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24.04.2020 14:36 Відповісти
Сказать по правді, то і наші генерали спішать звільняти той бамбас-лугандон, як жид на вОйну.
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24.04.2020 15:26 Відповісти
Сподіваюся всі приперлися з короною?
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24.04.2020 14:23 Відповісти
жрать уже нефиг, скоро пол. рашки в наемники пойдут за кредиты и еду.
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24.04.2020 14:28 Відповісти
Бий москаля,Бий москаля.
Бий москаля,складайте трупи.
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля,Бий москаля
Бий москаля,складайте трупи
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля
показати весь коментар
25.04.2020 00:35 Відповісти
 
 