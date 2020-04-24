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Новини Коронавірус і карантин
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Хворі на COVID-19 медики не можуть оформити лікарняні з профзахворювання: їх відправляють у відпустку, - глава національної експертної групи з інфекційного контролю Александрін

Хворі на COVID-19 медики не можуть оформити лікарняні з профзахворювання: їх відправляють у відпустку, - глава національної експертної групи з інфекційного контролю Александрін

Після внесення змін до Податкового кодексу в частині лікарняних листів медичних працівників Міністерство охорони здоров'я досі не затвердило необхідних підзаконних актів.

У результаті хворі на COVID-19 медики змушені йти у відпустки через неможливість оформити профзахворювання, а відповідно - отримати компенсацію, розповів в ефірі програми "Право на владу" лікар-епідеміолог, голова національної експертної групи з інфекційного контролю Андрій Александрін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Внесено зміни до Податкового кодексу в частині лікарняних листів медичних працівників, які захворіли на коронавірусну інфекцію. А зміни в інструкції №455, яка регулює порядок видачі лікарняних листів, досі Міністерство охорони здоров'я не затвердило. І, відповідно, ми бачимо картину, що медичні працівники, які безпосередньо захворіли на коронавірусну інфекцію, їх керівництво відправляє чи просто у відпустку, або вони йдуть за власним бажанням", - заявив Александрін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медпрацівники, які захворіли на COVID-19 під час виконання професійних обов'язків, мають отримати компенсації, - головний санлікар Ляшко

Він також наголосив, що неможливість оформити лікарняний призводить до того, що хворі медики не отримують відповідних компенсацій.

"Навіть ті медики, які захворіли, сьогодні не можуть отримати компенсацію за профзахворювання", - підкреслив він.

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5401) лікарі (1290) лікарняний (124) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+9
Ви зробили це разом!
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24.04.2020 13:57 Відповісти
+9
Больные COVID-19 медики не могут оформить больничные по профзаболеванию: их отправляют в отпуск, - глава национальной экспертной группы по инфекционному контролю Александрин - Цензор.НЕТ 5132
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24.04.2020 14:03 Відповісти
+8
Нє,нє, це лютий барига продолжає іздівацця над мудрим нарідом.
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24.04.2020 14:01 Відповісти
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Ви зробили це разом!
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24.04.2020 13:57 Відповісти
Нє,нє, це лютий барига продолжає іздівацця над мудрим нарідом.
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24.04.2020 14:01 Відповісти
Бри́тва Хэ́нлона - презумпция, согласно которой при поисках причин неприятных событий должны прежде всего предполагаться человеческие ошибки, и лишь во вторую очередь - чьи-то сознательные злонамеренные действия. Обычно выражается фразой: «Никогда не приписывайте злому умыслу то, что вполне можно объяснить глупостью»
Обычная бюрократия Верховная рада принимает закон, юстиция не успевает утвердить министерство не успевает принять акты
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24.04.2020 14:44 Відповісти
Вы меня извините, но даже если отбросить злые умыслы (чисто теоретически ), в зекоманде верховенство дилетанства, что предполагает тупость в принятии и реализации решений. Что и было продемонстрировано в очередной раз.
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24.04.2020 16:00 Відповісти
А как же "золотые горы" от бубочки? Все, кина не будет, деньги кончились совсем?
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24.04.2020 14:02 Відповісти
Даже когда (если) инструкцию утвердят...главврачи будут упираться рогами до края - потому как профзаболевание -это совсем другая история...акты на минтруда расследование и никаких так любимых премий...
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24.04.2020 14:02 Відповісти
Больные COVID-19 медики не могут оформить больничные по профзаболеванию: их отправляют в отпуск, - глава национальной экспертной группы по инфекционному контролю Александрин - Цензор.НЕТ 5132
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24.04.2020 14:03 Відповісти
Негодяи погорелого шапито, только звиздеть умеют хорошо! Что ни слово ,то брехня !
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24.04.2020 14:04 Відповісти
Как хорошо шо в Африке не понимают по-российски и по-нашему, а то бы уже засмеяли

