Чергова партія найманців, а також 20 одиниць бронетехніки і 30 вантажівок з боєприпасами прибули з РФ на Донбас, - розвідка

Росія продовжує поставки окупаційним військам на території Донецької та Луганської областей озброєння, боєприпасів, пально-мастильних матеріалів та іншого військового майна через неконтрольовані України ділянки кордону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

Зокрема, з початку квітня ц.р. з РФ доставлено 20 одиниць броньованої техніки, понад 30 вантажних автомобілів з боєприпасами і близько 5 тис. пального.

"Попри ускладнення санітарно-епідеміологічної ситуації, не припиняється ротація кадрових офіцерів на командних посадах у 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК. При цьому, продовжує зростати кількість найманців, які прибувають з РФ для проходження військової служби у складі з’єднань і частин противника", - сказано в повідомленні.

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