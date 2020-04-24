Рада створила ТСК з розслідування корупційних дій посадових осіб органів держвлади

Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію з розслідування оприлюднених у ЗМІ фактів можливих корупційних дій посадових осіб органів державної влади, які призвели до значних втрат дохідної частини державного бюджету України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За відповідний проєкт постанови №3358 проголосувало 324 народні депутати.

Як наголошується в пояснювальній записці до документа, створення ТСК дозволить розслідувати оприлюднені в ЗМІ факти щодо можливих корупційних дій посадових осіб, а в разі підтвердження інформації - повернути "втрачені" доходи державного бюджету.

У пояснювальній записці нагадується про інформацію колишнього міністра фінансів Ігоря Уманського про можливі корупційні дії посадових осіб, зокрема державних фіскальної, податкової, митної служб, що призвели до недоотримання доходів державного бюджету України в особливо великих розмірах (120 млрд грн на рік).

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