И что делать на месте медика? Да я ***л такую жизнь(пишет заяву "по собственному")
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24.04.2020 14:04 Відповісти
Примерно так и будет. Немного погодя. Когда глупый народ Германии или, скажем ,Италии захочет иметь у себя квалифицированных и мотивированных медицинских работников в достаточном количестве.
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24.04.2020 14:07 Відповісти
Глупыми народы, захватившие пол-мира, называть как-то зашкварно.
И да - сколькими "глупостями"(изобретениями, даже словами ихними) мы пользуемся, и сколькими они - нашими?
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24.04.2020 14:30 Відповісти
Я полагаю что это была ирония.
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24.04.2020 14:38 Відповісти
На секунду представил себя одним из 73%. Какой же мудрий нарид будет просто так платить зарплаты в пару тысяч евро своим медикам? Зачем? У мудрого нарида есть только две болезни: фигня и звиздец! Фигня сама проходит а звиздец не излечим...
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24.04.2020 14:39 Відповісти
😇
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24.04.2020 14:37 Відповісти
Ану зєлєбарани пробекайте про Супрун.
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24.04.2020 14:08 Відповісти
а страхування як війскових СН забанив... нехай ідуть в відпустку..і тихесенько помирають
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24.04.2020 14:09 Відповісти
А лікарняний в смартфоні теж ніяк?
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24.04.2020 14:10 Відповісти
У нас все так. Так же, как и с 1 апреля интернам не будут платить ни копейки. Это, кстати, по реформе Супрун. Фас, спамьтне!
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24.04.2020 14:10 Відповісти
Як скажеш.
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24.04.2020 14:14 Відповісти
https://censor.net/user/27028 Я запам"ятаю.
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24.04.2020 15:48 Відповісти
Просіть і буде дано вам.(Біблія)
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24.04.2020 17:59 Відповісти
"Око за око зуб за зуб". (Біблія)
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24.04.2020 18:13 Відповісти
Не волнуйтесь, хуже не будет...
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24.04.2020 14:12 Відповісти
З профзахворюваннями завжди були проблеми.
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24.04.2020 14:12 Відповісти
"Соціальна держава" і "бесплатная медицина"...)))) Йдемо в Європу)))
Граждане! Минимизируйте уплату налогов ворам/социалистам/поппулистам...
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24.04.2020 14:14 Відповісти
Не буде " профзаболевание". Характеристика робочого місця, припис від санстанції. Тільки ХНДІ профпатології встановлює " профзахворювання". Тоді роботодавець виплачує великі суми, одноразові та щомісячні. Кількість процентів працевтрати відповідає кількості місячних зарплат. Наприклад, сорок процентів і ІІІ група, то роботодавець ( не держава!) виплачує сорок зарплат та щомісячно сорок проц. від ставки, а держава- пенсію по групі. Але не можна формально довести, що заразився на роботі, міг же і в транспорті і де інде. ідприємство несе відповідальність велику за встановлення профзахворювання, приписи, штрафи. І, крім того, це у випадку хронічних захворювань.
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24.04.2020 14:15 Відповісти
Встановлення профзахворювання одному - двом працівникам здатне " завалити ", невелике підприємство, адже 1-2 п'ятирічні зарплати виплатити одноразово не кожне з них потягне ( у випадку, наприклад 60 відсотків, потрібно виплатити одноразово 60 місячних зарплат) , та ще штрафи за порушення безпеки праці на робочому місці. Це можуть собі дозволити великі піприємства, шахти, видобувні підприємства. А тут - лікарня. І не така вже й вина у виникненні захворювання іменно лікарні, юридично не завжди доказане. Та і від людини залежить, від його попереднього стану залежить, від його опірності інфекціям.
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24.04.2020 14:37 Відповісти
Якась дивна історія про лікарняні листки для медичних працівників. Цей лікар-епідеміолог, Александрін чомусь вважає, що, якщо лікар захворів, то це обов'язково професійне захворювання. Або журналіст не зрозумів. Із цієї новини ми узнали, що всі лікарі, що захворіли, вимагають (або повинні вимагати) оформлення не просто листка тимчасової непрацездатності, а висновок про професійне захворювання. Більше того, замість того, щоб просто оформити лікарняний, вони від ньго відмовляються і беруть відпустку за свій рахунок.
