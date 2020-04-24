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Новини
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Нефьодов розповів про новий герб Митниці, яким так зацікавилися СБУ та ДБР під час вчорашніх обшуків. ФОТО

Нефьодов розповів про новий герб Митниці, яким так зацікавилися СБУ та ДБР під час вчорашніх обшуків. ФОТО

Учора співробітники Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань провели обшуки в Держмитслужбі. Правоохоронці зацікавилися новим гербом Митниці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook повідомив глава Державної митної служби Максим Нефьодов.

"Неможливо не розповісти про новий герб Митниці, коли ним цікавляться правоохоронні органи - СБУ та ДБР, які вчора до нас приходили із обшуками щодо закупівлі нової символіки за 30 тис. грн (включає не тільки герб). Допоки чекаємо на його затвердження, в тому числі Президентом, розкажемо про концепцію його створення.

Перед вами - герб у формі щита сапфірово-синього кольору, в центрі - Золоті ворота, головна брама Київської Русі. Перші уявлення про Митницю з'явилися саме тоді: торговельний договір ще у 911 році між київським князем Олегом та візантійським імператором містив згадку про мито. "Руська правда" Ярослава Мудрого - найвагоміший збірник стародавнього руського права, що регулював відносини Русі із сусідніми народами у XI-XII ст., - також містила положення про мито й митні тарифи", - написав він.

Нефьодов розповів про новий герб Митниці, яким так зацікавилися СБУ та ДБР під час вчорашніх обшуків 01

Також Нефьодов зауважив, що Золоті ворота вважалися головним місцем дислокації митниці часів Київської Русі: "В описах часто фігурує поняття "митні комори". Брама на гербі символізує надійний захист митної території держави, перехрещені ключі, що відмикають та замикають Ворота, - в’їзне та виїзне мито, а тризуб - знак княжої держави Володимира Великого".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Митниця заявляє про обшуки з боку СБУ і ДБР

Крім того, Нефьодов додав, що, з огляду на те, що нинішній герб Держмитслужби має притаманні геральдиці Російської імперії та Радянського Союзу елементи, Нова митниця ініціювала розробку нового герба, прапору та форменого одягу для своїх співробітників.

"Ми переконані, що з символікою, яка вбирає в себе національні традиції, маємо більше шансів згуртувати людей - і всередині Служби, і поза її межами, - аби втілити позитивні зміни на Митниці. Реформа триває", - резюмував він.

Нефьодов розповів про новий герб Митниці, яким так зацікавилися СБУ та ДБР під час вчорашніх обшуків 02

Автор: 

герб (70) обшук (1983) СБУ (12969) митниця (1881) Нефьодов Максим (383) ДБР (3556)


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Топ коментарі
+17
дно - зеленое дно - пипец
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24.04.2020 14:45 Відповісти
+15
Рояль буде?
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24.04.2020 14:45 Відповісти
+14
Буратинистый герб какой то. Два золотых ключика и дверь в каморке у папы Карло. Это, если кто забыл, сказка про рейдерский захват кукольного театра. Обосрали директора, украли ключи, вломились собакой и всё - новое акционерное общество.
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24.04.2020 14:48 Відповісти
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Рояль буде?
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24.04.2020 14:45 Відповісти
дно - зеленое дно - пипец
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24.04.2020 14:45 Відповісти
А почему? Там должен быть томагавк и вигвам?
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24.04.2020 15:00 Відповісти
Действительно как-то по дэбильному нарисовали. Особенно буратинские ключи
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24.04.2020 14:46 Відповісти
все ок, ключ открывает, ворота-занавес подымаются ..... и ..... Каждый вечер наступает вдруг..............
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24.04.2020 14:51 Відповісти
хороший бізнес герби малювати 30000 штука)
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24.04.2020 14:47 Відповісти
считаешь дорого???
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24.04.2020 14:48 Відповісти
дивлячись яка частка тій сумі "відкат".
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24.04.2020 14:51 Відповісти
блин, ну куда из 30-ки еще откат, смешно. было бы пару млн я б согласился а тут
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24.04.2020 14:52 Відповісти
На лбу тавро ввиде герба выбить этому клоунскому ворюге.
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24.04.2020 14:47 Відповісти
честнейшие Дубинский и Бужанский, т.е. Беня так же считают,что Нефедов ворюга
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24.04.2020 15:34 Відповісти
1. Ударим символикой по бездорожью и разгильдяйству! Это почему у таможне все плохо было? Потому герб плохой!
2. Террористы? Не, страшно, стреляют! Герб за 30-ку? Да, оно, уж покажем супостату!!!!
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24.04.2020 14:48 Відповісти
Буратинистый герб какой то. Два золотых ключика и дверь в каморке у папы Карло. Это, если кто забыл, сказка про рейдерский захват кукольного театра. Обосрали директора, украли ключи, вломились собакой и всё - новое акционерное общество.
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24.04.2020 14:48 Відповісти
Деревянная кукла есть, каламойша-карабас есть, так что герб в тему
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24.04.2020 14:49 Відповісти
У бородатого сироты всё отожмут? Даже карабинеры-полиция не помогут?
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24.04.2020 15:02 Відповісти
наша "таможня " - СЛОГАН : ЦІНА ПИТАННЯ...- і все ...
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24.04.2020 14:48 Відповісти
О, новый герб таможни!? Это круто! Ещьо и как нельзя к стати и вовремя! Дайош каждому таможеннику по гербу!
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24.04.2020 14:52 Відповісти
Лучше по гОрбу. Дубиной.
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24.04.2020 14:55 Відповісти
Нефьодов рассказал о новом гербе Таможни, которым так заинтересовались СБУ и ГБР во время вчерашних обысков - Цензор.НЕТ 7829
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24.04.2020 15:00 Відповісти
А без герба, таможня не возможна.
Как Святой Владимер без креста.
Это ж новости для прессы

