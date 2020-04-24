Найманці РФ обстріляли позиції ЗСУ біля Павлополя, Оріхового та Лебединського, застосувавши 120- і 82-мм міномети, поранено бійця, - Міноборони

Від початку поточної доби російсько-окупаційні війська тричі порушували режим тиші на лінії бойового зіткнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Зазначається, що захисники України здійснювали адекватні оборонні дії, застосовуючи чергові вогневі засоби.

Зокрема, збройні формування РФ, вчергово свідомо порушуючи Мінські угоди про заборону застосування важкого озброєння, двічі вели вогонь по позиціях Об'єднаних сил із мінометів: "Після 5:45 ранку, протягом години, від Золотого-5 з мінометів 120-мм калібру окупанти випустили 20 мін по наших захисниках Оріхового. Із 6:15 з напряму від окупованого села Соснівське ворог випустив 23 міни 82-мм калібру по захисниках Павлополя. Після 7:40 від Саханки окупанти порушили режим тиші із гранатометів різних систем і стрілецької зброї поблизу Лебединського".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Український воїн зазнав вогнепального осколкового поранення біля Лебединського, - штаб ОС

Підрозділи Об'єднаних сил рішуче придушували ворожу збройну активність.

"За наявною інформацією, від початку доби один наш герой зазнав осколкового поранення. Захисника евакуйовано до медичного закладу. Стан його здоров'я - задовільний", - повідомили у відомстві.