Підтримка Саакашвілі на пост віцепрем'єра серед "слуг народу" після зустрічі знизилася, - нардеп Потураєв
Після зустрічі кандидата на пост віцепрем'єр-міністра України експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі з народними депутатами фракції "Слуга народу" підтримка його кандидатури серед парламентарів знизилася.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив нардеп фракції "Слуга народу" Микита Потураєв.
"Я був на зустрічі. Кандидатуру Саакашвілі підтримую, але за результатами зустрічі його підтримка у фракції зменшилася. Я ще не знаю причин зміни позиції тих колег, які спочатку були "за", оскільки був змушений виїхати раніше на засідання свого комітету", - зазначив він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верховна Рада може голосувати за призначення експрезидента Грузії та колишнього голову Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі на посаду віцепрем'єр-міністра з питань реформ у вівторок або середу, 28-29 квітня.
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ну звісно ...
Вот же пример, димон-аифончик ушёл с поста и подсмеиваеться над пуилом в бункере и всей шоблой кремлинов, типа он уже не при делах.
- Бе-бе-бе, мууууу, абырвалг, барыги..........................
- Дякую!
маниакальное самовозвеличивание, гипертрофированная самовлюбленность и 10-16 грамм чистого кокаина - это то из чего состоит Михуил Передозович..
https://www.ilmessaggero.it/video/politica/rampelli_vice_presidente_camera_toglie_la_bandiera_europea_ufficio-5142145.html
Работал в норвежском институте прав человека в Осло, затем в нью-йоркской юридической фирме Patterson, Belknap, Webb & Tyler, которая занималась правовым обеспечением американских нефтегазовых проектов в СНГ[19][23] (отмечают, что в Грузии эта компания стала юридическим партнёром молодёжной организации «Кмара»[8], которая сыграла свою роль в «революции роз»)
Так за михой стоит очередь престижных мировых университетов, желающих заполучить такого высокообразованного лектора???
А он вцепился в Украину, как клещ.
Несоответствие тут у вас, таварисчь, получается.
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K0५EGAR
@Rage4oK
Не знаю, кто и зачем вбросил Саакашвили в повестку дня, но выглядит это жалюгідно во всех смыслах. И прежде всего для самого Саакашвили. Использовать репутацию Михаила для получения кредита МВФ, ******* его на принятии антиколомойского закона? Таков план? Ничтожества во всем.
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
Саакашвили и быдло, картина маслом. Три ублюдка коломойского арахамия, дубинский и куницкий, повернувшись сраками к залу, травят анекдоты и ржут. Миша, хватит метать бисер перед свиньями, они не поймут и не оценят. ¯\_(ツ)_/¯
https://twitter.com/i/status/1253645208937549825
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свічка
@svecha62
·https://twitter.com/svecha62/status/1253625657642422272 1 год
Саакашвили на фракции СН: «В коллективе я очень коллективен».
На карантине я очень карантинен.
А в неадеквате я очень неадекватен.
И про Италию.
Здесь не только дельфины вернулись - фазаны разгуливают по скоростным дорогам. И толку? Италия подумывает выйти из еврозоны. А некоторые поговаривают и о выходе из ЕС!
"Никогда не тягайтесь со свиньёй. Измажетесь оба, но свинье это нравится"
Стихнет пандемия,и итальянцы желают провести референдум! Так как сливки в смысле плановой экономики снимает ФРГ!
Итальянцам не станет хуже. Европейские Санкции их не будут касаться, как они не касаются Норвегии и Швейцарии, а теперь и Гранбритании. Италия будет торговать, с кем пожелает. Не надо будет выплачивать ежегодную дань ЕС. Можно будет импортировать - экспортировать по своему усмотрению. Морепродукты вылавливать всех размеров, а не >2cм, оливкое масло и сыры продавать свои, а не стран ЕС.
Итальянцы/испанцы/ португальцы пойдут на референдум. ЕС -это диктатура Германии в свою пользу. Они имеют привилегии по экспорту. итд. Кто выйдет - ничего не потеряет, как не потеряла Великобритания.
А давай аналитєгу как машролл Ховтарь пабадвль турков в Ливии - просим просим!!!
У итальянцев низкая производительность труда и чем дальше на юг Италии, тем хуже, тоже самое и с корупцией и уплатой налогов, юг Италии в єтом плане єто что-то вроде Украиньі.
А что касается помощи из бюджета ЕС, то следует понимать, что бюджет ЕС єто не печатньій станок, он формируется из взносов членов ЕС, практически все из которьіх либо уже находятся в состоянии рецессии єкономики, либо вступают в нее. Италия не единственная страна, у которой сейчас проблемьі с єкономикой. Но пожалуйста, пусть итальянцьі проводят референдум о вьіходе из ЕС, только смотрите чтобьі не получилось так как с Британией, когда их "блеф" таки закончился вьіходом из ЕС, и проигравшими оказались именно британцьі.
Как сообщает телеканал Mtavari Arkhi, пока неизвестно, связано ли это решение с возможным назначением бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили на должность вице-премьера в украинский Кабмин.
"недоразуменію", а не її частиною
Импотенты грозно машут писюнами, называется.
(марш популістічєскіх бригад)
Будєт людям щастя!
Повно! Наконєц... !!!
Єсть в ЗЄльоной власті
ЩАСТЯ ПРОДАВЄЦ!!!
Пр: Сєгодня ми нє на парадє,
А к ЗЕ-БЭ-нізму на путі!
Бросайтє ваші самокати -
К щастю с Карлсоном лєтім!
Бросайтє ваші самокати
К щастю с Карлсоном - лєтім !!!
Щастя буде повно -
Цєлий ґвинтокрил !
Провєдьот рєхформу
Карлсон Міхєіл !
А кому нє хватіт -
Главний єсть сєкрєт:
- Бубочку продати,
Бєню й лісапєт !!!
24.04.2020
дожылись , че кроме варягов , отстаивать безопасность граждан некому