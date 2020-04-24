Анонімність 12 свідків у справі MH17 збережуть, одного - розсекретять, - рішення суду Гааги

Один із підозрюваних у справі про трагедію лайнера Boeing рейсу МН17, росіянин Олег Пулатов, оскаржував через адвокатів анонімність 13 свідків.

Особи 12 свідків у справі про знищення російським ЗРК "Бук" пасажирського лайнера рейсу МН17 над Донбасом у 2014 році не розсекретять, як того вимагали в апеляції адвокати підозрюваного у цій справі росіянина Олега Пулатова. Про це пише пресслужба районного суду Гааги, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Оскільки апеляція була подана щодо 13 свідків, анонімність одного можуть не залишити чинною: суд вважає, що рішення щодо цього було ухвалено з процедурними порушеннями.

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"Коли слідчий суддя ухвалює рішення про статус свідка, якому погрожують, підозрюваному має бути надана можливість висловити свою думку з цього питання. Цього не сталося щодо цього конкретного свідка - ні до, ні після того, як рішення було ухвалено ... і слідчий суддя не зміг врахувати його погляди у своїй оцінці", - пояснили в Гаазі.

Це рішення ухвалено суддями, які відрізняються від тих, які призначені для заслуховування по суті справи MH17.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року Спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

В Амстердамі 8 березня 2020 року узгоджено і затверджено оновлений список членів JIT від України. Від Офісу генерального прокурора в JIT увійшли чотири представники. Групу очолив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов, який на центральному рівні координує роботу з розслідування міжнародних злочинів.

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9 березня 2020 року почалмсь засідання суду у справі МН17. На засідання не з'явився жоден з підозрюваних. Однак прокурор Фердінандуссе повідомив, що фізична відсутність обвинувачених у залі суду або їхня відмова брати участь у судовому процесі не завадить встановити правду в справі MH17 і винести справедливий вирок.

За його словами, четверо підозрюваних зіграли ключову координуючу роль у транспортуванні, установці "Бука" і вивезенні його назад у Росію. Таким чином вони були настільки втягнуті в процес ураження літака ракетою, що фактично несуть за це відповідальність.