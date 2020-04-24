Хворі на COVID-19 медики не можуть оформити лікарняні з профзахворювання: їх відправляють у відпустку, - глава національної експертної групи з інфекційного контролю Александрін

Після внесення змін до Податкового кодексу в частині лікарняних листів медичних працівників Міністерство охорони здоров'я досі не затвердило необхідних підзаконних актів.

У результаті хворі на COVID-19 медики змушені йти у відпустки через неможливість оформити профзахворювання, а відповідно - отримати компенсацію, розповів в ефірі програми "Право на владу" лікар-епідеміолог, голова національної експертної групи з інфекційного контролю Андрій Александрін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Внесено зміни до Податкового кодексу в частині лікарняних листів медичних працівників, які захворіли на коронавірусну інфекцію. А зміни в інструкції №455, яка регулює порядок видачі лікарняних листів, досі Міністерство охорони здоров'я не затвердило. І, відповідно, ми бачимо картину, що медичні працівники, які безпосередньо захворіли на коронавірусну інфекцію, їх керівництво відправляє чи просто у відпустку, або вони йдуть за власним бажанням", - заявив Александрін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медпрацівники, які захворіли на COVID-19 під час виконання професійних обов'язків, мають отримати компенсації, - головний санлікар Ляшко

Він також наголосив, що неможливість оформити лікарняний призводить до того, що хворі медики не отримують відповідних компенсацій.

"Навіть ті медики, які захворіли, сьогодні не можуть отримати компенсацію за профзахворювання", - підкреслив він.