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Новини
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Законопроєкт про банки необхідно негайно ухвалити, економічна ситуація в країні критична, - Порошенко

Законопроєкт про банки необхідно негайно ухвалити, економічна ситуація в країні критична, - Порошенко

Верховна Рада має негайно проголосувати в другому читанні і в цілому банківський закон, необхідний для отримання програми фінансування від МВФ, оскільки ситуація в економіці загрозлива.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив п'ятий президента України і лідер політсили Петро Порошенко.

"Ми вимагали і вимагаємо негайно поставити банківський закон у порядок денний сесії. Сьогодні у Верховній Раді цього закону немає. Сьогодні – бо всі, хто давали поправки для того, щоб уповільнити ухвалення закону, вони належать до фракції "Слуга народу", і владі треба визначитися – вона з Україною чи вона з Коломойським", – наголосив він.

"Сьогодні ж проголосувати закон, сьогодні отримати транш МВФ. Наші спільні зусилля призвели до того, що Європейська Комісія і Європейський Парламент ухвалили рішення про збільшення макрофінансової допомоги до 1,2 млрд євро. 600 мільйонів, які мають надійти без будь-яких попередніх умов, включити до складу державного бюджету і вже від завтра починати працювати", – додав Порошенко.

За його словами, "Європейська Солідарність" вимагатиме, щоб жодних інших питань на порядку денному не було, крім трьох питань - оборона, лікарі та соціальна підтримка людей та підтримка економіки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Європейська Солідарність" не підтримає кандидатуру Саакашвілі на посаду віцепрем'єра, - Порошенко

Автор: 

банки (7781) ВР (15045) МВФ (3077) Порошенко Петро (15193)


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Топ коментарі
+22
Порох повертайся !
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24.04.2020 15:13 Відповісти
+21
Раз в жизни Украине карта легла и фарт попёр.Бог подарил Украине умного,хитрого,продуманного политика в трудную для Украины минуту....и того просрать умудрились мразоты ЗЕлёные.Чтобы вы на 4000 долларов дуста себе купили вместо шоколада.Слава Украине!!!
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24.04.2020 15:18 Відповісти
+15
На яких Петрусь знову пролетить, як фанера над "Ленінською кузнею".
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24.04.2020 15:16 Відповісти
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Опозиціонер виліз, який голосує разом із зеленим лайном. коли йому вигідно.
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24.04.2020 15:31 Відповісти
Смести Зелю без дефолта с трусливым народом не возможно. Потому только дефолт, только хардкор.
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24.04.2020 15:32 Відповісти
Президент Грузии Саломе Зурабишвили ждет рехВОРматора Грузии Саакашвили на АУДИЕНЦИЮ...,видимо Госпожа президент хочет спросить Хмыря...Миша ты ДУРАК... Деликатная ЖЕНЩИНА...
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24.04.2020 15:35 Відповісти
Отзыв посла Грузии из Украины...это ЗНАК беды...
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24.04.2020 15:40 Відповісти
Верни намародеренное!
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24.04.2020 15:40 Відповісти
Я знаком с несколькими грузинскими бизнесменами времен Саакашвили первой каденции,срок получили около 100 человек от 3 до 10 лет...Миша пля рехВОРматор..
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24.04.2020 15:44 Відповісти
Когда вы пишите бизнесмены,да ещё на пост советском пространстве,это вызывает только улыбку.
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24.04.2020 17:12 Відповісти
Порошенко за 5 лет очень хорошо укрепил позиции коррупционеров, суды так вообще полностью их поддерживают. Никакие реформы не пройдут.
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24.04.2020 15:45 Відповісти
Нормальный ход! Сивый кнур со своей подельницей - Гонтаревой, уложил банковскую систему страны, а теперь ещё и воняет из-под шконаря!
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24.04.2020 15:45 Відповісти
У барыги по всем важным вопросам ширка в ВР со шмарклей.
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24.04.2020 15:46 Відповісти
Когда БАРАН комментирует политические события,а тем более экономические с 40 % роста,этой стране ЗВИЗДЕЦ...,я завидую Украине,у нас 73 БАРАНОВ...
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24.04.2020 15:48 Відповісти
Лучше закон про шоколадные фабрики на букву Р
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24.04.2020 15:51 Відповісти
Гонтарева сегодня консультант-менеджер 4 ведущих Мира,включая ****,другими словами Пани Наталья не даст Украине кредит полтора миллиарда ЕВРО от Банка Реконструкции и РАЗВИИТИЯ,думая что Наташа позвонит в МВФ и скажет...денег днепровских бАРАНАМ не давать...,Банкиры народ расчетливый...
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24.04.2020 15:55 Відповісти
Жуйте дефицит бюджета в 300 миллиардов... от Зели...
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24.04.2020 16:00 Відповісти
чеб порох не говорил , допускать его к власти нельзя , нам нужен новый лидер ( не зеля )
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24.04.2020 16:07 Відповісти
Выбери себе Гитлера...
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24.04.2020 16:12 Відповісти
У реформатора Польши Лешек Бальцерович имелась инфляция в 10 000 %,но Польша не воевала ни с кем...Порошенко принял в июне 2014 года голой и босой от Донецкого быдла в Казначействе на счету было 107 000 гривен.Когда Порошенко ушел на счету Казначейства было 150 миллиардов профицита,то есть лишних денег на дороги,мосты,коммуникации,возрождение АРМИИ....Вопрос,откуда Лексеич взял бабло за 5 лет? Ответ...Украл у нас с вами себе на подлодку КУРСК
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24.04.2020 16:11 Відповісти
Порошенко может стать успешным президентом любойс страны Мира,но только не БелоРАШИ,РАБссии и Украины...советское быдло неизлечимо...
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24.04.2020 16:18 Відповісти
Про вибори: порохоботи ясно, що Порошенко, не за клоуна же голосувати, зебіли да хоч клоун, аби не Порох
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24.04.2020 16:32 Відповісти
чому за Україну б'ється лише мій Президент Петро Олексійович та його команда?
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24.04.2020 17:53 Відповісти
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