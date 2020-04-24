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Рада створила ТСК з розслідування корупційних дій посадових осіб органів держвлади

Рада створила ТСК з розслідування корупційних дій посадових осіб органів держвлади

Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію з розслідування оприлюднених у ЗМІ фактів можливих корупційних дій посадових осіб органів державної влади, які призвели до значних втрат дохідної частини державного бюджету України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За відповідний проєкт постанови №3358 проголосувало 324 народні депутати.

Як наголошується в пояснювальній записці до документа, створення ТСК дозволить розслідувати оприлюднені в ЗМІ факти щодо можливих корупційних дій посадових осіб, а в разі підтвердження інформації - повернути "втрачені" доходи державного бюджету.

У пояснювальній записці нагадується про інформацію колишнього міністра фінансів Ігоря Уманського про можливі корупційні дії посадових осіб, зокрема державних фіскальної, податкової, митної служб, що призвели до недоотримання доходів державного бюджету України в особливо великих розмірах (120 млрд грн на рік).

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Автор: 

ВР (15045) ТСК (376) корупція (4707)


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Вот это правильно. Каждому чиновнику - по антикоррупционному органу.
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24.04.2020 14:25 Відповісти
Що там таке раптом в Раді сталося?? Хтось чи не наврочив....
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24.04.2020 14:26 Відповісти
на всякого продажного клоуна найдется фонарный столб.
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24.04.2020 14:27 Відповісти
А почему несоздают комиссию для выявления приведению к наказанию тех кто надает олигархам миллиардные кредиты пот гарантию страны?Кредиты которые не возвращаются олигархами а выплачивает их государство.
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24.04.2020 14:37 Відповісти
Ща выйдут сами на себя 🤡😂
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24.04.2020 15:28 Відповісти
Да...Да....
Помнится комитет по Илловайску, по Гонзюк....
ИТОГО?
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24.04.2020 15:37 Відповісти
А зачем ГБР создавали? Вроде для того же самого? Только вот занимаются они чем-то не тем... Как бы и с этой комиссией так же не получилось
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24.04.2020 17:29 Відповісти
 
 