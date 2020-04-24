Хворі на COVID-19 медики не можуть оформити лікарняні з профзахворювання: їх відправляють у відпустку, - глава національної експертної групи з інфекційного контролю Александрін
Після внесення змін до Податкового кодексу в частині лікарняних листів медичних працівників Міністерство охорони здоров'я досі не затвердило необхідних підзаконних актів.
У результаті хворі на COVID-19 медики змушені йти у відпустки через неможливість оформити профзахворювання, а відповідно - отримати компенсацію, розповів в ефірі програми "Право на владу" лікар-епідеміолог, голова національної експертної групи з інфекційного контролю Андрій Александрін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Внесено зміни до Податкового кодексу в частині лікарняних листів медичних працівників, які захворіли на коронавірусну інфекцію. А зміни в інструкції №455, яка регулює порядок видачі лікарняних листів, досі Міністерство охорони здоров'я не затвердило. І, відповідно, ми бачимо картину, що медичні працівники, які безпосередньо захворіли на коронавірусну інфекцію, їх керівництво відправляє чи просто у відпустку, або вони йдуть за власним бажанням", - заявив Александрін.
Він також наголосив, що неможливість оформити лікарняний призводить до того, що хворі медики не отримують відповідних компенсацій.
"Навіть ті медики, які захворіли, сьогодні не можуть отримати компенсацію за профзахворювання", - підкреслив він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Обычная бюрократия Верховная рада принимает закон, юстиция не успевает утвердить министерство не успевает принять акты
И что делать на месте медика? Да я ***л такую жизнь(пишет заяву "по собственному")
И да - сколькими "глупостями"(изобретениями, даже словами ихними) мы пользуемся, и сколькими они - нашими?
Граждане! Минимизируйте уплату налогов ворам/социалистам/поппулистам...
Зовсім дурні, чи що? Наче лікарняний потім не дасть їм оформити профзахворювання, якщо таке трапиться. А як раніше лікарі ходили на лікарняний і це не вважалося профзахворюванням? Так усі лікарі вважалися б профхворими, бо хоча б раз хворіли на ГРЗ.
Критерії для встановлення факту тимчасової втрати працездатності ( лікарняний лист) однаковісінькі для водолаза, вчителя чи прибиральниці, нема у відповідній інструкції критеріїв видачі стосовно професії. Будь ласка, найдіть ці інструкції, читайте, не кидайтесь якими попало термінами.