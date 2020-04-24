54 нові випадки COVID-19 зафіксовано на Київщині, загалом 505 хворих, - ОДА

За даними Київського обласного лабораторного центру, в Київській області станом на 10:00 24 квітня 2020 року офіційно підтверджено 505 випадків захворювання на коронавірус.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської ОДА.

За добу лабораторно підтверджено 54 нові випадки коронавірусної хвороби.

Загалом офіційно підтверджено 505 випадків захворювання на коронавірус. З них 44 - діти. Одужали - 38.

За час пандемії померло 11 осіб. За добу нових випадків немає.

За період з 14.03.2020 загалом до Київського обласного лабораторного центру надійшло 1111 підозр на COVID-19. За останню добу отримано 96 повідомлень про підозру.

Встановлено медичне спостереження за 3330 контактними особами.

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