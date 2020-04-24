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Новини Коронавірус і карантин
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Медпрацівники, які захворіли на COVID-19 під час виконання професійних обов'язків, мають отримати компенсації, - головний санлікар Ляшко

Медпрацівники, які захворіли на COVID-19 під час виконання професійних обов'язків, мають отримати компенсації, - головний санлікар Ляшко

Медпрацівники, які захворіли на COVID-19 під час виконання професійних обов'язків, мають отримати компенсації.

Про це в ефірі програми "Право на владу" сказав заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми говорили з головою Державної інспекції з питань праці, оскільки питання хвороби медичних працівників має насамперед розглядатися з погляду встановлення професійного захворювання. Кожен випадок коронавірусної хвороби, який трапився з медичним працівником, має пройти розслідування, і якщо буде встановлено зв'язок захворювання медпрацівника з наданням медичної допомоги, тобто з виконанням своїх професійних обов'язків, йому буде встановлено професійне захворювання з певними виплатами пільг та компенсацій", - сказав Ляшко.

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Він також додав, що МОЗ розгляне питання, чому деякі керівники медзакладів не повідомили Держпраці про те, що в них є випадки захворювання на виробництві, внаслідок чого не було проведено відповідне розслідування.

Також Ляшко наголосив, що ті медики, яких через хворобу керівництво лікарні відправило у вимушену відпустку, мають зв'язатися насамперед з керівництвом департаменту охорони здоров'я і кожен такий випадок має бути розглянутий.

"Тому що є питання самоізоляції, якщо він був контактний, є питання лікування хворого, якщо з'явилися певні симптоми. І всім, хто перебуває на лікарняному, буде виплачуватися все, що гарантовано законодавством. Водночас кожен випадок захворювання медпрацівника має бути розглянутий з погляду професійного захворювання", - сказав Ляшко.

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5401) фінансування (3152) лікарі (1290) Ляшко Віктор (1517) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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А стоматологи наверное об эпидемии цинги мечтают😎
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24.04.2020 13:57 Відповісти
им и так ЗП неплатят а сплошную компенсацию по 300 гр
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24.04.2020 14:34 Відповісти
Ща все начнут " болеть",главы РГА,чинуши и т.д
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24.04.2020 15:06 Відповісти
Чудак Кзот начал читать. Только ещё не дочитал. Путает несчастный случай и проф заболевание. А вот "заболевание на производстве" это не то, что он думает. Кстати, пусть прочитает ещё "положение о расследовании", после чего показательно себя и руководство минздрава наказать.
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24.04.2020 15:52 Відповісти
 
 