Нефьодов розповів про новий герб Митниці, яким так зацікавилися СБУ та ДБР під час вчорашніх обшуків. ФОТО

Учора співробітники Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань провели обшуки в Держмитслужбі. Правоохоронці зацікавилися новим гербом Митниці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook повідомив глава Державної митної служби Максим Нефьодов.

"Неможливо не розповісти про новий герб Митниці, коли ним цікавляться правоохоронні органи - СБУ та ДБР, які вчора до нас приходили із обшуками щодо закупівлі нової символіки за 30 тис. грн (включає не тільки герб). Допоки чекаємо на його затвердження, в тому числі Президентом, розкажемо про концепцію його створення.

Перед вами - герб у формі щита сапфірово-синього кольору, в центрі - Золоті ворота, головна брама Київської Русі. Перші уявлення про Митницю з'явилися саме тоді: торговельний договір ще у 911 році між київським князем Олегом та візантійським імператором містив згадку про мито. "Руська правда" Ярослава Мудрого - найвагоміший збірник стародавнього руського права, що регулював відносини Русі із сусідніми народами у XI-XII ст., - також містила положення про мито й митні тарифи", - написав він.

Також Нефьодов зауважив, що Золоті ворота вважалися головним місцем дислокації митниці часів Київської Русі: "В описах часто фігурує поняття "митні комори". Брама на гербі символізує надійний захист митної території держави, перехрещені ключі, що відмикають та замикають Ворота, - в’їзне та виїзне мито, а тризуб - знак княжої держави Володимира Великого".

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Крім того, Нефьодов додав, що, з огляду на те, що нинішній герб Держмитслужби має притаманні геральдиці Російської імперії та Радянського Союзу елементи, Нова митниця ініціювала розробку нового герба, прапору та форменого одягу для своїх співробітників.

"Ми переконані, що з символікою, яка вбирає в себе національні традиції, маємо більше шансів згуртувати людей - і всередині Служби, і поза її межами, - аби втілити позитивні зміни на Митниці. Реформа триває", - резюмував він.