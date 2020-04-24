Підтримка Саакашвілі на пост віцепрем'єра серед "слуг народу" після зустрічі знизилася, - нардеп Потураєв

Після зустрічі кандидата на пост віцепрем'єр-міністра України експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі з народними депутатами фракції "Слуга народу" підтримка його кандидатури серед парламентарів знизилася.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив нардеп фракції "Слуга народу" Микита Потураєв.

"Я був на зустрічі. Кандидатуру Саакашвілі підтримую, але за результатами зустрічі його підтримка у фракції зменшилася. Я ще не знаю причин зміни позиції тих колег, які спочатку були "за", оскільки був змушений виїхати раніше на засідання свого комітету", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верховна Рада може голосувати за призначення експрезидента Грузії та колишнього голову Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі на посаду віцепрем'єр-міністра з питань реформ у вівторок або середу, 28-29 квітня.

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