Это ж хлебные места.
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24.04.2020 15:31 Відповісти
тому гаману нєфьодову пейсі бракує, а він гербом переймається
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24.04.2020 15:01 Відповісти
Герб як герб, та справа не в ньому, а в тому чи коштує стільки, щоб його намалювати.
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24.04.2020 15:03 Відповісти
Цікаво, тендер був? І який відкат.
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24.04.2020 15:32 Відповісти
"Граніца на замкє. Ключ у прапорщіка Сідорова." (с)
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24.04.2020 15:07 Відповісти
Упоминание о мытарях было еще 2020 лет назад. Там Матвей отсвечивал. Покаялся, кстати.
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24.04.2020 15:17 Відповісти
Гербом по контрабанді
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24.04.2020 15:27 Відповісти
Какой таможенник такой и герб.Нефьодов розповів про новий герб Митниці, яким так зацікавилися СБУ та ДБР під час вчорашніх обшуків - Цензор.НЕТ 5007
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24.04.2020 15:38 Відповісти
https://censor.net/user/52374 Он что, в бродячем цирке работал?
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24.04.2020 15:51 Відповісти
Да лбу тавро ему ввиде герба сделать, ворюге.
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24.04.2020 15:38 Відповісти
Ключи от таможни, где деньги лежат. И ворота чуть-чуть приоткрыты, чтобы, кто-надо, просочился.
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24.04.2020 15:38 Відповісти
Цвет ворот кайфовый, с намёком про золото
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24.04.2020 15:40 Відповісти
Ворота слишком на гильотину смахивают.
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24.04.2020 16:13 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=LgiX2W_2MrI
Нефьодов розповів про новий герб Митниці, яким так зацікавилися СБУ та ДБР під час вчорашніх обшуків - Цензор.НЕТ 8647
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24.04.2020 16:18 Відповісти
с его слов следует понимать , че золотые ворота на гербе (на он нужен ) таможни из
чистого Au . или с новой геральдикой таможня взятки перестанет брать
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24.04.2020 16:28 Відповісти
Представляю какие бабки крутятся в таможне, если разработка сраного герба стоит 30 000 грн.
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24.04.2020 17:04 Відповісти
этот небритый хрен нефьюдов, ни хрена не делает по борьбе с контрабандой на таможнях и границах государства, а может даже и сам эту контрабанду и возглавляет, зато ему нужен сраный герб таможни. Как -будто герба украины им мало! Сволочи!! Ни хрена за год своего правления не сделали, как и наш президент!! Зато одни пустые обещания, разговоры и розовые мечты!! Нефьюдов , где обещанные дополнительные 40-50 млрд грн поступления в казну государства???
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24.04.2020 18:52 Відповісти
Ну и?А де бараны?
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24.04.2020 20:43 Відповісти
нормальный герб.
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24.04.2020 23:21 Відповісти
 
 