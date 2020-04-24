Коронавірус виявили ще у двох гуртожитках на Київщині, - т.в.о. голови ОДА Володін
Коронавірус у Київській області виявили ще у двох гуртожитках.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це на брифінгу розповів тимчасовий виконувач обов'язків голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін.
За його словами, на сьогодні триває санітарна обробка ще двох гуртожитків, де виявлено випадки коронавірусу.
"Перший - у Бориспільському районі в селі Петропавлівське. У гуртожитку проживає інфікована медпрацівниця, з родиною вона займає окреме крило з власною кухнею та санвузлом. Загалом там 43 мешканці, у всіх взяли зразки на ПЛР-тест", - зазначив Володін.
Другий випадок було виявлено в Гостомелі у військовослужбовця Національної гвардії, який з родиною проживає в гуртожитку.
"Хворобу виявили під час планової перевірки. Зараз він в інфекційному відділенні Ірпінської центральної міської лікарні. У членів його сім'ї взяли необхідні аналізи", - додав Володін.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що коронавірус виявили у 78 мешканців гуртожитку у Вишневому Київської області. Також повідомлялося про два летальні випадки. Відомо, що всіх мешканців перевірили на наявність інфекції, гуртожиток взяли в оточення бійці Національної гвардії.
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Основной причиной создавшейся ситуации называют действия Главнокомандующего ВМФ РФ адмирала Николая Евменова, который вовремя не предпринял карантинные меры и, несмотря на явные симптомы заболевания коронавирусом, продолжает службу, активно контактируя с подчиненными, чем ставит их здоровье под угрозу и одновременно способствует распространению эпидемии.
По мнению офицеров из Питера, если он и дальше будет ходить на работу, существует вероятность, что через неделю в штабе останутся только матросы и мичманы для охраны. Как результат, среди заболевших уже помощники главнокомандующего ВМФ по кадровой работе Саитов и материально-техническому обеспечению Федулов, начальник центра ВМФ «Военно-морская академия имени Адмирала флота СССР Кузнецова» вице-адмирал Соколов.
Кроме того, по причине участия в подготовке к отмененному Параду Победы, одним из эпицентров COVID-19 остается Нахимовское военно-морского училище.
Также, по словам офицеров, коронавирус начал добираться и до воинских частей, причем халатность при несоблюдении элементарных мер безопасности носит массовый и беспрецедентный характер.
В объединенном центре подготовки надводных экипажей ВМФ капитан І ранга Сапрыкин в условиях карантинных мер по всей стране, 17 апреля взял и провел подведение итогов в подразделение с построением личного состава, естественно, без каких-либо мер предосторожности. Его подчиненный - офицер центра Григорьев, который на момент этого никому ненужного подведения итогов был уже инфицирован, по предварительным данным медиков, заразил около 40 человек.
Такие примеры прямо показывают - боеспособность российского флота находится под угрозой, причем ситуацию усугубляют дальнейшие попытки сокрытия фактов распространения эпидемии.
По словам офицеров штаба ВМФ, вместо организации лечения заболевших и карантинных мер для остальных - по приказу командующего, в подразделение едет проверка из управления боевой подготовки ВМФ РФ в составе большой делегации. Наверное, чтобы все уже позаражались окончательно.
Как сообщала группа «ИС», коронавирус в армии РФ: https://sprotyv.info/news/koronavirus-v-armii-rf-schet-zabolevshih-idet-na-tysyachi счет заболевших идет на тысячи.