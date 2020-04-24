Медпрацівники, які захворіли на COVID-19 під час виконання професійних обов'язків, мають отримати компенсації, - головний санлікар Ляшко

Медпрацівники, які захворіли на COVID-19 під час виконання професійних обов'язків, мають отримати компенсації.

Про це в ефірі програми "Право на владу" сказав заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми говорили з головою Державної інспекції з питань праці, оскільки питання хвороби медичних працівників має насамперед розглядатися з погляду встановлення професійного захворювання. Кожен випадок коронавірусної хвороби, який трапився з медичним працівником, має пройти розслідування, і якщо буде встановлено зв'язок захворювання медпрацівника з наданням медичної допомоги, тобто з виконанням своїх професійних обов'язків, йому буде встановлено професійне захворювання з певними виплатами пільг та компенсацій", - сказав Ляшко.

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Він також додав, що МОЗ розгляне питання, чому деякі керівники медзакладів не повідомили Держпраці про те, що в них є випадки захворювання на виробництві, внаслідок чого не було проведено відповідне розслідування.

Також Ляшко наголосив, що ті медики, яких через хворобу керівництво лікарні відправило у вимушену відпустку, мають зв'язатися насамперед з керівництвом департаменту охорони здоров'я і кожен такий випадок має бути розглянутий.

"Тому що є питання самоізоляції, якщо він був контактний, є питання лікування хворого, якщо з'явилися певні симптоми. І всім, хто перебуває на лікарняному, буде виплачуватися все, що гарантовано законодавством. Водночас кожен випадок захворювання медпрацівника має бути розглянутий з погляду професійного захворювання", - сказав Ляшко.