Зовсім дурні, чи що? Наче лікарняний потім не дасть їм оформити профзахворювання, якщо таке трапиться. А як раніше лікарі ходили на лікарняний і це не вважалося профзахворюванням? Так усі лікарі вважалися б профхворими, бо хоча б раз хворіли на ГРЗ.
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24.04.2020 15:35 Відповісти
Медики масово будуть звільнятись та їхати в Польщу чи іншу Країну бо Зеленим шулірам вірить не можна і я їх розумію закінчиться карантин всі по тікають і малий бізнес теж
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24.04.2020 14:28 Відповісти
Ще раз: лише Харківський науково - дослідний інститут профпатології та профзахворювання має виключне право, дослідивши купу матеріалів, встановити діагноз " профзахворювання" не потрібно кидатись спеціальними термінами.лікарняни вони отримають, 300 відсотків заробітної плати.
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24.04.2020 14:56 Відповісти
Вдихання кремнієвого си вугільного пилу в кар'єрі чи в шахті приводить до профзахворювання антракозу. У транспорті чи дома немає кремнієвого чи вугільного пилу, тому підприємство, що порушує технік безпеки праці, несе відповідальність. Вірус можна отримати в магазині, від сусіда, було кого, червоною ниткою не промовив, де отримано.
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24.04.2020 15:26 Відповісти
Ну не совсем корректно использован термин профзаболевание .тут вообще одним термином не отделаться. С одной стороны это можно рассматривать как производственная травма(болезнь) а в случае -магазин-базар -болезнь препятствующая выполнению работ...даже если она в легкой форме.....например для всех насморк это ни о чем, для водолаза это лист нетрудоспособности..
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24.04.2020 18:23 Відповісти
Ну при чому тут " виробнича травма"??? У випадку травми на виробництві складається "Акт про нещасний випадок, пов'язаний з виробництвом" ф. Н-1 у 4-х екземплярах за підписом відповідальних осіб в тому.ч. інженера з техніки безпеки. Ступінь втрати працездатності називається " трудове каліцтво" і призначаються ( МСЕКом) групі і проценти, або лише проценти. І ту ж величезну відповідальність несе виробництво за кожен факт такої травми і ті ж виплати і штрафи. Великі, ті ж сорок, приміром, місячних зарплат при 40 процентах втрати працездатності ( для інженера з ТБ це кошмар!! ).
Критерії для встановлення факту тимчасової втрати працездатності ( лікарняний лист) однаковісінькі для водолаза, вчителя чи прибиральниці, нема у відповідній інструкції критеріїв видачі стосовно професії. Будь ласка, найдіть ці інструкції, читайте, не кидайтесь якими попало термінами.
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24.04.2020 19:10 Відповісти
Я эти буквы изучал, когда вы наверное еще читать не умели...Вам простые примеры -шахтер, маляр, сварщик надышались токсичных газов и получили отравление требующее госпитализации и длительного лечения...Чем эти случаи отличаются от врача надышавшегося вирусом? И у тех и у других - заболевание...И да, ни один главврач не пойдет на составления акта Н-1...потому как звиздец всем премиям очень надолго. А вируса он спокойно может хватануть и от своего коллеги халатно размывшегося при переходе из грязной зоны в чистую. и это тупик. А выход один (человеческий) на время пандемии платить ВСЕМ заболевшим врачам как заболевшим на производстве, что бы не унижать их сбором доказательств...Но чиновники всегда думают о себе и СВОЕЙ зарплате
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24.04.2020 21:50 Відповісти
От, коли б лікарі були застрахованими, тоді інша справа, вони отримували б виплати, як отримують зараз військові, наприклад. За висновком МСЕКу
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24.04.2020 19:31 Відповісти
Після таких новин кількість хворих COVID'ом медиків стрімко зменшиться
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24.04.2020 15:25 Відповісти
круто, должны по зарплате и эти 300% только будет апрельская. как говорят многие глав врачи своим, нет чего то, покупайте в аптеке, не согласны на..........й, на ваше место есть люди! Интересно какие люди и где? Не понятно или не выделили сверху или крадут на местах или все два варианта одновременно.
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24.04.2020 15:29 Відповісти
 
 