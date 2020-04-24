Законопроєкт про банки необхідно негайно ухвалити, економічна ситуація в країні критична, - Порошенко

Верховна Рада має негайно проголосувати в другому читанні і в цілому банківський закон, необхідний для отримання програми фінансування від МВФ, оскільки ситуація в економіці загрозлива.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив п'ятий президента України і лідер політсили Петро Порошенко.

"Ми вимагали і вимагаємо негайно поставити банківський закон у порядок денний сесії. Сьогодні у Верховній Раді цього закону немає. Сьогодні – бо всі, хто давали поправки для того, щоб уповільнити ухвалення закону, вони належать до фракції "Слуга народу", і владі треба визначитися – вона з Україною чи вона з Коломойським", – наголосив він.

"Сьогодні ж проголосувати закон, сьогодні отримати транш МВФ. Наші спільні зусилля призвели до того, що Європейська Комісія і Європейський Парламент ухвалили рішення про збільшення макрофінансової допомоги до 1,2 млрд євро. 600 мільйонів, які мають надійти без будь-яких попередніх умов, включити до складу державного бюджету і вже від завтра починати працювати", – додав Порошенко.

За його словами, "Європейська Солідарність" вимагатиме, щоб жодних інших питань на порядку денному не було, крім трьох питань - оборона, лікарі та соціальна підтримка людей та підтримка економіки.

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